Útok na americký Kapitol. Jak může vyšetřování ohrozit Trumpa? Novinář tuší

Vyšetřovací výbor Sněmovny reprezentantů, který se zabývá událostmi z ledna loňského roku, v noci na dnešek našeho času zahájil sérii veřejných slyšení, kde prezentuje, k čemu dospěl. Z toho úvodního slyšení zatím média nejvíc citují pasáž projevů předsedy tohoto výboru Bennieho Thompsona, který mimo jiné řekl: „6. leden loňského roku byl vyvrcholením pokusu o převrat, nestoudného pokusu svrhnout vládu“. Následně dodal, že násilí nebylo náhodné, byl to poslední Trumpův vzdor.

Jasné důkazy pro takto silná tvrzení však podle Anýže zatím představeny nebyly. „Nicméně je potřeba říct, že to vyšetřování trvá už skoro rok a celá ta věc se odehrávala už od samotné volební noci. Ve 2.20 o volební noci vystoupil Donald Trump a řekl, že neprohrál, že naopak vyhrál, že se to dokáže – a od té doby jede tuto kampaň nepřetržitě a stále. A my to opravdu sledovali a sledujeme v přímém přenosu, takže tohleto slyšení přinese nějaké nové věci, ale v zásadě bude shrnutím toho, co už se hodně objevovalo v médiích. Už včera vlastně tam byly citovány věci, které jsme znali, například, že i Trumpův ministr spravedlnosti již v prosinci 2020 Trumpovi říkal, že to jsou blbosti, bullshit, to, že mu byly volby ukradeny, a pak také odstoupil,“ zmínil Anýž.

„Komise dá závěrečnou zprávu tento rok v září. Pak bude na ministerstvu spravedlnosti, zda vznese nějaké žaloby, a je možné, že to udělá. Myslím si, že ty pevné technické důkazy, které by spojily Trumpovu ruku s rukou těch demonstrantů, protestantů, kteří tam mačkali policajty na schody a na zdi a včera tam svědčila policistka, která byla v bezvědomí a říkala, že uklouzla po krvi. Tak ti mají nějakou trestní odpovědnost, tito lidé, také už byli obžalováni a někteří půjdou do vězení. Trump by musel být ten, kdyby se prokázalo, že opravdu jeho jednoznačné velení k tomu vedlo. Zatím si myslím, že všechno se dá zpochybnit a zlehčit tak, že postavit silnou žalobu bude docela těžké. Ale i kdyby se tak stalo, v listopadu, dva měsíce po tom, co vydá tu zprávou, budou kongresové volby a s velkou pravděpodobností vyhrajou republikáni. A v této atmosféře si těžko umím představit, že ministerstvo spravedlnosti, byť nezávisle a byť vedené demokratickým ministrem spravedlnosti, by to dovedlo do nějakého konce. Myslím si, že tím nejlepším výsledkem, co může být, je, že tady bude záznam pro historii, kde bude zapsáno, co zjištěno být mohlo a že dojde k nějaké změně těch volebních pravidel po volební noci,“ dodal Anýž.

Spekuluje se také o tom, že by Donald Trump za dva roky znovu kandidoval na prezidenta. Může výsledek vyšetřování té vyšetřovací komise nebo vyšetřovacího výboru Sněmovny reprezentantů na tomto něco změnit? „Jedině v případě, že by proti tomu byla uplatněna úspěšná žaloba a on by byl odsouzen, jinak si myslím, že vůbec nic,“ dodal Anýž.

