Útok v Rusku. „To si Rusové dělají sami!“ šíří se v Česku

uvedla, že se v koncertní síni Krokus na západním okraji Moskvy mělo střílet, až pět ozbrojenců v maskáčích střílelo z automatických zbraní a dle ruského serveru RIA Novosti bylo při střelbě zraněno přes 100 lidí a na místě je též podle předběžných údajů rovněž 40 obětí.



Ruská FSB uvedla, že v pátek večer došlo ke střelbě a požáru před koncertem skupiny Picnic a v souvislosti se střelbou hovořila o teroristické útoku. Na jednom z videí ze sociálních sítích je vidět, jak muži s automatickými zbraněmi opakovaně střílejí na civilisty a dle zpravodaje RIA Novosti měl následovat výbuch granátu či zápalné bomby, po čemž se budova ocitla v plamenech.

!? Operational services report that more than 50 ambulance crews are at the burning building with hostages in Moscow. Hundreds of people may be trapped inside the building. pic.twitter.com/gkoT0iH8up