Už běží stížnost. Jakub Železný nebude rád: Vytáhl bombu, ale jiní také v akci

Moderátor ČT Jakub Železný nevidí u svých prohlášení o Miladě Horákové a o „bůhvíproč“ Ludvíku Svobodovi problém. Uvedl to u svého bývalého kolegy Martina Veselovského v DVTV. Prý se jenom řídí zákony, podle kterých je minulý režim zločinný. Řekl, že by si ještě před pár lety toto nikdo zpochybnit netroufl. A „vážně uvažuje“, že by kandidoval na ředitele ČT. Nechce prý šéfovat, ale chce „nabídnout témata“, o kterých se s Veselovským bavil. V reakci na interview padla od kritiků ČT informace, že stížnost na Železné již leží na Radě ČT. A nejen to.

Veselovský hned zkraje začal otázkou, zda je moderátor ČT nestranný, a to ve všech okolnostech, které se týkají jeho práce. Železný nejdříve uvedl, že nestranný je, ale pak začal rozebírat definici. „Pokud na ty dvě strany, ne mince, ale řekněme vah, dáte najednou něco, co je fakt, co je napsáno v zákoně, co donedávna bylo bráno jako nezpochybnitelný axiom, no tak já v tomto případě nemohu být nestranný, já jsem tam, kde je zákon, kde je fakt. A pokud tohle někdo zpochybní, tak může zpochybnit úplně cokoliv. Může říct, že neplatí, že máme Ústavu, že je proti Ústavě, a potom já jako moderátor veřejnoprávní televize mám říkat: Aha, takže už to neplatí, je to správně tak nebo onak. A v tu chvíli mám být nestranný, ve chvíli, když někdo zpochybňuje nějaká základní fakta nebo zákonné normy? Tam přeci ani nestranný být nemůžu. Jinak jsem přesvědčen o tom, že jsem," vysvětlil dlouze.

Veselovský pak vytáhl případ nábřeží „bůhvíproč“ Ludvíka Svobody a moderátor ČT si trval na tom, že se jedná o absolutně nestranné vyjádření. A oháněl se zákonem, který označuje komunistický režim jako zločinný, spolu s funkcionáři a činiteli, kteří ho prosazovali. „To je přesně ta věc, o které jsem mluvil. To je zákon 198/1993 Sb. Ten zákon platí,“ vysvětloval Železný a ukázal, že má s sebou i životopis Ludvíka Svobody.

Moderátor DVTV pak argumentoval Kodexem ČT, podle kterého by neměla být z vystupování moderátora jasná jeho pozice, což v případě nábřeží pojmenovaném po generálu Svobodovi prý poznat bylo. A Železný opět argumentoval, že jeho postoj odpovídá zákonu 198/1993 a dodal, že jednal i v souladu se zákonem 405 o Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. „Pokud bych připustil, že někdo, kdo se podílel na komunistických zločinech, které jsou podle těchto norem protiprávní a trestné, má mít v Praze nábřeží, tak fajn, to je názor, ale názor, který plně odpovídá tomu, co je dáno v zákoně, v Listině (základních práv a svobod), v Ústavě,“ obhajoval se moderátor ČT.

Nicméně Veselovský se zeptal, zda ve větě veřejnoprávního moderátora má tento názor zaznít. A Železný opět argumentoval, že zazněl axiom, něco pro něho nezpochybnitelného a dodal, že Svoboda jako ministr národní obrany v roce 1948 převedl „největší ozbrojenou sílu“, tedy armádu plně do područí komunistické strany. A potvrdil Veselovskému, že se neuřekl. „Já to považuji za samozřejmost, za danost, já nechápu, proč v této zemi je nábřeží...“ chtěl zřejmě Železný zopakovat svou pointu, nicméně Veselovský podotknul, že viděl další rozhovory, i s komunisty, a tam se Veselovský takto neprojevoval. Železný připustil, že poznámka byla mimo téma rozhovoru, ale pokud někdo tvrdí, že se jednalo o něco, co cokoliv porušuje, tak se bude hádat a bránit.

Z reakcí vybral Veselovský kupříkladu Vojtěcha Filipa, který po Železeném požadoval omluvu Zoe Klusákové (dcera generála Svobody) a pohrozil, že jinak by tento exces měla řešit Rada ČT. Na otázku, co si o tom myslí, odpověděl Železný, že nic. A Rada ČT podle něho ví to samé, co on, tedy že zná Svobodův životopis i zákony. A opět zdůraznil, že Svoboda se účastnil zakládání režimu v roce 1948. Veselovský podotkl, že zákon 198/1993 je spíš proklamativní, ale Železný kontroval, že zákon 405 už proklamativní není, jedná se o trestní normu. Obsahově ve svém výroku problém nevidí, jediná diskuze podle něho může být o tom, že výrok byl nepřípadný v rozhovoru s ministrem Havlíčkem.

Už 5 dnů dostávám rozhořčené reakce na vystoupení J. Železného ve veřejnoprávní ČT, že bůhví proč se stále nábřeží jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi. Při jeho vzdělání se buď omluví paní prof. Zoe Klusákové a rodině, nebo tento exces bude muset řešit Rada ČT

— Vojtěch Filip (@vojtafilip) July 19, 2020

Martin Veselovský pak přesedlal na další výrok, a to o Miladě Horákové. Ani tady Železný žádnou chybu neviděl. Kodex ČT je podle něho zaměřený na současnou politickou situaci a soutěž politických stran, tedy že by neměl prohlásit, že volby má vyhrát např. ANO nebo Piráti. „Ale pokud se to týká režimu, který je psanou normou uznán jako zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný, normou, kterou říká, že vraždili lidi, a nemusím vám říkat, že zavraždil doktorku Horákovou tím, že ji uškrtili, tak pokud tohle někdo zpochybňuje, tak se mnou bude mít co do činění a je mi úplně jedno kdy to bude a kde to bude a je to v souladu se všemi normami,“ prohlásil Jakub Železný a citoval další části Kodexu ČT, že ČT musí stát na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod a úcty k přírodě a kulturnímu dědictví. A také že bude vystupovat na straně svobody projevu tvůrců.

Železný také uvedl, že si velmi přál schválení Desatera pro práci novinářů na sociálních sítích. Veselovský u jeho tweetu namítl, že tímto dělá Horákovou nekritizovatelnou, ale Železný upřesnil, že myslel případy, kdyby někdo tvrdil, že si Milada Horáková popravu zasloužila, že její dcera si zasloužila, aby nedostala dopis na rozloučenou apod. A prý ho překvapuje, že je nutné se o tom vůbec bavit. „Před pár lety by si tohle nedovedl nikdo zpochybnit,“ soudil.

Moderátor DVTV ovšem připomenul, že zatím neviděl od Železného tak silné vyhranění proti zpochybnění jeho pohledu na minulý režim, kde Železný opět nezpomněl připomenout, že je v souladu se zákonem. „Protože to nikdo nedělal. Fakt to nikdo nedělal, já jsem o tom přesvědčen,“ tvrdil moderátor ČT. Veselovský nechtěl uvěřit, že ke zpochybňování událostí nedocházelo a ptal se Železného, zda někdy hovořil s Martou Semelovou, Železný uvedl, že ano, ale nikoliv o tomto tématu

„Já jsem fakt přesvědčen, že toho, čeho jsme teď svědky, je určitá eroze určitých společenských axiomů, daností,“ mínil Železný s tím, že tyto věci nebyly zpochybňovány a k něčemu takovému by ve veřejném prostoru nemohlo dojít. A varoval před zlehčováním zákonů, protože pak se zachází stále dál.

Veselovský ocitoval i ředitele ČT Dvořáka, který na jednání Rady ČT uvedl, že Železného výrok byl „trochu za čárou“. Železný jednak potvrdil, že Dvořákův názor je pro něj důležitý, ale poprosil, aby záležitost byla mezi nimi ponechána. Uvedl, že se svým šéfem o tomto tématu ještě nemluvil. Otázku, zda s ním tato prohlášení v ČT někdo řešil, nezodpověděl, řka, že se jedná o interní záležitosti, které rozebírat nebude.

K Vojtěchu Filipovi doplnil, že ho osobně požádal, ať si o něm samotném píše co chce, to je jeho právo, které mu svobodný režim neupírá, ale ať vynechá členy jeho rodiny, zvláště zesnulé. Co na to Vojtěch Filip řekl, Železný nesdělil, ovšem prý se zamyslel a považuje to za relevantní žádost.

A na závěr připomenul Veselovský Železného slova v ČRo, že těsně před jeho padesátinami bude konkurz na generálního ředitele České televize. Moderátor ČT svého bývalého kolegu zklamal a kandidaturu v jeho pořadu nevyhlásil, ale vysvětlil, že o ní vážně uvažuje. „Uvažuji o tom nikoliv proto, že toužím se stát jakýmkoliv vedoucím pracovníkem, neřkuli ředitelem čehokoliv. Netoužím po tom. Ale mám pocit, že i věci, o kterých jsme si tady povídali dneska, jsou pro mě natolik zásadní, že by bylo dobré je nabídnout jako téma. Někomu, kdo bude třeba posuzovat, jestli instituce typu ČT se bude za pár let posouvat tam nebo jinam. Takže z tohoto důvodu o tom opravud vážně uvažuji.“

Veselovský konstatoval, že na rozhodnutí je ještě čas a ptal se, zda je Železný připraven obcházet Poslaneckou sněmovnu. Ten podotkl, že ředitele volí Rada ČT. „Martine, já opravdu žiju ve světě, kde ty věci platí podle pravidel. Já žiju ve svém světě. Já žiju ve světě, o kterém spousta lidí, o nichž jsme se tady bavili, nemá ani páru, slušně řečeno,“ pravil a na úplný konec pořadu uvedl, že by v žádném případě nikoho neobcházel.

Na rozhovor následně mimo jiné reagoval například novinář Erik Best, a to na svém facebookovém profilu. "Jakub Železný, který soustavně porušuje Kodex ČT, vážně uvažuje o kandidatuře na ředitele ČT, který má dbát na dodržování téhož Kodexu. Když prohraje, bude aspoň mučedníkem," napsal.

"Nikdy nebude mučedníkem, vždy bude idiotem. Stížnost na Železného výroky ke generálu Svobodovi už leží na stole Rady České televize. Uvidíme..." zareagoval na Besta komentátor Štěpán Kotrba.

"Železný ředitelem ČT? Konečně jsem porozuměl úsloví 'z bláta do louže'," poznamenal také glosátor Petr Paulczyński. A stejně tak Železného slova okomentoval politický aktivista Jakub Matějka. "Jako koncesionář bych rád viděl na pozici ředitele ČT (když už ji máme) manažera, který sníží enormní náklady na provoz a ukončí její privatizaci rodinnými klany, které si říkají 'tvůrčí producentské skupiny'. Politického ideologa jako ředitele nechci. Jenže koncesionářů se ptát nebudou," uvedl.

