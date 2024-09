Už i Kalouska naštvala pravda o tom, jak nám EU pošle peníze na povodně

„Nechápu, proč nám premiér Petr Fiala říkal, že nám EU uvolní 2 mld. eur z fondu soudržnosti. Ty si musíme uvolnit sami z peněz, které už máme,“ podivil se bývalý ministr financí České republiky Miroslav Kalousek na svém účtu sociální sítě X informaci, kterou podle něho premiér prezentoval jako peníze, které dostane ČR od Evropské unie navíc, v rámci katastrofálních povodní, které naši republiku postihly v minulých dnech. „OK, to je férové, to jsou naše priority. Férové ale není neříkat o tom pravdu,“ dodal ještě na vysvětlenou.

Narážel tak na článek, v němž server FinTag.cz upozornil na fakt, že peníze na obnovu po povodních, které Evropská unie přislíbila několika zemím včetně Česka z fondu soudržnosti, bude nutné vzít ze současných programů a že se nejedná o žádné peníze, které nám z EU na povodně přišly navíc, protože tyto peníze Česko už tak jako tak má.

Podle zmíněného článku totiž premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden po jednání s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyen řekl, že Česko by mělo z fondu soudržnosti v rámci obnovy po povodních získat dvě miliardy eur.

Jenže podle vyjádření Evropské komise peníze, o kterých mluvila von der Leyen, nejsou nad rámec toho, co už pro jednotlivé státy vyčlenila EU v současném rozpočtovém období. Tedy jinak řečeno – od EU nedostane Česká republika z fondu soudržnosti navíc ani euro. Jedinou výhodou tohoto kroku bude jednodušší čerpání peněz, které nám EU již v minulosti přidělila.

Kalousek zřejmě narážel i na sdělení, které zveřejnil sám premiér Fiala a které skutečně působilo tak, že EU uvolní pro Českou republiku na škody po povodních dvě miliardy eur.

Premiér doslova uvedl, že „navíc dohodl“ uvolnění peněz pro ČR. „Po ničivých povodních budeme muset opravit mosty, silnice, školy, nebo nádraží. Dopoledne už jsem řekl, že přispějeme ze státního rozpočtu. Teď jsme se navíc ve Wroclawi dohodli, že EU uvolní na pomoc pro ČR dvě miliardy eur z kohezních fondů,“ napsal Petr Fiala s tím, že to jsou dobré zprávy.

Zakladatel TOP 09, o němž se stále častěji mluví jako o zakladateli další politické strany, kterou chce představit začátkem příštího roku, pod svým výše zmíněným příspěvkem reagoval i na poznámku jedné z diskutujících, že takto obdržené peníze budou moci státy použít například k obnově poničené infrastruktury, a to bez povinné finanční spoluúčasti.

To jistě, to je fajn. To ale pořád neznamená ani korunu navíc. Jenom přeskupení našich priorit. Nic proti tomu, já s tím souhlasím. Akorát že to bylo prezentováno jako “peníze navíc”.