Už mě to nebaví! Emma Smetana dotírala na zbitého Jakla, ten se naštval. Vyhrožují mu smrtí

Prvnímu útoku člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kterého do funkce nominovala SPD, čelil v sobotu večer v pražském metru, kde jej napadli neznámí útočníci. Po něm následoval další v hotelu ve Zlíně. „Ve Zlíně mě při snídani někdo praštil do zad a sprostě mi nadával. Víc mě zaskočilo, že ten člověk věděl, že mě to tam bolí a bouchl mě tam schválně,“ řekl Jakl s tím, že se zlínskou policií už mluvil a bolesti má hlavně z prvního útoku v metru.

Anketa Jste pro vypsání předčasných voleb do sněmovny? Ano 20% Ne 80% hlasovalo: 7416 lidí

Na otázku, proč však napadení neohlásil v prvním případě, uvedl, že měl v tu chvíli prioritu postarat se hlavně o sebe, aby ho to po napadení tolik nebolelo, než běhat po úřadech. „Já jsem to nikde nevystavoval. Nebýt mé partnerky, která se pak vrátila a přemluvila mě, bych asi ani nešel na pohotovost,“ řekl Jakl.

První útok byl podle Jakla zcela určitě politicky motivovaný. „Vyvozují to ze slov útočníka, který řekl: Ty seš ten Jakl, ten lídr SPD,“ zmínil s tím, že u druhého si jistý není. Vzpomněl, že v dobu, kdy byl zvolen do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, byly reakce na jeho osobu velmi bouřlivé. Nevylučuje tak přímou souvislost vůči své osobě jakožto člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání s útokem v pražském metru.

Tomio Okamura, předseda hnutí SPD, za které Jakl jako nezávislý neúspěšně kandidoval do Senátu, už má o pachatelích jasno: Jakla zmlátili sluníčkáři. „Nevím, jak na to přišel. Já jsem tu věc nikam nevytruboval do médií. Byl to ale typově někdo, kdo považuje člověka spojeného jakýmkoliv způsobem s SPD za vhodného k bití,“ popsal Jakl útočníka.

„Lidi, kteří se zuřivě a negativně vyslovují v internetových debatách, článcích, textech a soustavně o někom negativně píšou, si musí být vědomí toho, že se podílejí na jisté atmosféře. Zvyšuje se pak četnost takovýchto případů v určitém klimatu,“ míní Jakl.

„Určitě vůči sobě cítím nenávist od lidí, kteří mě vůbec neznají. Jsem dlouhodobě terčem výhrůžek, dokonce i smrti, a ty v určitou dobu vyeskalují, když se o mně víc mluví. A toho, kdo se podílí na takové atmosféře, musí pak zamrazit, když se tohle stane,“ míní člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

I po těchto negativních zkušenostech chce Jakl veřejně působit dál. „Umím si představit, že si spousta lidí před nějakou aktivitou řekne, že jim to za to nestojí. Já si ale neumím představit, že bych se nějak změnil a začal si myslet, psát i říkat něco jiného,“ řekl Jakl.

Fotogalerie: - Velký úlet

Soustavně během rozhovoru odmítal otázky Emmy Smetany týkající se komentování útoku ze strany SPD a Tomia Okamury. „Pořád se mě na to ptáte, mě to už nebaví. Já jsem něčeho terčem a adresátem, což je má jediná starost,“ zopakoval moderátorce.

Své řekl i k dubnovému incidentu, kdy na Moravě dva muži napadli poslance Dominika Feriho (TOP 09). „Naše případy se trochu liší. Já o svém případu nešel vytrubovat na veřejné sítě, do médií a tak dál. To, co dělal v této situaci Feri, mi vlastní není, já bych se v této poloze necítil dobře,“ sdělil Jakl.

„Jak je prostě někdo vidět, je nápadnější a nemusí se dokonce ani zabývat politikou, tito lidé bývají často terčem různé agrese. Je to daň za to, že někoho lidé více poznají, je to riziko,“ uzavřel Jakl. A dodal, že se s tím nesmíme smířit, ale zamezit tomu je složité. Obecně je třeba prý násilí odmítat v jakékoli podobě. Pokud je to kvůli názorům, tak to totiž omezuje svobodu politického života.

Původní zdroj ZDE

Psali jsme: Kolem zbitého Jakla to houstne. Politik STAN k útokům napsal neuvěřitelný komentář Média se chovají jako dobytek. Začalo to kolem krize v ČT. Petr Žantovský ke kauze Jakl a „atentátu“ na Feriho Psycholog Brančík: Benešová? Ti lidé nejdou protestovat spontánně. Položte si otázku, proč dochází k cenzuře. Mocichtiví se bojí Miroslav Pavel: Skončí to lucernami?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab