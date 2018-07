Už ne hrnce. Šmejdi vám vnutí něco jiného, velmi šikovně

Zaměřuje se například na Teplice, kde drobná blondýnka tvrdí, že pracuje ve státní instituci a kontroluje nařízení státu, zda došlo ke snížení cen za elektřinu. A když zjistí, že to energetické společnosti neudělaly, chce podepsat papír a slibuje nápravu.

Jak však píše MF Dnes, žádné takové nařízení ani státní úřad neexistují. Žena však chce, aby lidé přistoupili na to, co jim je nabízeno. A takovýchto případů přibývá, energetický regulační úřad je nazývá energetickými šmejdy. „Jejich metody zavánějí stejnými nekalými praktikami, jaké měli prodejci hrnců,“ podotkl mluvčí ERÚ Michal Kebort. Kromě neexistujícího úřadu se také vydávají za inspektory České obchodní inspekce a pracovníky České pošty.

MF dnes následně detailněji popisuje schůzku s onou pracovnicí. „Není v tom nic, co by vás ohrozilo, a hlavně: Co vám kdo dneska vyřídí zadarmo?“ slyší například od ženy. „Baví mě práce s klienty a vím, že pro ně dělám něco dobrého. Neoblbujeme lidi, nezastáváme se jednoho dodavatele, nenutíme: Podepište smlouvu,“ poznamenává prý také žena ve zhruba 45minutové schůzce.

Jak MF Dnes dodává, jde o společnost Centrální výběrová řízení a zkušenost s ní mají například i občané litoměřických vesnic.

autor: vef