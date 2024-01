Už ne tankové bitvy na pláni. Jinak. Německo chystá nový obranný plán

reklama

Bundeswehr hodlá lépe bránit Německo jako celek, plánuje lepší propojení s bezpečnostními úřady, s agenturami pro pomoc při katastrofách i s průmyslovými společnostmi. To je dle slov velitele německých územních obranných sil Andrého Bodermanna ústředním bodem „Operačního plánu Německo“ (Operationsplans Deutschland, OPLAN).

Plán, který by měl být dokončen na konci března, by měl definovat, jak by mělo Německo jednat při společném postupu v případě napětí a obrany. „Měl by to být plán, který lze realizovat a uskutečnit, nikoliv pouhý sen, myšlenkový koncept, ale skutečně něco hmatatelného, co může nakonec fungovat,“ vysvětil své úvahy Bodermann.

Anketa Máme se připravovat na válku? Ano 8% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12054 lidí Focus.

Krom toho by cílem útoků mohla být i německá infrastruktura, „OPLAN“ proto pracuje i na ochranném štítu.

Dokument je doposud přísně tajný, údajně má několik stovek stran. Plán představuje první reorganizaci plánování ochrany obyvatelstva, ochrany infrastruktury, ale i ochranu rozmístění vojsk NATO, od dob studené války, informuje německý týdeník Spiegel.

Deník Süddeutsche Zeitung uvedl, že v Německu již probíhají intenzivní cvičení, vzhledem k tomu, že situace je v Evropě nyní jiná než před 30 lety. Úkolem Německa bude udržovat trasy nasazení spojenců a zásobovat konvoje.

„To znamená, že neočekávám tankovou bitvu na severoněmecké pláni a doufám, že ani žádné výsadkové jednotky ruských výsadkářů,“ řekl generál Bodermann. „Ale naše kritické infrastruktury, přístavy, mosty, energetické společnosti jsou samozřejmě ohroženy sabotáží, možná také speciálními silami, které infiltrovaly a snaží se tyto kritické infrastruktury narušit.“

Psali jsme: Ne, český senior na tom není líp. Fakta pro Jurečku. Děsný propad za Fialovy vlády Scholz pod palbou. A do toho výzva: Je třeba se chystat na válku „Džin je z lahve.“ Stát se úplně míjí s názory lidí. Německo v šoku „Kolaps. Bolí mě, kam Německo kleslo.“ Průmysl odepisuje Scholze

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama