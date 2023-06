Už nemám sílu... Čaputová končí. Na prezidentku znovu kandidovat nechce

reklama

Čaputová v rozhovoru pro server Sme.sk odhalila rozhodnutí, o kterém se spekulovalo v posledních týdnech, že se již znovu nebude ucházet o prezidentský úřad v příštím volebním období. „Byl to dlouhý proces. Vzpomínám si, že první otázka, zda budu kandidovat na druhé funkční období, padla v debatě hned den po mém zvolení. Cítila jsem, že se ta otázka nade mnou vznáší celé čtyři roky. Ale nejintenzivnější období hledání odpovědi bylo v posledním půlroce. V posledních týdnech a dnech se postupně blíží ke konci,“ uvedla slovenská prezidentka.

Konkrétní důvody Čaputová neuvedla, jde ale prý o kombinaci náročného pracovního období a osobního života. „Někdy se vám životní okolnosti poskládají tak, že kombinace náročného pracovního období a okolností osobního života vám nedovolí naplno pokračovat dalších pět let,“ vysvětlovala Čaputová, že na další mandát už nemá dostatek síly. „Síly, které máte buď dostatek pro tak zodpovědnou roli, jako je prezidentský úřad, nebo odhadujete, že jí pro příštích šest let nemáte dostatek. Protože v této funkci můžete vést, nebo mávat a já mávat nechci,“ říká Čaputová.

Čaputová si je vědoma, že tím zklamala mnoho lidí, ale její rozhodnutí je podle ní férové jak k sobě samé, tak k voličům. „Je mi upřímně líto, že jsem zklamala ty, kteří mou kandidaturu očekávali. Musím to samozřejmě respektovat. Zároveň si ale myslím, že je velmi důležité, abych byla upřímná sama k sobě i k lidem. Na tom jsem postavila svou kampaň a celý výkon svého mandátu. Kdybych se této poctivosti nedržela, šla bych proti tomu, na čem jsem postavila svůj vztah k veřejnosti,“ stojí si za svým rozhodnutím.

Slovenská prezidentka se nebojí, že tím utrpí demokracie na Slovensku, jak se někteří obávají. „Především si myslím, že demokracie nemůže být založena na rozhodnutí jednoho člověka. Chápu podstatu argumentu, že mé rozhodnutí může oslabit motivaci některých demokratických voličů. Pro mě je demokracie trvalý proces, dokonce i vzájemného učení, a vyžaduje nás všechny. Nemůže být závislá na jednotlivcích,“ má jasno Čaputová.

Svůj vliv nejspíše mohly sehrát i osobní útoky, kterým Čaputová čelila od svých kritiků, zejména expremiéra Roberta Fica. „Interpretace, že jsem byl vyhozena z politiky, nesedí. S jeho politikou se poctivě potýkám už pět let. Takže nikam neodcházím, to by mohl pochopit i Robert Fico. Dokončím mandát, pro který jsem byla zvolena. V jeho posledním roce budu hájit všechny demokratické hodnoty a principy,“ uvedla s tím, že se ale politika na Slovensku bohužel změnila v osobní boj.

„Snažím se s ním vyrovnat, protože to je bohužel úděl politiků. Pokud však tyto útoky směřují na rodinné příslušníky, je to velmi nespravedlivé, protože oni nekandidovali ve volbách. To považuji za naprosto nepřijatelné a zničující pro celou naši společnost. I když moje rozhodování bylo mnohem složitější a v mnohem hlubších vodách,“ upozorňuje Čaputová, že Ficovy útoky rozhodně nebyly tím hlavním hybatelem.

Jinak prý na adresu Fica nemá co říci, protože osobní útoky v médiích nepodporuje. „Záměrně se vyhýbám častým reakcím. Oni tento typ pingpongu vyhledávají a jeho ignorování se jim nelíbí. Slovenská politika je takové bitevní pole. Vím, že bych si ulevila, ale nepomohla bych věci tím, že bych se nechala unést emocemi. Politika nemá být jevištěm pro ventilování emocí a komplexů nás, politiků. Takže někdy to chce více introspekce, zdrženlivosti, ale nemá to být sebezapření. Proto se snažím zachovat autenticitu,“ dodává Čaputová, že v rámci osobní autenticity nastal čas vydat se novým životním směrem.

