Už se na něj vaří voda? Novotný terčem Dostála. Vězení „na dobré cestě“

Místopředseda Stačilo! a europoslanec Ondřej Dostál odpovídal v aktuálním díle pořadu Jak TO je? na otázky šéfredaktora Deníku To Marka Stoniše. „Jak se žije s cejchem veřejného nepřítele číslo 1?“ položil Stoniš vstupní otázku. „Určitě je to lákavější než být poslední na žebříčku Morning Consult ze světových lídrů, kterým je Petr Fiala. Stejně jako se ukázalo s covidem, že jsme měli pravdu, tak i tady se ukáže, že to, co říkáme, dává smysl,“ odpověděl právník a politik Dostál.

V Rusku podle něj mají už několik let skeptický pohled na to, co hlásá Pražský hrad a naše vláda. Všímají si však neúcty k válečným hrobům nebo pomníkům. „To je hodnoceno velmi kriticky. Mrtvé bychom měli nechat v úctě a pokoji,“ řekl Dostál a odmítl názor, že svou cestou do Moskvy chtěl na sebe upozornit. „Kdybych rozjel své velmi staré auto na 200 kilometrů v hodině a ještě se u toho vyfotil na Instagram, tak by to mělo větší efekt,“ soudí politik.

Fialova vláda je „malá“, bude „menší“ a brzo „úplně nejmenší“

Pečlivě prý své kroky zvažoval a také proto se nezúčastnil vojenské přehlídky. „Naším záměrem je dosáhnout míru a odmítnout válku. Ale považoval jsem za potřebné zúčastnit se položení květin k hrobu neznámého vojína,“ zdůraznil Dostál a dodal, že pokud máme dosáhnout míru, musí existovat dialog alespoň na bázi toho, že jdeme uctít 80 let od konce druhé světové války. „Když jsme mluvili jak se senátory, tak s představiteli ruské dumy, konstatovali jsme naše názory na to, že je zapotřebí dosáhnout míru. A já jsem opakovaně řekl, že invaze z roku 2022 byla porušením mezinárodního práva. Ale nemůžeme se dívat dozadu, musíme se koukat dopředu a pokusit se konflikt uzavřít. Co si myslí prováleční fanatici typu pana Farského, paní Nerudové, pana Zdechovského, to není podstatné,“ řekl a vysvětlil, že podstatné podle něj je, zda se podaří dosáhnout míru a prosperity. To je i zájem České republiky. Mírová jednání v Turecku podle Dostála povedou k mírovému procesu, který ale může být ještě dlouhý.

Hnutí Stačilo! prý není nepřítelem režimu. „Jednáme v souladu s ústavou a se zákony ČR. Jsme nepřátelé vlády, které zbývá půl roku, už stříhají metr. Ta vláda je malá, menší a jednou bude úplně nejmenší, jak říkal slavný český básník. A bude to velmi brzo,“ zdůraznil politik. Naznačil, že existuje zájem, aby se malé strany nedostaly po volbách do Poslanecké sněmovny a hnutí ANO bylo nuceno uzavřít koalici se STAN nebo s nějakým zbytkem koalice Spolu. Proto se podle něj hnutí Stačilo! stalo terčem útoků. „Není to osobní, je to záležitost mocenská,“ řekl Dostál a dodal, že existuje zájem, aby z Česka nevzniklo další Slovensko nebo Maďarsko, ale aby se udrželo na straně, kterou reprezentuje Merz, Macron, Starmer a pohrobci Bidena v Americe.

Jsem rád, že už bručí, respektive nebručí

Vyjádřil se také ke kauze Petra Novotného. „Jsem rád, že už bručí, respektive nebručí, ale je to na dobré cestě. Boží mlýny melou a na každé prasátko se vaří voda. Největším trestem pro tyhle lidi bude, že je porazíme ve volbách,“ řekl Dostál.

Přiblížil i atmosféru mezi českými poslanci v Bruselu. „Zdvořilí lidé pozdraví, oni někdy odpovědí, někdy ne,“ vyjádřil se k europoslancům Janu Farskému, Danuši Nerudové, Tomáši Zdechovskému nebo Ondřeji Kolářovi. „Hlavně oni jsou bezvýznamní v Bruselu. Pro nás jsou podstatnější kontakty s jinými europoslanci, kteří skutečně hrají nějakou roli. Farský, Zdechovský, Kolář a Nerudová jsou součástí Evropské lidové strany, která je obrovská, a nosí tam pivo těm poslancům kolem Manfreda Webera, kteří to tam skutečně táhnou. Můžou šaškovat na sociálních sítích v ČR, ale z hlediska dopadu na to, co dělá Brusel, nejsou zas tak podstatní. Pro mě jsou mnohem podstatnější kolegové ze zdravotního výboru, kteří rozhodují o tom, jak bude vypadat zákon o kritických léčivech nebo farmaceutický balíček. S těmi je spolupráce možná, protože jsou to lidé vzdělaní, byť v geopolitických otázkách jsme na rozdílných pozicích. V opozici Evropského parlamentu máme obrovské množství lidí významných ve svých zemích, se kterými se zdravíme, atmosféra je skvělá,“ popsal poslanec Evropského parlamentu za hnutí Stačilo!.

Nepřátelství v ČR je podle něj extrémně silné, protože je před volbami. Belgie je naopak stará velmoc, a proto tam vědí, že diplomaté se vždy musejí stýkat. Musí spolu mluvit, i když spolu zrovna válčí. „Pokud máme hájit zájmy celku, ať už je to EU, nebo ČR, musíme se politického procesu účastnit,“ zdůraznil europoslanec Dostál.