Už se připravují, že se Trump vrátí. „Podvratná činnost“ přímo v USA

Demokratická strana a levicoví aktivisté podle The New York Times hledají cesty, jak se připravit na případné druhé Trumpovo prezidentství. Alespoň v případě potratové politiky, která může ještě zpřísnit.

The New York Times o přípravě demokratických guvernérů informoval v článku s titulkem „Odpor vůči nové Trumpově administrativě již začal“. A to se Trump ke druhému funkčnímu období ještě nedopracoval.

„Demokratický guvernér státu Washington Jay Inslee řekl, že zajistil dostatečně velkou zásobu pilulek Mifepristonu, aby zachoval přístup pro ženy ve svém státě před případnou druhou Trumpovou administrativou. Zásoba je připravena ve státním skladu,“ informoval deník. „Máme to fyzicky ve státě Washington, což by mohlo jemu a jeho protivolebním silám zabránit v zákazu distribuce," řekl Inslee. „Má životnost pět nebo šest let. Kdyby tu byla další Trumpova administrativa, zachrání nás to."

Informaci převzala také televize Fox News.

Mifepriston je syntetický steroid, užívaný jako abortivum.

V dubnu Trump řekl, že podporuje ponechání potratů na státech a vůli lidí rozhodnout. Již dříve vyjádřil podporu 15týdennímu omezení potratů. Mifepristone lze použít k přerušení těhotenství až do desátého týdne těhotenství. Konkrétně se k potratové pilulce nevyjádřil.

„Dnešní rozhodnutí Nejvyššího soudu o Mifepristone vycházelo z právní formality a budoucí soudní spory jsou stále možné. Přestože přístup k těmto lékům zůstává i dnes, jeho budoucnost není zdaleka jistá, protože ideologičtí politici nadále zpochybňují práva na potrat na všech frontách. Zatímco republikáni v tomto státě i mimo něj nadále ohrožují právo volby, moje vláda zůstává odhodlána zajistit, aby potraty byly legální a dostupné ve Washingtonu. V loňském roce jsme objednali tříletou zásobu mifepristonu, abychom zajistili, že bez ohledu na to, jak soud rozhodne, pacienti budou mít přístup k těmto lékům. Zůstáváme odhodláni distribuovat je těm, kteří je potřebují,“ napsal guvernér na sociální síti Facebook.

Guvernér Inslee také připomněl, že uplynuly již dva roky od chvíle, co nejvyšší soud zasáhl do potratové politiky svým výrokem o případu Roe vs. Wadeová

Jde o případ Nejvyššího soudu Spojených států amerických, který se týkal zákazu interrupce ve Spojených státech. Méně známým případem je pak Doe vs. Bolton, který se týkal potratového zákona státu Georgia. Oba tyto případy byly rozhodnuty ve stejný den a se stejným výsledkem. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu v tomto případu většina tehdejších protiinterrupčních zákonů porušovala právo na soukromí podle 14. dodatku Ústavy Spojených států, takže je následně musela většina států změnit. Fakticky rozhodnutí vyústilo v povolení interrupcí na celém území Spojených států amerických.

Inslee má za to, že zásah do případu Roe vs. Wadeová byl jedním z nejkontroverznějších rozhodnutí Nejvyššího soudu za celou dobu jeho existence.

„Před dvěma lety Nejvyšší soud USA zrušil Roe vs. Wadeová. Dnes je soud připraven povolit kriminalizaci lékařů, kteří provádějí urgentní potratovou péči, když je ohrožen život nebo zdraví pacienta,“ napsal guvernér na sociální síti.

Americká zpravodajská stanice CNN v souvislosti s možným druhým funkčním obdobím upozorňuje, že exprezident na předvolebních shromážděních slibuje svým stoupencům, že tvrdě udeří na tzv. Deep state, což není nic jiného než slib úderu na ty federální instituce, které se mu nebudou chtít podvolit. „Já deep state zničím,“ nechal se slyšet Trump, který naopak celou věc prezentuje tak, že zatočí s každým úřadem, který nebude plnit vůli voličů vyjádřenou ve volbách.

„Trump se snaží smést ochranu státní služby, která existuje již více než 140 let. Řekl, že ‚každého zaměstnance výkonné pobočky bude propouštět prezident Spojených států‘ podle libosti. Přestože více než 85 procent federálních zaměstnanců již pracuje mimo oblast DC, Trump říká, že by „vysušil (washingtonskou) bažinu‘ a přesunul až 100 000 pozic z Washingtonu. Jeho plány by odstranily nebo rozebraly celá oddělení,“ napsala CNN.

„Okamžitě znovu vydám své exekutivní nařízení z roku 2020, které obnovuje prezidentovu pravomoc odstranit nepoctivé byrokraty. A tuto moc budu používat velmi agresivně,“ slibuje mimo jiné Trump.

CNN připomněla, že Trumpův příkaz měl nakonec jen malý dopad, protože jej vydal v posledních měsících svého funkčního období, a prezident Joe Biden jej hned po svém nástupu do úřadu zrušil. Ale pokud by Trump postupoval deklarovanou cestou celé 4 roky, federálními úřady by mohl pořádně zatřást.

„Je to skutečná hrozba pro demokracii,“ řekl CNN Donald Moynihan, profesor veřejné politiky na Georgetownské univerzitě. „To je něco, čeho by si měl být každý občan hluboce vědom a čeho by se měl obávat, protože to ohrožuje jeho základní práva.“

Moynihan řekl, že vytvoření velkého množství pracovních míst na základě jmenování s ohledem na politickou příslušnost by znamenalo „naprosto největší změnu v americkém veřejném sektoru“ od vytvoření státní služby založené na zásluhách v roce 1883.

Moynihan také upozornil, že jiné západní země, včetně těch evropských, mívají striktnější služební zákony, takže tamní vlády mohou ve státní správě měnit mnohem méně, než může kterýkoli prezident USA. Rigidnost státní správy má mimo jiné přinést možnost, že technické věci spojené s chodem státu budou dělat lidé, kteří budou vědět, co dělají a budou vědět, jak stát funguje.

Pokud do těchto státních struktur přijde obrovské množství nováčků, může to, viděno touto optikou, přinést řadu problémů.