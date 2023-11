Už to jede Německem. Fiala za blbce s Nutellou

reklama

„Protože je to pro něj doma moc drahé, český předseda vlády nakupuje u nás!“ tak zní titulek německého deníku Bild u článku informujícího o nákupu premiéra Petra Fialy v supermarketu ve Waldsassenu. V supermarketu nakoupil například kečup, čokoládu, máslo, kolu, vejce, mléko, rajčata a Nutellu, přičemž následně shledal, že v Česku je všechno dražší nebo se prodává v menším balení.

„První nákup mám za sebou. Nakoupil jsem devět takových běžných věcí. Ten nákup vyšel na necelých dvacet eur, to znamená, že to bude kolem pěti set korun,“ zkonstatoval premiér a následně se vydal do České republiky, nakoupil stejný nákup v chebském supermarketu.

„Mám tady stejných devět druhů potravin, ale ten nákup v České republice je o více než 60 korun dražší, než byl totožný nákup v Německu. Prakticky totožné výrobky od stejných producentů a od stejných výrobců jsou v České republice prostě dražší a navíc se zdá, že v Německu mají větší balení,“ dodal premiér.

V kuchyni v Kramářově vile nakonec premiér rozebral nákup podrobněji. „Celkově u všech těch devíti položek byla cena v Německu nižší než v českém obchodě. Někde ten rozdíl není velký, třeba u vajec, chleba, naopak velký rozdíl byl třeba u másla, kdy máslo u nás stálo o více než třetinu než to máslo, které jsem koupil v Německu. Podobně velký rozdíl byl třeba u ceny Nutelly,“ řekl.

U Nutelly zaznamenal premiér značný rozdíl i právě ve velikosti balení. „Ta dvě balení vypadají na první pohled podobně. České je ve skutečnosti menší a navíc obsahuje i viditelně méně obsahu. A cena Nutelly v českém balení je fakticky téměř dvojnásobná. Otázka zní: proč tomu tak je?“ ptal se Fiala.

Vysvětlil, že vláda neurčuje ceny, ale bude i nadále tlačit na výrobce, aby současnou situaci v České republice nezneužívali. „Vláda neřídí cenotvorbu, to je věc výrobců a obchodníků. Je dobře, že vláda neurčuje ceny, ale budeme pokračovat v tom, co děláme od počátku inflace. Kontrolujeme a tlačíme na výrobce a prodejce, aby nezneužívali tu těžkou situaci. Udělám to i teď. S výsledky tohoto nákupu se obrátím na výrobce, zejména mezinárodní firmy, a budu po nich chtít slyšet vysvětlení. A to veřejné vysvětlení,“ sdělil Fiala a požádal i občany, aby mu zasílali tipy, kdy se stejné potraviny od stejných výrobců v zahraničí liší nejenom cenou, ale také množstvím či kvalitou.

Německý deník uvedl, že to je hlavní důvod pro stále častější nákupy Čechů v Německu. „Čeští spotřebitelé se potýkají s prudkým nárůstem cen. Podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostly ceny v září oproti stejnému měsíci loňského roku o 6,9 procenta. V lednu dosáhla inflace dokonce 17,5 procent,“ informoval Bild německé čtenáře spolu s dodatkem, že český premiér na sociálních sítích již dlouhodobě vede kampaň za snížení cen, aby bylo v Česku vše stejně kvalitní a cenově dostupné jako v zahraničí.

„Vše drahé v sousední zemi,“ usnesl se deník.

Bild nicméně není jediným německým médiem, které o nákupu Fialy informovalo. S titulkem „Proč hlava české vlády nakupuje v Bavorsku?“ o tom psalo německé veřejnoprávní zpravodajství BR24.

BR24 dále zmínil, že se Fiala v České republice již několik měsíců potýká s nízkou mírou podpory u veřejnosti.

O Fialově nákupu psal i deník Süddeutsche Zeitung nebo bulvární deník TZ.

