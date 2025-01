Už to leze. Pravda ze CIA o covidu došla i do ČR

Americká CIA se přiklání k závěru, že onemocnění COVIDEM-19 se do světa rozšířilo z čínské laboratoře ve Wu-chanu. Podobně i obsáhlá závěrečná zpráva Kongresu Spojených států uvádí, že představitelé administrativy a úředníci dříve teorii o úniku koronaviru z laboratoře nesprávně označovali za konspirační.

Vše nasvědčuje tomu, že pět let od začátku světové pandemie začíná být pravdou to, co ještě nedávno bylo označováno za dezinformaci, bylo na sociálních sítích i v médiích tvrdě potlačováno.

Ústřední zpravodajská služba USA sice uvádí, že k teorii o úniku viru z laboratoře přistupuje s nízkou mírou důvěry, nicméně toto vysvětlení upřednostňuje před vysvětlením, že původ koronaviru byl přirozený a na člověka ho přeneslo nakažené zvíře.

Podle zprávy komise amerického Kongresu hovoří pro umělý vznik viru a jeho únik z laboratoře několik zásadních argumentů. „Virus má biologické vlastnosti, které se v přírodě nevyskytují. Kromě toho má prý wuchanská laboratoř SARS pověst instituce s nedostatečnou mírou biologické bezpečnosti. Umělému původu viru také dle zprávy napovídá, že vědci z čínské laboratoře ve Wu-chanu se nakazili už na podzim roku 2019, tedy měsíce před tím, než byl ve světě virus zaznamenán. „Pokud by existoval důkaz o přirozeném původu viru, podle všech měřítek vědy už by se objevil,“ konstatuje zpráva kongresmanů.

ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků, co na tyto nové zprávy ze Spojených států říkají i s ohledem na fakt, že pouhé konstatování možnosti, že koronavirus byl vytvořen uměle a dostal se z laboratoře ven, bylo dříve označováno za dezinformace.

„Jak to vlastně bylo, se asi nikdy nedozvíme. Je skutečně pravděpodobné, že virus z laboratoře unikl, ale pochybuji o tom, že by to byl záměr s předem připraveným scénářem,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz senátor Zdeněk Hraba.

Senátor Tomáš Jirsa z ODS připomíná, že experti, kteří podezření na umělé vytvoření koronaviru ventilovali od počátku, byli umlčováni. „Všichni, kteří už v začátcích věděli, odkud vítr fouká a věděli jak to řešit, byli umlčováni a jejich názory byly brány jako dezinformace, přitom mohli zásadně pomoci se zvládnutím covidové pandemie u nás. Já si myslím, že byl určitě vytvořen uměle. Asi v Číně, kde unikl z laboratoře. V začátcích u nás to tvrdilo několik lidí (např. dr. Peková nebo prof. Turánek a jiní). Jsou dodnes dezinformátoři. Nikdo se jim veřejně neomluvil. Doktor Beran byl dokonce vystaven jako dezinformátor na webu Ministerstva zdravotnictví. A ticho po pěšině. Covid skončil, zapomeňte,“ řekl redakci senátor Jirsa.

„Necítím se povolán, abych hodnotil původce koronaviru. Pro mě, jako tehdejšího člena vlády, bylo zásadní udělat vše, aby se jeho šíření eliminovalo, aniž bychom současně zničili ekonomiku. Díky obrovskému nasazení zdravotníků, armády, policie a rovněž díky programům hospodářské podpory se nám podle mého i přes řadu chyb podařilo obstát se ctí,“ odpověděl místopředseda sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Podle Tomia Okamury byl koronavirus nepochybně zneužit. „Netuším, kde se COVID-19 vzal, ale je jisté, že byl zneužit stejně, jako je denně zneužíván módní slovní novotvar dezinformace. Jak říká přísloví nejen o Fialově vládě – lhali nám ráno, lhali v poledne a lžou i večer. Vždy je dobré si všímat komu ku prospěchu to lhaní je,“ zdůraznil šéf SPD.

„Za dezinformace bylo tvrdě a hned označováno vše, co se nehodilo do linie tzv. jediných pseudopravd. Když jsme se někteří odvážní advokáti této linii „tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou“ vzepřeli, a začali se důsledně ptát na důkazy, protože je to zkrátka naše práce, okamžitě jsme byli terčem nezvykle agresivních útoků některých médií, což navíc částečně trvá. Vzpomeňme na nedávný pseudorozhovor jedné soukromé TV se mnou – to byl prostě jasný mediální lynč s cílem vyrobit ze mě nevěrohodného člověka. Důvod byl jasně covid. Ale zpět k vaší otázce – pravda někdy zkrátka bolí, a mnoho pravd kolem covidu ještě bolet bude. Ale jen ty pravdy mohou tuto kapitolu celosvětové manipulace, zahrávající si se zdravím lidí, uzavřít. Nepomůže žádné, jak já to nazývám, hlasité ticho. Lidé mají na pravdu právo – jak o covidu, tak o vakcínách, a také kolik kdo na tom všem vydělal a kdo tu manipulaci veřejným míněním zaplatil. Jen ty miliardy, které se vyhodily u nás, volají do nebe. Osobně bych požadovala náhrady škody po vinících – třeba právě výrobcích vakcín, kteří o nich státům lhali,“ míní senátorka a advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.

Předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek podle svých slov sdělení o tom, že byl koronavirus vytvořen uměle,nikdy za dezinformaci nepovažoval. „I renomovaní odborníci s touto variantou pracovali. Vůbec bych se nedivil, kdyby to tak bylo. O to více je vidět, že musíme hledat pravdu. Že něco je jen nálepka a snaha se vyhnout hledání pravdy,“ řekl Michálek.

„Změna postoje ohledně původu COVIDU-19, kterou nyní sledujeme u americké CIA a Kongresu, naznačuje, že otázka laboratorního úniku již není považována za dezinformaci, ale za možnou variantu. Tento posun může být důsledkem jak nových informací, tak i změny politického vedení v USA, které klade větší důraz na transparentnost. Pokud se laboratorní původ potvrdí, půjde o zásadní selhání, jež vyžaduje nejen odpovědnost konkrétních institucí, ale také posílení bezpečnostních standardů v celosvětovém měřítku,“ je přesvědčený senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta.

Poslanec SPD Radovan Vích věří, že po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu se budou podobné věci odhalovat dál. „Je evidentní, že se změnami ve vedení USA budou přicházet informace tohoto typu. Bidenova administrativa v zádech s Deep State evidentně omezovala svobodu slova a označovala je za dezinformace. To ostatně potvrdil i zakladatel Facebooku (dnes Meta) Mark Zuckenberg. Cílem této operace bylo zřejmě únikem z laboratoře destabilizovat politikou scénu a tímto prostřednictvím ovlivňovat vznik NWO. Naštěstí se to nepodařilo a dnes je koronavir zařazen mezi běžná respirační onemocnění. Bohužel to stálo jenom u nás desetitisíce obětí a nucení občanů se povinně očkovat. Věřím, že nástup Donalda Trumpa přinese další informace, které dají definitivní vale novodobým progresivistům a globalistům,“ uvedl Vích.

„Cela koronavirová pandemie byla založena na lžích a cíleně vytvářené panice. Záměrem nebylo jí zamezit, nýbrž přinutit co nejvíc lidí k tomu, aby do sebe pod nátlakem nechali vpravit experimentální genovou terapii z dílny společnosti Pfizer. Šlo, tak jako vždy, jen a jen o peníze. Realita je taková, že skutečnost, že se jedná o laboratorně vyšlechtěný virus, věděl dr. Fauci a lidé z jeho okolí od první minuty. Vědělo to zcela jistě i vedení společnosti Pfizer. To podstatné ovšem opět zůstalo zamlčeno – a to je fakt, že se nejednalo o únik náhodný, nýbrž o únik zcela cílený. Proč to mohu s jistotou tvrdit? Protože tzv. další mutace nebyly ve skutečnosti mutacemi původního viru, nýbrž další laboratorně připravené verze. To je dnes zcela prokazatelný fakt. A k tomu, že došlo k 5 náhodným únikům viru během 2 let, může věřit pouze naprostý naiva,“ řekl předseda strany PRO Jindřich Rajchl.