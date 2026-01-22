Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
„Poté, co jsme jasně dali najevo, že nepřispějeme k tomu, aby bylo v příštích deseti letech z peněz maďarského lidu zasíláno 800 miliard dolarů na řízení Ukrajiny, Ukrajinci ještě víc napjali strunu. Náš velvyslanec v Kyjevě byl předvolán, aby vysvětlil maďarskou petici namířenou proti zaslání 800 miliard dolarů Ukrajině. Považujeme to za velmi hrubé zasahování do vnitřních záležitostí Maďarska,“ prohlásil maďarský ministr zahraničí na videu zveřejněném na sociální síti Facebook.
A hned pokračoval.
„Tady v Maďarsku máme právo rozhodovat, za co by měly být utraceny peníze maďarského lidu. Nesouhlasíme s tím, aby peníze maďarského lidu byly posílány na Ukrajinu. Peníze maďarského lidu zůstanou v Maďarsku a musejí být využity v rozvoji Maďarska a k pomoci maďarským rodinám. Nebudeme souhlasit s odesláním ani jediného forintu na Ukrajinu,“ zdůraznil Szijjártó.
Svým maďarským spoluobčanům sdělil, že bude dál hájit zájmy Maďarska, včetně práva podepsat petici o tom, jak má být naloženo s penězi maďarských daňových poplatníků. Maďarský ministr zahraničí zdůraznil, že vláda v Budapešti bude jednat právě takto, a to bez ohledu na to, kolikrát bude v Kyjevě předvolán na kobereček maďarský velvyslanec.
Upozornil, že Ukrajinci plánují omezit cesty maďarských vládních představitelů do Zakarpatí a označil to za další ukrajinskou chybu.
„Je to další krok Ukrajinců, který je v rozporu s evropskými hodnotami a pravidly, další krok proti Maďarsku, protože zjevně chtějí omezit kontakt mezi maďarskou vládou a Zakarpatsko-maďarským národním společenstvím, což je zcela v rozporu se všemi možnými evropskými pravidly a hodnotami,“ pravil.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
„Ale ať udělají cokoli, dokud bude v Budapešti suverénní národní vláda, nebudeme posílat peníze maďarského lidu na financování Ukrajiny,“ zdůraznil Szijjártó.
Maďarská vláda od startu ruské agrese proti Ukrajině tvrdí, že musí zůstat stát stranou. Vláda v Budapešti se opakovaně nechala slyšet, že vláda v Kyjevě se nechová k maďarské menšině žijící na území Ukrajiny tak, jak by se chovat měla.
To z pohledu Maďarů platí nejen o vládě Volodymyra Zelenského, ale i kabinetu jeho předchůdce Petra Porošenka.
„Přestože i některé další sousední země, jako Polsko nebo Rumunsko, otázku svých komunit na Ukrajině veřejně komunikovaly, po aktivních vyjednáváních s Kyjevem se vždy podařilo najít přijatelný kompromis. Oproti tomu maďarská vláda situaci využívala pro domácí politiku a dále ji eskalovala, když přenášela problémy i na půdu dalších mezinárodních institucí, včetně EU nebo NATO,“ napsal k tématu server Voxpot.
