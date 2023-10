Už to začne naostro. Izrael řekl více než milionu Palestinců, ať jdou pryč

Mimo jiné o tom informoval novinář a vedoucí projektu FlashNews/BreakingNews Filip Horký, který na sociální síť X napsal, že podle OSN Izrael vyzval 1,1 milionu lidí na severu Gazy, aby se během 24 hodin přemístili na jih tohoto území.

Ve stejném duchu informoval Mario Nawfal, zakladatel a ředitel portálu IBC.

„Izrael oficiálně informoval OSN, aby evakuovala své zaměstnance a doporučila evakuaci civilistům do jižní části pásma Gazy: ‚Severní pásmo Gazy musí být evakuováno do 24 hodin.‘ V této oblasti je více než 1 milion civilistů,“ napsal na síť X a dodal, že zmíněná žádost o evakuaci je pravděpodobně způsobena nadcházející pozemní operací izraelské armády.

