Už zase se řítíme do... ? V USA se blíží hospodářská krize, varuje Bloomberg

Je tomu bezmála 10 let, co krach Lehman Brothers odstartoval krizi, která byla označována za nejhorší od roku 1930. Ekonomiky většiny států se jakž takž vzpamatovaly. Ale v ukazatelích výkonu ekonomiky v USA bliká červená kontrolka. Blíží se snad další recese? O tématu píše agentura Bloomberg.

Podle Leothold Group se jeden z ukazatelů, který zatím dobře sloužil jako měřítko, dostal do hodnot, kdy je dobré zpozornět. Poplatky na nejhůře hodnocených dluhopisech amerických firem se podle jejich výzkumu zvedly nad dvě procenta, zatímco doteď byly pod nimi. Analýza se zaměřila na rozdíl mezi výnosy z dluhopisů korporací a státních dluhopisů.

Anketa Kdyby to bylo na vás, zvedli byste zítra ruku pro důvěru vládě Andreje Babiše? Ano 59% Ne 41% hlasovalo: 4524 lidí

Kdo není profesionální investor, tomu tyto pojmy a čísla asi nic neřeknou. Ale podle Jima Paulsena, hlavního investičního stratéga zmíněné Leothold Group, je tento ukazatel z neznámého důvodu velmi přesný. Prý ke stejnému jevu došlo buď před nebo při šesti ze sedmi recesí, které světová ekonomika zažila.

Paulsen hned dodává, že ostatní ukazatele žádné příznaky recese neukazují. Například nedošlo k posílení výnosů dvouletých dluhopisů na úkor desetiletých. Ale namítá, že spojitost poplatků na dluhopisech s recesí byla dobrým indikátorem už padesát let, a tak by se jí měla věnovat pozornost. Navíc „podprůměrné“ oživení ekonomiky vzešlo z velmi neortodoxních metod fiskálního stimulu, takže by nebylo překvapivé, kdyby k jeho konci došlo dříve, než indikátory ukáží nějaké varování.

Strach z inflace a skokového zvýšení úrokové míry dolehlo i na dluhopisy amerických firem. Americké firmy si více půjčují, a cena půjčování tak roste.

Celý článek ZDE

Psali jsme: Louny: Výstaviště slavnostně znovu otevřelo Pavilon A Poche podle Hamáčka nemá na MZV oficiální funkci Opozice kritizuje vládu ANO a ČSSD a důvěru jí ve středu nedá Rosatom: 2. blok JE Rooppur v Bangladéši má stavební povolení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas