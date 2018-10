V Berouně koalice zkrachovala ještě dřív, než začala pořádně pracovat

Koaliční jednání v Berouně tak začínají nanovo, řekl dnes ČTK lídr Nezávislých Berouňáků Dušan Tomčo. Podle volební jedničky Berouna sobě Kamila Macharta bylo jablkem sváru hlavně rozdělení oblastí v městské radě.

„Došli jsme k závěru, že požadavky, které má hlavně Beroun sobě, jsou pro nás neakceptovatelné a před chvílí jsme od dohody odstoupili,“ uvedl dnes večer Tomčo. Otevřel se tak prostor pro nová jednání o koalici v jiném složení. „Asi to není úplně bod nula, ale jednání začínají nanovo,“ potvrdil Tomčo. Machart k tomu řekl, že vypovězení smlouvy má smysl v okamžiku, kdy je připraven plán B, jinak by to podle něj bylo hazardování s povolební situací. „Jak ten plán B vypadá, nevím,“ dodal.

Nezávislí Berouňáci chtějí oslovit i jiná uskupení. Kromě stran původně dohodnuté koalice jsou v zastupitelstvu ještě ANO, ODS a KSČM. „Jsme vítězi voleb v Berouně a určitě chceme být aktivní i nadále,“ řekl Tomčo. Ustavující jednání zastupitelstva je plánováno na 5. listopadu.

Nezávislí Berouňáci mají spolu s Berounem sobě, Lepším Berounem a ČSSD dohromady 13 z 21 mandátů. Podle dohody podepsané minulý týden se měl stát starostou lídr ČSSD Ondřej Šimon a místostarosty Tomčo a Machart. Šimon o vypovězení smlouvy neměl podrobnější informace, protože je na dovolené. „Budu teprve zjišťovat, co se děje,“ řekl ČTK.

Zástupci stran měli do 2. listopadu vypracovat seznam programových priorit. Chtěli také do tohoto data stanovit podmínky vzájemné spolupráce. Do 5. prosince se zavázali vypracovat programové prohlášení. Podle Tomča jednání ztroskotala na programových prioritách. Uskupení se také nedokázala shodnout na přesných podmínkách fungování koaličních vztahů a rozdělení kompetencí.

Machart uvedl, že návrh na rozdělení gescí ignoroval osobní odborné zaměření budoucích členů rady. „Byli bychom rádi, kdybychom mohli ovlivňovat věci, kterým rozumíme a v kterých jsme kompetentní, ale to nám nebylo umožněno,“ tvrdí. Podle něj navržené rozdělení oblastí stavělo Beroun sobě do podřadné role. Naopak programové priority na rozdíl od Tomča jako problém neviděl.

Nezávislí Berouňáci obsadí v jednadvacetičlenném zastupitelstvu pět křesel. O jeden mandát méně mají Beroun sobě a ANO. ODS získala tři zastupitele, Lepší Beroun a ČSSD mají po dvou mandátech a komunistům připadlo jedno křeslo.

