V Brně protestovali odpůrci zákona o zbraních. Do ulic vyšli i prvorepublikoví četníci a vojáci v historických uniformách

Vláda schválila novelu zákona minulý týden. Doba platnosti zbrojních průkazů se pravděpodobně zkrátí, Česko současně zavede nové kategorie zbraní. Novela vychází ze směrnice Evropské unie, proti které Česko podalo žalobu. Novelu ještě musí schválit Parlament.

Podle Straky kromě omezení práv 300.000 „bezúhonných držitelů zbrojního průkazu“, zákon omezí i desetitisíce příznivců vojenské historie, kteří používají znehodnocené atrapy, starodávné předovky, či akustické zbraně na slepé náboje, které dosud nevyžadují registraci ani drahý a náročný zbrojní průkaz.

„Vládní novela implementující paskvilní směrnici EU nebojuje ve skutečnosti proti terorismu, ale povede jen k drastickému omezení či likvidaci veřejností oblíbených rekonstrukcí napoleonských bitev a mušketýrských ukázek na středověkých hradech. Vládní novela přiměje oblíbené prvorepublikové četníky, aby se stáhnuli do podzemí, takže četníky budeme vídat asi jen v televizních seriálech,“ uvedl Straka, který už má jednu petici za sebou. Tehdy se mu podařilo získat během čtyř let 110.000 podpisů. Aby mohl jít s podpisy do Parlamentu znovu, musel vypsat novou petici. Jen dnes získal kolem 400 podpisů, celkem jich je od poloviny ledna už kolem 10.000, řekl dnes Straka ČTK.

Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (za ANO) Česko muselo směrnici do národního práva přenést do 14. září. Bylo přitom vyloučeno, aby se do té doby vyřešil spor o směrnici u evropského soudu. Proto kabinet zákon přijal, aby se Česko nevystavilo evropským sankcím, uvedl Metnar. O stažení žaloby ale Česko podle ministra neuvažuje. Zákon některé strany odmítají, například ODS.

autor: nab