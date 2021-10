V Bruselu budou mít radost. Pavel Černocký tuší příklon k europrotektorátu. A zírá na neuvěřitelný hnus s „poch*anou mrtvolou“

„Poch.aná mrtvola? Neuvěřitelné! Supi se slétají. Odporné!“ nechápe, co se „děje“ kolem zdravotního stavu prezidenta Zemana publicista Pavel Černocký. Posílá drsný vzkaz primáři ze Sokolova, Džamile Stehlíkové i senátorům. K výsledkům voleb podotýká: „V Bruselu budou mít radost! Nová vláda bude nepochybně znamenat oslabení V4 a příklon k europrotektorátu. Vysvětlil, kde podle něj ANO, SPD a strany, které se do Sněmovny ani nedostaly, udělaly chybu. Zmínil i „kroužkování“ STAN. Zamyslel se také nad našimi budoucími vztahy s Ruskem a Čínou a varoval před „ekonomickou sebevraždou“.

„OPOZIČNÍ SMLOUVA II. už je tady! … aneb, jak pes s kočičkou vařili dort,“ těmito slovy hodnotí výsledky parlamentních voleb publicista Pavel Černocký a dodává.

„Smíchejme cokoliv od extrémní levice, přes klerikály, pseudokonzervativce, až po euroliberály – a šup, máme tu novou, progresivní vládu. Ještě se nenarodila, a už tu máme spory, a čekají nás nechutné tahanice o ministerská křesla,“ předpovídá Černocký.

Za hloupost se platí. V pirátském táboře to vře…

„Zatím to sice nedávají moc najevo, ale Piráti jsou roztrpčeni na svého koaličního partnera, kterého vytáhli do Sněmovny… a on jim vrazil kudlu do zad. On se ten STAN ani tak moc netajil tím, že svého partnera kroužkováním hodlá prakticky eliminovat. Za hloupost se platí, a hodně. Můj sněmovní ptáček mi do ouška zašvitořil, že to masivní kroužkování vzniklo na základě tajné dohody mezi ODS a STAN. V pirátském táboře to vře… Už se rýsuje skupina členů pirátské strany, kteří budou chtít, aby jejich poslanci tu novou pseudokoalici opustili a odebrali se do opozice. Strana by si měla lízat rány a plánovat nový začátek,“ míní publicista a pokračuje.

„Profesor Fiala a jeho věrní se radují. Zázrakem jim to vyšlo, a tak se nemusí tolik bát volebního, lednového sjezdu. Vnitrostranické ‚Tea Party‘ zřejmě sklaplo, tedy alespoň na čas. Kdo by měl tu odvahu volat po odvolání předsedy, když se mu (snad, pravděpodobně) podařilo stát se premiérem?“ ptá se Černocký a dodává.

„Vítek Rakušan si mne ruce. Získal na úkor svého kamaráda 6x víc parlamentních křesel. No a ti lidovci? U lizu, jako skoro vždy v minulosti.“

Zřejmě přehnané sebevědomí… Chyba! Babiš, Okamura…

„Málokdo očekával, že volby dopadnou tak, jak dopadly. ANO i SPD se zjevně dopustily tragických chyb a tak budou platit. V čem ty chyby byly? Zřejmě v přehnaném sebevědomí. Babiš i Okamura byli přesvědčení, že prostě prohrát nemohou,“ rozvažuje Černocký a podotýká.

„Babiš se choval velmi sebevědomě, vsadil na kampaň proti Pirátům a podcenil formaci SPOLU. Jeho voliči si možná řekli „no máme to v kapse, tak proč se obtěžovat k volbám? Asi uvěřil až příliš předvolebním průzkumům. Tomio Okamura si nedal říci a nezměnil své vystupování. Škoda… Zkušení politici vědí, že je nutné pracovat na svém mediálním vystupování průběžně, a najmout si lidi, kteří jej to naučí. Postupnou změnou chování si lze získat nové příznivce a neztratit část těch původních. Soudím, že velkou chybou byl až příliš nekompromisní postoj k osobě Andreje Babiše. Politika je věcí kompromisů a dohod. Řada lidí tak získala dojem, že se Okamurovi vlastně ani do té vlády moc nechce...“ míní publicista.

Prohráli všichni. Nedokázali se spojit…

„Tragicky dopadla ‚levice‘. Myslím si, že KSČM měla už dávno opustit ten nešťastný název, a snažit se o zformování moderní levice spolu s ČSSD, případně s dalšími, levicovými, stranami. Strany k tomu nenašly vůli, a tak dopadly, jak dopadly,“ krčí rameny Černocký.

Upozorňuje, že nejvíce se diskutuje o propadlých hlasech malých, „vlasteneckých“ stran. „Trikolóře (TSS) je snad možné vyčíst jenom to, že do popředí netlačila více své schopné partnery a neprezentovala maximálně Ševčíka. Snahu o zformování nové pravice je ale třeba ocenit,“ přiznává publicista a dostává se k Přísaze a VOLNÉMU bloku. „Ztracené hlasy, samozřejmě, ovšem s lidmi jako Volný a nebo Šlachta bude dohoda téměř nemožná. Prohráli všichni. Šlachta si ovšem na penízky sáhne,“ usmívá se Černocký a dodává. „Byly tady i další euroskeptické pidistraničky. Opět stejná chyba. Nedokázaly se spojit, a tak prohrály všechno…“

Příklon k europrotektorátu, tragické zhoršování vztahů s Ruskem, Čínou...

„V Bruselu budou mít radost! Nová vláda bude nepochybně znamenat oslabení V4 a příklon k europrotektorátu. Byly ty volby nějak zfalšované? To asi ne. Ta manipulace ze strany ‚sorosovců‘ je dlouhodobá a obratná. Formou ovládnutím hlavních televizí, vysokých škol a financováním médií jako Respekt, Forum 24 a nebo Seznam,“ míní Černocký.

Tragické podle něj bude další zhoršování vztahů s Ruskem a Čínou. „Ekonomická sebevražda... jsme závislí na dodávkách plynu, jaderného paliva, a ohrožujeme náš export do Ruska. Už to pociťujeme. To samé se týká Číny. Je to ekonomická velmoc a obrovský trh. Nepochybně to poškodí naši Škodovku. Jsme směšní a hloupí. Ti naši ideologičtí nenávistníci budou dříve, anebo později, nuceni složit účty. Servilita k EU způsobí strašné, ekonomické ztráty,“ varuje a ptá se:

„Je možné, aby se zabránilo vzniku nové eurofilní vlády? Velmi těžko. Pokus Babiše oslovit ODS je zjevně zbytečný. Fiala by byl blázen, kdyby vyměnil prakticky jisté místo premiéra za post v Babišově vládě,“ pokyvuje publicista.

Supi se slétají… Odporné! „Poch.aná mrtvola“? Neuvěřitelné!

„A úplně na závěr... Prezident Miloš Zeman a jeho politická role. Dělal, co mohl, ale Babiš to bohužel nezvládl. Navíc, jeho zdravotní stav určitě není dobrý. Supi se slétají, formálně, pokrytecky, vyjadřují podporu a sympatie, ale de facto, se těší na jeho odchod a přejí mu skrytě jen to nejhorší. Odporné…“ je rozhořčen publicista a dodává.

„Přesný zdravotní stav prezidenta samozřejmě neznáme. Je to lékařské tajemství. Ovšem to, co známe, je kulturní úroveň některých lékařů. Primář sokolovské nemocnice Martin Straka si dovolí krátce po převozu prezidenta do nemocnice napsat na sociální sítě o ‚poch.ané mrtvole‘,“ žasne Černocký.

„Upřímnou soustrast rodině, ať je mu lehká zem. Je to nepodložené, ale prý game is over. No jo no, o poch*ané mrtvole není co psát, tak hájí jinou bezpáteřní kurvu,“ napsal Straka.

Později podle CNN Prima NEWS uvedl, že důvodem, proč se vyjadřuje tímto způsobem, je, že Hrad neplní svou povinnost a neinformuje občany o zdravotním stavu prezidenta. „To bylo spíš symbolicky, nemělo to tak vyznít. On nezvládne svou funkci, nechápu, proč nezakročí rodina,“ řekl Straka CNN Prima NEWS s tím, že Zemana nikde nejmenoval a že se od toho distancuje.

„Neuvěřitelné... měl by být okamžitě odvolán lékařskou komorou, stejně jako ta obskurní Džamila Stehlíková, lékařka z Kazachstánu. Ta uvažuje o odpojení Miloše Zemana ‚od zásuvky‘! Ona je opravdu lékařkou? Ta společenská úroveň ‚sluníčkářů‘ je neuvěřitelná. Stehlíková utvrzuje společnost v názoru, že příchozí z jiného kulturního prostředí prostě nejsou schopni adaptace do naší společnosti,“ nebere si servítky Černocký a rázně pokračuje.

Psali jsme: Urážky Zemana: „Kdyby tohle řekli o Havlovi, umlátili by je“ Převrat? Co spustila Stehlíková a jiní, nemá obdoby Je vidět, odkud přišla. Po útoku na Zemana si Džamila Stehlíková může přečíst toto Kovářová „sejmula“ Stehlíkovou: Zlá ženštino, pohrdám vámi. Nemáte ráda Zemana, tak mu upřete práva? Na hrách a klečet!

„No a ten náš vypečený Senát, tedy Vystrčil, Fischer a spol... Lámou si hlavu, jak se Zemana zbavit, tak aby při tom neporušili zákony. Třesou se na den, kdy ovládnou celou republiku. Tedy Senát i Sněmovnu. Už se těší, že se staneme další Spolkovou republikou Německa a pevnou součástí ‚žaláře národů‘, zvanou Evropská unie...“

Dostává se i k budoucím prezidentským volbám. „Příští prezidentské volby jsou nastaveny na rok 2023 a prezidentův zdravotní stav dobrý není. Je překvapující, jak málo politiků se prezentuje na tuto funkci. Snad Babiš? Anebo nějaké ty obskurní figurky jako Drahoš, Fischer, Vystrčil anebo exgenerál Pavel? No uvidíme,“ zamýšlí se s tím, že nás prý v každém případě čekají velmi turbulentní časy. „Predikovat asi nelze nic, dokonce ani z křišťálové koule. Politické strany budou asi zanikat, nové vznikat a voliči si budou lámat hlavy jak dál. Budeme se určitě ještě hodně divit,“ říká na závěr publicista.

