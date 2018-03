V Jednotě Vsetín je mezi členy dusno. Máme i sprosté výhrůžky, které některým chodí

„Program členské schůze se vlastně týká schválení stanov a potvrzení nebo znovupotvrzení představenstva, kontrolní komise, výkonných orgánů družstva jako takového,“ řekl zástupce svolavatele členské schůze Přemysl Janík.

Podle informací současného vedení má družstvo Coop Jednota Vsetín 1415 členů. Na schůzi dorazilo 786 členů, z většiny prostřednictvím zástupců, kteří měli od členů plnou moc k jejich zastupování. Hned v úvodu došlo k právní rozepři a pokusu napadnout platnost svolání schůze.

O kauze Jednoty jsme psali také ZDE.

„Jde o to, že pan zástupce svolavatele sdělil, že nebyl podán protest proti tomu konání dnešní členské schůze. Vzhledem k tomu, že zákon o obchodních korporacích celkem striktně upravuje způsoby svolávání členské schůze, tak mým dotazem je: Kdy paní Gaborníková jako svolavatelka dnešní členské schůze požádala představenstvo o svolání dnešní členské schůze, kdy bylo rozhodováno ze strany představenstva o tom, že dnešní členská schůze nebude svolána, a dále, kdy rozhodovala kontrolní komise o tom, že dnešní členská schůze nebude svolána ze strany kontrolní komise, a kdy tedy doručila paní Gaborníková žádost o svolání dnešní členské schůze? Děkuji,“ řekl jeden z členů na schůzi.

Program schůze byl nakonec schválen s odkazem, že dotazy budou řešeny v bodě diskuze. Další konfrontace nastala při volbě a potvrzení současného vedení družstva.

„Vysvětlete nám, obyčejným členům, o co jde. Jestliže vy trváte, že shromáždění delegátů je nejvyšší orgán družstva, proč tuto schůzi jste svolali a proč, jestli je členská schůze nejvyšší orgán, proč jste dělali ráno představenstvo? Nebo shromáždění delegátů? Já vím, že to je právní bitva, ale to nás ty členy v podstatě nepotřebujete tady. Jako rozumíte, že tady to je úplně sranda mezi námi,“ poznamenal další ze členů rozhorleně.

V následujícím hlasování bylo současné vedení potvrzeno většinou 770 registrovaných členů družstva. Dva byli proti a zbytek se zdržel hlasování. Počty členů jsou hlavním argumentem při hlasování na členské schůzi. Minulá schůze, kterou svolala konkurenční skupina v únoru, skončila kvůli tomu fiaskem.

„Byly zaprezentovány osoby, které například už nejsou členy, protože jsou mrtvé. Smrtí zaniká členství v družstvu, takže ta osoba logicky nemůže být zastoupená na členské schůzi a nemůže rozhodovat, protože už prostě to právo nemá. Těch osob tam bylo několik, několik plných mocí bylo falešných v tom, že ti lidé skutečně prohlásili a uvedli, že nikoho nezmocnili ke svému zastupování. Přitom byli řádně zaprezentováni, že jsou zastoupeni. Problém tam byl i v tom, že potom teda svolavatel vlastně opustil svolanou schůzi a nechal ji napospas tomu, takže se potom vlastně schůze stala neusnášeníschopnou a tím pádem skončila nebo zanikla,“ dodal Janík.

A právě mrtvé duše na únorové schůzi členů družstva se staly i důvodem trestního oznámení pro podvod, které podalo stávající vedení družstva. Někteří z členů byli následně vystaveni nátlaku v podobě zastrašování v SMS zprávách. „Valentova děvko, ta dnešní návštěva policie tě přijde draho. Rozbitou držku ti dají na chirurgii těžko do pořádku,“ píše se například v jedné.

Březnová členská schůze dalším hlasováním posvětila i úpravy stanov. Asi nejdůležitějším bodem bylo upřesnění a vyjasnění v bodě nejvyšší orgán družstva, kterým je schůze delegátů. O osudu vsetínské Jednoty není ani zdaleka rozhodnuto. Další schůze, tentokrát konkurenční skupiny, je totiž svolána na 4. dubna do valašské Polanky.

autor: vef