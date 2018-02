V Německu jde před soud imigrant z Afriky. Má toho na triku skutečně hodně

Jak uvádí internetový deník Stuttgarter Nachrichte, obžalovaný působil při prvním soudním stání apaticky a nepůsobí jako někdo, kde se dopustil dvou znásilnění a další dva pokusy naštěstí pro své oběti nestačil dokončit. Ve vazbě sedí Gambijec od července 2017, kdy se jej vyšetřovatelům díky výpovědi napadených a znásilněných žen a také DNA testu podařilo dopadnout. K jeho zatčení podle serveru přispěla zejména čtvrtá oběť.

V Německu žije pachatel od roku 2014. Od té doby se údajně stačil vyučit a má malé dítě se svoji partnerkou. Jako vzorný otec se však rozhodně nechoval. Dvou znásilnění a dalších dvou napadení se migrant z Gambie dopustil v období mezi květnem 2015 a únorem 2017. Podle stávajících důkazů napadl první ženu v časných ranních hodinách prvního května 2017. Svoji podnapilou oběť oslovil v centru města a lákal ji k sobě domů.

Třiatřicetiletá žena nakonec souhlasila a odešla s ním domů. Tam však rezolutně odmítla mít s ním pohlavní styk. Gambijec se tedy pokusil ženu přesvědčit násilím. Oběť se však bránila, způsobila mu podlitiny na krku a nepřestala, dokud ji násilník nepustil. K dalšímu útoku se mladý gambijský násilník odhodlal po dalších třech týdnech. Také tentokrát si shodou okolností vyhlédl třiatřicetiletou ženu, které se však nepodařilo ubránit.

Ženu napadl v parku, zatáhl ji do křoví a tam ji málem udusil do bezvědomí. Bezbrannou oběť poté svlékl a znásilnil. Zatím další prokázaný útok na ženy se odehrál po dalších čtyřech měsících. V botanické zahradě tentokrát přepadl jednadvacetiletou ženu a pokoušel se ji rovněž zatáhnout do křoví. Naštěstí jeho počínání zpozorovali náhodní kolemjdoucí a ženu zachránili. Podle státního prokurátora má obžalovaný na svědomí minimálně jedno další znásilnění.

To se odehrálo 24. února loňského roku. Gambijec přilákal do ubytovacích prostor uprchlického centra čtyřiatřicetiletou ženu, kterou následně nutil k orálnímu sexu. Když žena nesouhlasil, tak ji přinutil proti její vůli. Tento a případné další prohřešky bude okresní soud v Tübingen posuzovat za osm dní, kdy je naplánováno další stání. Celkem soud počítá s osmi soudními stáními, po kterých by měl být vynesen konečný rozsudek.

Psali jsme: To už je jak ze špatné komedie: Sexuálního násilníka z Maroka v Německu propustili z vazby, poslali mu obsílku k soudu a divili se, že nedorazil „M*dám na Německo...“ afghánská sexuální mašina konečně před soudem. Sahal v ulicích Lipska ženám do rozkroku Německá sociální pracovnice šla navštívit syrského klienta. Byla to její největší životní chyba Tak je asi hotovo. Afghánec, který znásilnil a zavraždil německou studentku, nejspíš dostane doživotí. Díky tomuto „zubatému“ důkazu



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro