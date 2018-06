V Německu to prý může dopadnout všelijak. Merkelová opět balancuje na hraně

Spor mezi kancléřou Angelou Merkeovou a ministrem vnitra Horstem Seehoferem může dle Sternu skončit až pádem vládní koalice a rovněž politickým koncem Merkelové. Oba politici dostali čtrnácti dní na urovnání rozdílných názorů, které se týkají přistěhovalecké politiky. Termín vyprší 1. července a zatím se nezdá, že by došlo ke shodě. Šéf bavorské CSU nechce i nadále vpouštět do Německa migranty, kteří již byli zaregistrován v jiné evropské zemi, a Merkelová je stále proti.

Nejenom podle Sternu tak čelí koalice ve složení CDU/CSU a SPD nejvážnější krizi od chvíle, kdy začala společně vládnout. „Seehofer označuje své postoje za zásadní otázku důvěryhodnosti své CSU. On i jeho straničtí kolegové chtějí, aby se zabránilo dalším podobným problémům, které z jejich pohledu způsobila Merkelová na podzim 2015, když otevřela hranice stovkám tisíc uprchlíků. Právě tento krok podle CSU přispěl k nepříliš dobrému volebnímu výsledku.“

Nekompromisní postoje CSU mají dle magazínu Stern mnoho společného s blížícími s volbami v Bavorsku. „Volby se budou konat 14. října a současný premiér Bavorska Markus Söder se obává ztráty absolutní většiny ve zdejším parlamentu. Potřebuje za každou cenu držet konkurenční Alternativu pro Německo na stávající úrovni či ještě níž,“ píše vlivný německý magazín a odkazuje na aktuální průzkumy veřejného mínění.

Podle průzkumu Forsa je pouze 38 % voličů v Bavorsku spokojeno s prací, kterou Söder odvádí. Dalších 56 % potom spokojeno méně či vůbec. „Zatímco práci kancléřky Merkelové hodnotí pozitivně o pět procent voličů víc. Dokonce i mezi samotnými příznivci CSU se může pochlubit kancléřka o pět procent vyšší oblibou než premiér Bavorska Söder. Čísla klesají i samotné CSU, která by nyní získala ve volbách jen 40 %.“

Pokud se Merkelové nepodaří přimět Seehofera k poslušnosti, mohlo by dle magazínu Stern dojít k jeho odvolání z ministerského postu. „CSU by následně odvolala všechny své ministry a opustila by vládní koalici. Spekuluje se o tom, že by následně CSU rozdělil a její část by mohla začít působit celostátně. Kancléřka by pak možná přizvala do vlády Zelené. Stejně tak by se ale na obzoru začaly rýsovat předčasné volby, ve kterých by podle všech předpokladů posílila AfD.“

