V Pardubicích a Praze přistála letadla s rouškami a respirátory

reklama

Obří letadlo Ruslan se vydalo na cestu ve čtvrtek dopoledne z ukrajinského Kyjeva, v pátek naložilo 106 tun nákladu v čínském Šen-čenu. Cestu má v příštím týdnu dvakrát zopakovat.

Kromě respirátorů a roušek letadlo přivezlo 200.000 rychlotestů, 120.000 ochranných obleků a 80.000 brýlí. Z letiště materiál odvezou nákladní vozidla hasičů do policejního skladu v blízkém Opočínku. Odtud jej hasiči budou rozvážet do distribučních center v jednotlivých krajích. Část bude směřovat i do páteřní sítě nemocnic a záchranné službě.

Vláda se chystá od pondělí změnit model distribuce ochranných pomůcek. Ministerstvo zdravotnictví bude zásobovat pouze svoje nemocnice, zbytek bude proudit do krajů přes ministerstvo vnitra. Podle Babiše bude nový systém efektivnější. Změnu zdůvodnil tím, že ministerstvo zdravotnictví nyní bude mít hlavní roli v boji proti koronaviru a musí připravit nemocnice. Vláda také chystá projekt s armádou, který chce podle Babiše představit příští týden.

Z dodávky podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) dostane 2,3 milionu roušek ministerstvo zdravotnictví pro fakultní nemocnice. Ty bude rozvážet armáda ze skladu v Sedlčanech. „2,9 mil. jde krajům, a ty budou zásobovat krajské nemocnice a další zařízení," uvedl Hamáček krátce před přistáním letounu na twitteru. Na letištní ploše zopakoval, že náklad neobsahuje nejvyšší typ respirátorů FFP3, které jsou určeny pro zdravotníky přímo ošetřující pacienty s koronavirem. Přílet letadla sledoval i premiér Andrej Babiš a ministr obrany Lubomír Metnar.

„Jasně jsme říkali, co jsme zajišťovali, to jsou nejvíce požadované respirátory FFP2. Já jsem lékařům žádné FFP3 neslíbil, protože je nemůžeme koupit. V Číně nejsou," uvedl Hamáček. Respirátory FFP3, které mělo koupit ministerstvo zdravotnictví, jsou zabavené ve skladech v Rotterdamu a prioritou je dostat kamiony s nimi z Nizozemska do Česka. Respirátory FFP3 jsou podle Hamáčka potřeba tam, kde vzniká aerosol, pro všechny ostatní stačí FFP2. Zatím ještě podle něj trojkové respirátory pro exponované pozice jsou a sehnat další je priorita.

Náklad, který je nyní na letišti v Pardubicích, podle Hamáčka nestačí na to, aby byly zdravotnické pomůcky distribuovány veřejnosti. „Kdybychom chtěli zítra dělat plošnou distribuci, tak by jich (Ruslanů) muselo přiletět deset," zmínil. Nyní se bude materiál rozvážet do nemocnic. Nejrychleji podle něj půjdou roušky, protože na ně se čeká. Například ochranné obleky půjdou do fakultních nemocnic, kde je jich nedostatek a dodávka podle Hamáčka přichází v poslední chvíli.

Vykládku Ruslanu organizuje armáda. Část nákladu se odveze do policejního skladu v Opočínku a část do střediska státních hmotných rezerv v Sedlčanech. „Pokud to vojáci rychle vyloží, což je práce na několik hodin, hasiči to přes noc rozdělí a nad ránem by první dodávky mohly odjíždět," řekl Hamáček.

Až se náklad z Ruslanu v Pardubicích vyloží, letoun podle informací české armády na twitteru poletí na základnu do Lipska. Tam se vymění posádka a letoun znovu vyrazí do Šen-čenu pro další náklad pro Česko.

Letadla s ochrannými pomůckami by podle ministerstva vnitra měla v Česku přistávat zatím šest týdnů. Vedle velkokapacitního letounu ve službách NATO Ruslan se do leteckého mostu zapojí letadla společnosti China Eastern. První takové přiletělo v pátek, další dnes v noci.

Psali jsme: „Koronavirus? Nemocní umírají v naprostém osamění. Nikdy jsme se s ničím takovým nesetkali…“ Profesor medicíny a jeden z největších odborníků IKEMu odpovídal pro PL Teď bude Člověk v tísni žebrat u lidí na pomoc v zahraničí? Novinářka si k tomu vzpomněla na hlášku fotbalového korupčníka Ano, jste blb, napsal Láska Hamáčkovi. Jde o „odporné poklonkování Číně“ Ivan David: Podpis mnichovské dohody v Istanbulu se blíží

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.