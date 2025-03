V Praze se sejdou lidé kvůli ochraně demokracie v Rumunsku

V neděli 16. března proběhne v 15 hodin v Praze protestní setkání v souvislosti s děním v Rumunsku, kde byly anulovány výsledky prezidentských voleb a vítězi Călinu Georgescuovi bylo později soudně zakázáno voleb se znovu zúčastnit. Protestní pochod z Malostranského náměstí k rumunské ambasádě svolává Angelika Bazalová s Pavlem Šikem. Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 93% Nelíbí 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6507 lidí

„Děcka, tak jsme se s Pavlem Šikem tuhle bavili, že se to tak někdy stane a doba nazraje, takže i lid veskrze apolitický a neangažovaný (jako my dva) musí zvednout zadek ze židle a říct, kde si stojí. Soudíme, že je třeba našim přátelům v Rumunsku říct, že to, čemu musí čelit, se nám nelíbí a že ctíme jejich právo zvolit si svého prezidenta. My bychom taky chtěli, aby nás někdo podpořil, kdyby se nám něco takového přihodilo, že ano,“ vysvětluje Bazalová na svém facebooku.

Podle ní nepůjde o žádnou demonstraci s plamennými proslovy na tribunách, ale o poklidný pochod k ambasádě. „Prostě se v neděli ve tři potkáme na Malostranským náměstí a pak půjdeme do Nerudovky k ambasádě a poprosíme tamní osazenstvo, aby vyřídili lidem v Rumunsku naši podporu. Prý už snad má být i hezky, ale i kdyby ne... budeme rádi, když se v neděli ‚po o‘ projdete s náma,“ vyzvala Bazalová.

Šik následně na profilu nedělní události doplnil kontext pořádání protestního pochodu a jeho cíle. Zejména zdůraznil, že nejde o vyjádření podpory konkrétnímu kandidátovi, ale o apel na demokracii v Rumunsku.

„Nehledě na to, jestli s názory kandidáta souhlasíme, nebo ne, chceme vyjádřit podporu demokracii a především transparentnosti, ze které pramení důvěra obyvatel, a z té skutečná demokracie žije. Podle našeho názoru se dá vývoj kolem rumunských prezidentských voleb přinejmenším nazvat lehkomyslným zacházením se základními hodnotami demokracie, ale spíše je to podle nás jejich naprosté popření,“ tvrdí Šik.

A že demokracie dává právo zvolení i komplikovaným kandidátům – a to bez ohledu na to, co si o něm myslí vládnoucí elity – pokud mu zákon nebrání nabídnout se k volbě. „Neexistuje žádný vnitřní ani vnější nepřítel, který by ve standardně fungující demokratické společnosti byl důvodem pro ‚vypnutí‘ demokratických pravidel – a pokud se elita jakékoli země usnese na tom, že někomu právo být zvolen odepře bez jasných důkazů a veřejného vysvětlení, už se nejedná o demokracii,“ má jasno Šik.

„Chceme vyjádřit naši nespokojenost s vývojem posledních měsíců v Rumunsku a odnést na ambasádu Rumunska náš písemný protest. Budeme rádi, když se k našemu tichému občanskému protestu připojíte,“ vyzval na facebookovém profilu události.

Călin Georgescu loni v listopadu překvapivě vyhrál první kolo prezidentských voleb. Těsně před druhým kolem však ústavní soud výsledky anuloval. Důvodem mělo být údajné vměšování Ruska do předvolební kampaně. Politika také vyšetřuje rumunská prokuratura. Údajně měl založit antisemitské sdružení, propagovat válečné zločince a fašistické organizace a šířit falešné informace. Georgescu popírá, že by porušil zákon.

Na post prezidenta Rumunska nyní hodlá kandidovat Georgescův podporovatel George Simion – politik, jenž oznámil svou kandidaturu poté, co rumunský ústavní soud zamítl Georgescuovo odvolání proti nedělnímu rozhodnutí volební komise. Bylo mu tak definitivně znemožněno kandidovat v květnových volbách. Georgescu pak vyzval své podporovatele, aby se řídili svým vědomím a svědomím.

Volby hlavy státu v Rumunsku se mají konat v květnu.