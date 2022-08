V USA zveřejnili příkaz k prohlídce u Trumpa. Ale moc se z něj člověk nedozví

Dokument nicméně obsahuje detaily o vyšetřování Trumpa, který je podezřelý, že odvezl do svého soukromého sídla tajné spisy a nechal si je i poté, co odešel z Bílého domu. „Vláda vede kriminální vyšetřování nezákonného přemístění a skladování tajných dokumentů v nepovolených prostorech,“ stojí ve zprávě.

Vyšetřování iniciovala únorová zpráva amerického národního archivu ministerstvu spravedlnosti o tom, že instituce obdržela 15 krabic s dokumenty, které se nacházely v Trumpově rezidenci Mar-a-Lago. V nich bylo skoro 200 tajných spisů, z nichž polovina s označením tajné a přísně tajné. Podle vyšetřovatelů se dalo předpokládat, že obsahovaly tajné informace o americké obraně.

Většina odtajněného dokumentu FBI, který má 38 stránek, je začerněna. Soud to povolil, aby nepoškodil vyšetřování. Ministerstvo spravedlnosti se totiž obávalo, že zveřejnění všech informací by mohlo vést k prozrazení totožnosti některých svědků a k jejich zastrašování.

In short: Trump turned over 15 boxes already that today's newly released FBI affidavit says included 184 classified documents, including 25 "TOP SECRET" ones.



They thought there'd be more. And they think they're scattered around Mar-a-Lago, including Trump's "residential suite." pic.twitter.com/7Gozqhvr7g