V davu na odborářské demonstraci: Fiala je kosočtverec! Vláda z nás dělá parazity

„Vždyť je to tady horší než na Slovensku, a to už je co říct. Jsem z fabriky, kde je dost těžká práce. Vůbec si neumím představit, že by u nás v osmašedesáti někdo pracoval na lince,“ řekl ParlamentnímListům.cz Petr, odborář z pardubické firmy KYB Manufacturing Czech, kde se vyrábějí automobilové tlumiče. Byli jsme na dvoutisícové odborářské demonstraci před Úřadem vlády České republiky.

reklama

„Asociální politiky této vlády mám už plný zuby. Vždy, když nastoupí pravičáci, tak jsou důchodci braní jako příčina toho, že stát nemá peníze. Když nám vládla sociální demokracie, tak nebyl problém,“ posteskl si důchodce Miroslav z Boskovic na zhruba dvoutisícové demonstraci odborového svazu KOVO nazvané „NE 68“, zaměřené proti zvyšování věku odchodu do důchodu. Konala se před Úřadem vlády České republiky a ParlamentníListy.cz naslouchaly v davu.

Dělaj z nás parazity!

„Tato vláda patří za katr,“ měl napsáno Miroslav na billboardu. Ve vých stescích ještě pokračoval: „Vláda z nás dělá parazity, kteří zavinili, že společnost nemá peníze, a to mě žene na podobné demonstrace.“ Celoživotní úspory prý měl ve Sberbance, protože dvacet let pracoval v zájmu českých firem v zahraničí. Před rokem, jak sám řekl, šmahem přišel o polovinu. „Vyšli jsme na Ukrajině vstříc USA a já na tom tratil,“ doplnil s tím, že byl jedním z těch, které nedávno zmlátila policie u Národního muzea. Sdělovací prostředky o tom prý pak lhaly, jako by se nechumelilo.

„Fialova vláda je asociální, protože preferuje posílání zbraní na Ukrajinu a na druhé straně okrádá nás, důchodce. Hospodaří tak, že většinu obyvatel ožebračuje. Fialova vláda, jak nastoupila, tak si hned zřídila tři nová ministerstva, rozšířila pozice politických náměstků a tak dále. Fiala se postaral o to, aby všichni jeho kamarádi byli spokojení a v koalici panovala harmonie. Pak se to začalo sypat,“ doplnil ještě. Kousek od řečnického pódia vyrostl billboard: „Nejsme ve válce, jsme v p****i.“

Levice k moci

Premiér Fiala prý před domonstranty utekl na druhý konec republiky, až do Jeseníků. Od zábran u úřadu bylo přes troubení vuvuzel slyšet zvolání: „Fiala je kosočtverec!“ Sociální demokrat Lukáš Nozar mezi tím ParlamentnímListům.cz sdělil: „Je nás tady jenom hrstka, ale ti, co nepřišli, souhlasí. Nejde, aby v této zemi protestovala proti vládě jen konspirační scéna. Odbory a levicové politické strany se musejí reformovat a znova uchopit moc v zemi, aby chudší lidé začali znovu cítit, že se za ně někdo bije, a nepadali na lep populistům a extremistům. Kultivovaná odborová síla je velmi důležitá a to, že je u nás tak slabá, je jedním z důvodů, proč tak zaostáváme.“

Fotogalerie: - Ne 68

Vymizení levice z českého společenského života může být podle něj buď „odvetou za Vítězný únor“, anebo dějinnou slepotou, do které nás dohnala vládnoucí garnitura. Je proto potřeba mnohem víc aktivizovat levicové síly. Na klopě má Nozar placku s nápisem „Středula na Hrad“. Odborový předák z voleb odstoupil už před prvním kolem prezidentské volby a vyzval své voliče, aby dali hlas Danuši Nerudové. „Ten večer jsem se dost opil. Bylo to dost sladkobolné. Měl jsem tričko se Středulou, a tak jsem se na něj díval a představoval si, jak by to s ním na Hradě bylo lepší. Je to kultivovaný řečník a umí problémy vysvětlit, občas i velmi důrazně a kousavě,“ podotkl.

Kapitalista Babiš

V davu nedaleko nás začal jeden mladík vyřvávat: „Nevěřte posranejm kapitalistům. Odjeď do daňových rájů ty zrůdo, h****e. Jsme tady s odborama, a ne s posranejma oligarchama.“ Dvě dámy stojící nedaleko ho označily za provokatéra a hned u nich byl policista z antikonfliktního týmu. Ale to už se výtržník a zapřísáhlý antibabišovec odmlčel. Na okolních billboardech se psalo: „Chceme se důchodu dožít“ anebo „Auta pouze pro bohaté? Ne!“.

Odborář Petr sem přijel s kolegou z Pardubic, přesněji z firmy KYB Manufacturing Czech, kde se vyrábějí automobilové tlumiče. Je Slovák a nemá české státní občanství, takže „tuná“ nemůže volit. Kdyby mohl, bude volit ČSSD. „Přijeli jsme podpořit ostatní odboráře. Vždyť je to tady horší než na Slovensku, a to už je co říct. Jsem z fabriky, kde je dost těžká práce. Vůbec si neumím představit, že by u nás v osmašedesáti někdo pracoval na lince. To nelze ani v pětašedesáti. Je to sice lehčí práce než v hutnictví, ale přesto těžká,“ zmínil a ohledně rostoucích cen potravin jen ironicky podotkl: „Když už je okurka dražší než flaška vína, tak je to k pláči.“

Psali jsme: „Stovky dopisů podpory denně.“ Nová špína na Ševčíka. Toto odmítli tisknout ČEZ: Američané budou nově dodávat jaderné palivo kromě Temelína i do Dukovan Ministr Nekula: Naším hlavním cílem je ochrana spotřebitelů a zajištění zdravého konkurenčního prostředí na našem trhu „Dnešní situace může české letectví jen posílit. Silní zůstanou a budou růst,“ říká expert





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.