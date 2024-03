V garáži, ve sklepě, na podlaze. Bidenovu ostudu vidí celé USA

reklama

V americkém Kapitolu promluvil Robert Hur, který prožil rok s kauzou prezidenta Joea Bidena a utajovaných dokumentů, které byly nalezeny v prezidentově domě v Delawaru. Dokumentů, které se v Bidenově soukromí objevit neměly, protože se tam objevily v době, kdy byl Biden toliko soukromou osobou, ani viceprezidentem v administrativě Baracka Obamy, ani prezidentem po Donaldu Trumpovi.

Robert Hur přesto dospěl k závěru, že Biden by za tento svůj přešlap neměl být stíhán. Informovala o tom americká zpravodajská stanice CNN.

Kdo je Robert Hur? Je to federální žalobce uvedený do funkce v dobách prezidentství Donalda Trumpa. V roce 2021 Hur svůj post opustil. Svou práci zastínil výrokem z února, že „prezident je starší sympatický muž, který má problémy s pamětí“. Vedle toho ale vydal zprávu o 345 stranách, ve které popisoval, že „důkazy nejsou dostatečně silné, aby prokázaly vinu pana Bidena nade vší pochybnost“. I když úředníci našli v Bidenově domě v Delawaru utajované spisy.

„Hurova zpráva z minulého měsíce Bidena neobvinila ze zločinu, ale vykreslila obraz zapomnětlivého vrchního velitele, který nedokázal ochránit citlivé informace. Bílý dům označil část kritiky za ‚překroucenou‘,“ napsala CNN.

Z Bílého domu se okamžitě ozvalo, že problém s Bidenovou pamětí je popisován selektivně a nebyl pojat v celém kontextu.

Vyšetřovatel si však na svém stanovisku trval.

„Moje hodnocení ve zprávě o relevanci prezidentovy paměti bylo nezbytné, přesné a spravedlivé,“ řekl Hur zákonodárcům ve svém úvodním prohlášení.

„Nemohl jsem učinit toto rozhodnutí, aniž bych posoudil stav mysli prezidenta,“ řekl Hur v Kapitolu.

„Z toho důvodu jsem musel vzít v úvahu prezidentovu paměť a celkový duševní stav a to, jak by porota pravděpodobně vnímala jeho paměť a duševní stav v trestním řízení. Protože tyto otázky byly důležité pro mé konečné rozhodnutí, musel jsem je zahrnout do své zprávy.“

Na tuto část Hurova vystoupení upozornil server listu The Sydney Morning Herald.

V obsáhlé zprávě také napsal, že existuje dost pro Bidena příznivých faktů, které zpochybňují možnost, že by jakákoli porota Bidena nade vší pochybnost odsoudila, protože existuje dost „nevinných vysvětlení“, jak bylo s dokumenty nakládáno, „která nemůžeme vyvrátit“.

„Existuje dost faktů příznivých pro Bidena, které by ‚vytvářely rozumné pochybnosti‘ pro potenciální porotu, a ‚nevinných vysvětlení dokumentů, která nemůžeme vyvrátit‘,“ napsal Hur ve své zprávě.

Hur pracoval i s informacemi o prezidentovu synovi Beauovi, což podle CNN hlavu státu notně rozčiluje.

„Jak si to sakra dovoluje vznést,“ řekl viditelně naštvaný Biden po zveřejnění zprávy. „Upřímně řečeno, když mi byla položena tato otázka, pomyslel jsem si: ‚Není to jejich zatracená věc‘.“ Tady je třeba dodat, že Bidenův syn Beau bojoval s rakovinou a prohrál a Biden se jako viceprezident tématu boje s rakovinou hodně věnoval. A po odchodu z funkce psal nejen o tomto tématu knihu.

Agentura AP připomněla, že ve svých rozhovorech Biden opakovaně řekl žalobcům, že neví, jak utajované dokumenty skončily v jeho domě a bývalé kanceláři Penn Biden Center ve Washingtonu.

„Nemám tušení,“ nechal se slyšet.

Také trval na tom, že kdyby věděl, že tam jsou, vrátil by je vládě.

Podle demokratického kongresmana Jerrolda Nadlera Hurova zpráva představuje jasné očištění Bidena v této kauze. Roberta Hura označil za „republikánského nájemného vraha“.

Jal se připomínat i Trumpova slova, ve kterých Viktora Orbána, maďarského premiéra, popsal jako premiéra tureckého. To podle Nadlera dokazuje, že i o Trumpovi lze říct, že nemá nejlepší paměť.

„To je člověk, který není schopen vyhnout se trestní odpovědnosti. Muž, který je zcela nezpůsobilý pro úřad, a muž, který by si měl přinejmenším dvakrát rozmyslet, než obviní ostatní z poklesu kognitivních funkcí,“ řekl Nadler.

Naproti tomu republikán Jim Jordan nepochybuje o tom, že je Biden v této kauze vinen a navíc jasně dokázal, že se chová arogantně, když je přesvědčen, že má právo přechovávat u sebe v domě utajované dokumenty, ale Robert Hur se rozhodl Bidena nestíhat. „Joe Biden porušil zákon. Protože je to zapomnětlivý starý muž, který by se porotě zdál sympatický, rozhodl se pan Hur nevznést obvinění,“ řekl Jordan.

A nechal přehrát video, ve kterém Biden označil mexického prezidenta za prezidenta Egypta.

Jordan také zdůraznil, že tajné dokumenty si Biden nechal doma proto, aby mohl napsat svou knihu pamětí, k čemuž byl podle republikánského kongresmana motivován pýchou a penězi.

O slovo se přihlásil i samotný Trump, byť ne přímo na jednání, kde přítomen nebyl. Ozval se na své sociální síti Truth Social a vytáhl část z Hurova svědectví, ve které odpovídal na otázku, kde měl vlastně Biden tajné dokumenty uložené.

V Bidenově bývalé kanceláři Penn Biden Center ve Washingtonu prý ležely v garáži, ležely na podlaze v kanceláři i ve sklepě.

Demokratický kongresman Jamie Raskin během Hurova slyšení zdůraznil, že vyšetřovatel není specialistou na analýzu lidské paměti a měl by pracovat toliko s jasnými fakty. „Zvláštní právní zástupce Hur nebyl jmenován, aby vyšetřoval paměť prezidenta Bidena,“ zdůraznil.

Demokratický senátor Richard Blumenthal označil Hurovy poznámky o Bidenově paměti za „bezcenné“.

Podle CNN je nejdůležitější, že Hur nikdy výslovně neřekl, že Biden spáchal zločin.

Republikánský kongresman James Comer naznačil, že v Bidenův neprospěch hovoří to, že se měl snažit Hurovu zprávu utajit. Vládní demokraté toto tvrzení na půdě Kongresu okamžitě ostře napadli.

„Prezident Biden neuplatnil exekutivní výsadu ani nepožadoval absolutní imunitu vůči prezidentským zločinům. … Neschovával krabice s dokumenty pod postelí ani ve vaně. Nebojoval s vyšetřovateli, ani se nesnažil zredigovat jediné slovo ze zprávy pana Hura,“ nechal se slyšet již zmíněný demokratický kongresman Raskin.

CNN v této souvislosti upozornila, že i když se Bílý dům nesnažil celou zprávu zablokovat, napsal generálnímu prokurátorovi Merricku Garlandovi několik dní před zveřejněním zprávy a vyjádřil námitky proti některým aspektům zprávy včetně „vícenásobných pomlouvačných prohlášení“ o Bidenově paměti ve zprávě.

Hur na slyšení v Kongresu mimo jiné zdůrazňoval, že ve své obsáhlé zprávě neříká, že by Joe Biden byl senilní.

„Webster's Dictionary definuje ‚senilní‘ jako projev úpadku kognitivních schopností, jako je paměť, spojených se stářím,“ řekl republikán Scott Fitzgerald. „Pane Hure, na základě vaší zprávy jste zjistil, že prezident byl senilní?“ zeptal se.

„Já ne. Tento závěr se v mé zprávě neobjevuje,“ odpověděl Hur.

Není přitom bez zajímavosti, že demokraté se dovolávali i počínání ikonického republikánského prezidenta Ronalda Reagana. Zoe Lofgrenová, kalifornská demokratka, poukazovala na to, že Biden – stejně jako Reagan – věřil, že jeho ručně psané poznámky o utajovaných záležitostech jsou „osobními“ dokumenty, na rozdíl od vládou vytvořených poznámek, které obsahují jasná klasifikační označení a patří vládě USA.

Na Reaganovo počínání upozorňoval ve své zprávě i Hur. To je prý ostatně jeden z důvodů, proč se nakonec Hur rozhodl Bidena nestíhat. Bez ohledu na to, zda Bidena osobně považuje za vinného, či nevinného, toto téma ponechal otevřené, byl si prý jasně vědom toho, že by soud proti Bidenovi v této kauze prostě nemohl vyhrát.

Prezident Biden podle agentury AP uznal, že si úmyslně držel své osobní deníky – které podle úředníků obsahovaly utajované informace. Biden trval na tom, že jde o jeho vlastní majetek, což je nárok, který uplatňovali i předchozí prezidenti a viceprezidenti, a že má právo si je ponechat.

Je třeba připomenout, že obvinění, že si doma ve svém sídle Mar a Lago na Floridě schovává utajované dokumenty, které neměl doma nikdy mít, čelil i Trump, který se prý navíc v některých svých vystoupením před médii i před novináři chlubil, jaké všechny listiny viděl a naznačoval, že jejich obsah byl výbušný.

Trump čelí v kauze nakládání s utajovanými listinami obvinění u floridského soudu.

„Očekává se, že bývalý prezident Donald Trump se ve čtvrtek zúčastní slyšení ve federálním trestním případu týkajícím se jeho nakládání s utajovanými dokumenty na Floridě, kde jeho právníci budou argumentovat, že případ by měl být stažen,“ napsal server televize NBC.

Ale zpět k Bidenově případu.

Demokratický kongresman Hank Johnson Hura obvinil, že svou zprávou fakticky pomáhá ke znovuzvolení Donalda Trumpa. Hur během slyšení sám připustil, že patří mezi příznivce republikánů.

„Děláte vše, co můžete udělat, abyste znovu zvolili prezidenta Trumpa, abyste mohli být jmenováni federálním soudcem nebo možná na jinou pozici na ministerstvu spravedlnosti, je to tak?“ řekl Johnson.

„Můžu vás ujistit, pane kongresmane, žádné takové ambice nemám. A mohu vám říci, že stranická politika neměla v mé práci vůbec žádné místo,“ odvětil Hur. Navíc opakovaně řekl, že politika „nehrála žádnou roli“ v jeho rozhodování a že měl za úkol pouze napsat „důvěrnou“ zprávu pro generálního prokurátora.

Bílý dům uvedl, že úterní svědectví zvláštního právního zástupce Roberta Hura stačilo k tomu, aby kauza utajovaných dokumentů spojená s prezidentem Bidenem utichla a že Hurovo rozhodnutí neobvinit Bidena je důkazem, že „prezident je nevinný“.

Jenže, jak již bylo řečeno, sám Hur ponechal otázku Bidenovi viny či neviny otevřenou, řekl pouze, že by jako právník musel konstatovat, že během dlouhého vyšetřování nenašel dost důkazů, s nimiž by případné soudní klání proti prezidentu Bidenovi mohl jednoznačně vyhrát.

