V létě na dovolenou? Připravte si peněženku, bude to drahé. 12 tisíc pro rodinu

Pokud se těšíte, až budete moci vyrazit na letní dovolenou u moře, asi vás nepotěší zpráva serveru Finmag; ta totiž predikuje, že se vám letošní dovolená dosti prodraží. Problém není ve zdražování letenek nebo hotelů, ty totiž prý možná budou levnější, nýbrž v rámci restrikcí kvůli covidu-19. Největší výdaje totiž při cestování tvoří zejména požadavky zavedené českou vládou při návratu. Čtyřčlenná rodina aktuálně může při návratu do ČR počítat i s výdaji 12 tisíc korun za testy a s nejméně pětidenní karanténou, a to i když přijede ze země, kde je epidemická situace mnohem lepší než v Česku.

Finmag předpovídá, že i přes největší novodobou krizi letecké dopravy lidé nemusejí mít strach, že by si nemohli dovolit dovolenou u moře. Prý nelze očekávat, že by ceny letenek zásadně vzrostly. Poznamenává, že předchozí krize naopak přinesly zásadní pokles cen.



Pokles cen letenek a leckde i hotelů ale neznamená úsporu peněz za dovolenou. „Očkování zdaleka neprobíhá tak, jak se očekávalo. A jen stěží se podaří do léta proočkovat víc než 50 % evropské populace. Spíš bude zázrak, když se přehoupneme přes 30 %. Navíc se Evropou žene někde třetí, jinde už čtvrtá vlna koronavirové epidemie,“ osvětluje server. Problémem tak budou zejména omezení na straně požadavků států při vstupu, a zejména ty při návratu k nám.



Především země na jihu Evropy doufají, že v létě bude situace natolik příznivá, že se letní sezona uskuteční. „A letecké společnosti se jistě na tuto možnost intenzivně připravují. Určitě to nebude jako před pandemií, i kdyby se stal zázrak a covid-19 z Evropy téměř vymizel. Pro cesty bude nutný buď očkovací pas, nebo testy,“ doplňuje analýza Finmagu. Co tedy dovolenou prodraží, jsou nutné testy na koronavirus.



Příkladem uveďme, že dosud jedinou evropskou zemi, ze které (s výjimkou Vatikánu) nebyl při návratu do Česka povinný test, byl Island, od nového týdne však bude test opět z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR. A důvod, proč ministr Jan Blatný přidal Island na seznam zemí s rizikem? V zemi se 341 tisíci obyvateli je nyní 118 aktuálně nakažených lidí, tedy nepoměrně méně než téměř v jakémkoli českém městě... Přesto nejde o ojedinělý případ, kdy takto český stát rozhoduje.



Český stát podobné procedury vyžaduje ze zemí, kde je mnohem lepší epidemická situace než v Česku. A z většiny zemí vás navíc čeká kombinace drahých PCR testů doplněných karanténou. Fakt, že je situace v zemi, z níž přicestuje méně riziková, než ve většině Česka, nic neznamená a český stát tuto skutečnost nebere v potaz.



Naopak při vjezdu do jiných evropských zemí nemusíte mít obavy z přílišného utrácení za testy, řada z nich již nyní od českých turistů přijímá i antigenní testy a tak například cesta do Itálie vyjde českého turistu na 200 až 400 korun za certifikát v angličtině i s testem (některé jiné země lze navštívit i zcela bez nákladů za testy).

Ale při návratu do Česka aktuálně budete muset mít PCR před návratem a po návratu vás čeká 5denní karanténa zakončená dalším PCR testem. I následujících 14 dnů po návratu do Česka musíte dodržovat speciální pravidla, například nošení respirátoru všude, ani venku v parku jej nebudete moci nahradit chirurgickou rouškou. U návratu z Chorvatska nyní platí stejná pravidla, akorát je možná zkrátit karanténu z 5 dnů na dobu do vyhodnocení druhého testu.

V důsledku vás tedy vyjde návrat zpět do Česka na přibližně 3 tisíce na osobu za testy a ještě skončíte v karanténě. To, že je epidemická situace v zemích, které vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) označuje jakožto „velmi vysoce rizikové" lepší, opět nehraje roli... Vyplatí se tak pravidelně sledovat aktuální požadavky na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, které se každý týden mění.

