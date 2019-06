V příštích letech se penze zřejmě už tak výrazně navyšovat nebude

Mimořádné navyšování důchodů se zřejmě v příštích letech už opakovat nebude. S výraznějším přidáváním důchodcům se teď zatím nepočítá. Vyplývá to z údajů v materiálu o přípravě rozpočtu na příští rok a s výhledem na roky 2021 a 2022, který se chystá v pondělí projednávat kabinet. Dokument, který připravilo Ministerstvo financí, má ČTK k dispozici. Zatímco v příštím roce se má na důchody vydat o 36,9 miliardy korun víc než letos, v roce 2022 to má být meziročně víc o 17,4 miliardy.

Navyšování důchodů patří mezi jednu ze šesti hlavních výdajových priorit pro příští rok. Průměrná penze by se měla zvednout přesně o 900 korun na 14 358 korun, tedy o 6,7 procenta. Podle odhadů by to mohlo být asi o 150 až 180 korun víc, než teď nařizuje zákon. Projednávaná novela pak tento obnos přidává ke všem penzím, a to do jejich zásluhové procentní části.

Na důchody by se příští rok mělo poprvé vydat přes půl bilionu korun. Celkem by to mělo být 509,4 miliardy. To je o 36,9 miliardy víc než v letošním roce. „V tomto nárůstu jsou zohledněny jak výdaje na valorizaci důchodů, tak i prostředky na nárůst počtu důchodců i jejich obměnu v tom smyslu, že do systému vstupují důchodci s vyššími důchody, a naopak ho opouštějí důchodci s nižšími důchody,“ uvedlo Ministerstvo financí v materiálu.

Vyšší přidání, než nařizoval zákon, bylo už letos. Ke své valorizaci dostali všichni lidé se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí měsíčně 300 korun, a to do pevné solidární části důchodu. Lidem nad 85 let se přidala ještě tisícikoruna. Letos by tak do penzí mělo putovat o 38,4 miliardy víc než loni.

V dalších letech se má ale růst výdajů na penze podle návrhu citelně zpomalit. V roce 2021 by přidávaná suma měla být o deset miliard nižší než v roce příštím. Činit by měla 26,9 miliardy. Dohromady by se na důchody mělo podle návrhu vyplatit 536,3 miliardy korun. V roce 2022 by se mělo meziročně vydat už jen o 17,4 miliardy více. Seniorů přitom přibývá, na odpočinek nastupují lidé s vyšší penzí než dřív a důchody pravidelně rostou. V roce 2018 bylo proti předchozímu roku přitom potřeba o 19,4 miliardy víc.

Výhodnější valorizaci penzí mají senioři od roku 2018. Systémovější změnu prosadila někdejší Sobotkova vláda. Do každoročního navyšování se totiž začala promítat ne třetina růstu reálných mezd, ale polovina. Babišův kabinet v minulém roce dostal do legislativy změnu složení penze. Tento krok sice zajistil navýšení o 300 korun všem, ale do budoucna většině lidí růst důchodů zpomalil. Opatření mělo mimo jiné utlumit růst výdajů. Letos se má zákon měnit znovu a zajistit důchodcům příspěvek, zásluhovost se ale už neoslabuje.

Volby do Sněmovny se mají konat na podzim 2021. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dřív řekl, že by do nich měla průměrná penze činit 15 000 korun.

autor: nab