V ruce mikrofon koalice SPOLU a šel na věc. Bolek Polívka se pomodlil

Iva Pazderková se během zahájení kampaně nechala slyšet, že „premiérovi věří“. Spolupráci s koalicí SPOLU spolu s Petrem Fialou oznámila 2. května. Českého premiéra se herečka zavázala doprovázet na šňůře vystoupení po celé České republice. První z vystoupení, které Pazderková moderovala, se uskutečnilo už ve čtvrtek v Jihlavě.

Při příležitosti oficiálního zahájení kampaně SPOLU se pak před Masarykovým nádražím v Praze sešli představitelé koaličních stran. Zde přichází na řadu herec Bolek Polívka, který publiku přednesl svou „modlitbu voliče“, v níž vyzýval k pokornému přijetí věcí, které nelze změnit, k odvaze měnit to, co změnit lze, a k rozumu, který dokáže tyto situace rozeznat.

„Bože, dej mi sílu snášet pokorně, co změnit nemám sil. Odvahu, abych to, nač stačím, na tomhle světě pozměnil. A taky prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co změnit se nedá a co se změnit dá,“ recitoval Polívka a modlitbu zakončil vyjádřením naděje, že „rozum zvítězí“.

Oficiální účet strany ODS Bolkovo vystoupení sdílel na sociální síti X a spojil jeho poselství s ústředním mottem kampaně: Teď jde o všechno!

„Rozum zvítězí, teď jde totiž o všechno! Díky všem, kteří se nebojí stát na správné straně!“ hlásí ODS.

Rozum zvítězí, teď jde totiž o všechno! Díky všem, kteří se nebojí stát na správné straně! pic.twitter.com/vu8bWCgzvv — ODS (@ODScz) May 18, 2025

Vystoupení v rámci kampaně SPOLU nebylo prvním veřejným vystoupením Bolka Polívky s politickým poselstvím. Začátkem roku Polívka promluvil i na slovenské protivládní demonstraci „Mír Ukrajině“.

Demonstrace se tehdy konaly v Bratislavě, Košících, ale i Prešově, Trenčíně a Trnavě. Polívka s proslovem, ve kterém ujistil Slováky, že se na Čechy mohou spolehnout, vystoupil v hlavním městě Slovenska. Účastníkům demonstrace citoval slavnou větu Václava Havla, že „pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“.

