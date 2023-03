V sedm nekončíme. Jedeme přes noc, přes víkend... „Arogantní koalice.“ Nacher popsal praktiky

reklama

Minulý týden českou politickou scénou otřásly opoziční obstrukce při projednávání novely zákona o důchodovém pojištění, která má snížit valorizaci penzí. Jednání, které se táhlo přes čtyři dlouhé dny a noci, obnášelo mimo jiné sedmihodinový projev Tomia Okamury (SPD) a hlasování o stovkách pozměňovacích návrhů, z nichž vládní většina všechny zamítla. Sněmovní souboj mezi vládou a opozici vyvrcholil v noci z pátku na sobotu, když předsedající Jan Bartošek (KDU-ČSL), s předsedkyní dolní komory Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) za zády, omezil řečnické právo lídra hnutí ANO, poslance Andreje Babiše, načež se opoziční poslanci shromáždili okolo řečnického pultíků, aby vyjádřili nesouhlas s tímto postupem.

O tématu promluvil místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO Patrik Nacher v dnešním pořadu Interview ČT24. Odmítl výtky kritiků, kteří nedávné opoziční obstrukce označují za nepřiměřený exces za hranou demokratické politické kultury. Vládní sněmovní většinu naopak obvinil z arogance a své argumenty opřel o řadu srovnání z novodobé české parlamentní historie, konkrétně z doby, kdy jeho hnutí ANO řídilo Strakovu akademii.

Poslanec Nacher připomenul, že projednávání důležitých legislativních aktů v minulosti trvalo daleko delší dobu, přičemž zmínil např. novelu zákona o podpoře sportu či stavební zákon, jejichž projednání ve Sněmovně trvalo přes 300 dnů. Tehdejší opoziční strany, které dnes tvoří vládnoucí pětikoalici, prý dokázaly každý legislativní návrh obstruovat v průměru téměř rok. „Dáno je to tím, že my jsme prostě respektovali tu možnost opozice obstruovat tím, že ten jednací den skončil v sedm nebo v devět hodin večer. A v tu chvíli se to přerušilo a pokračovalo se příští týden nebo následující schůzi a tím se to natahovalo, zatímco teď ta koalice jede za mě velmi razantně až arogantně tím, že řekne ne, žádný v sedm, v devět, prostě jedeme durch, jedeme přes noc, jedeme přes víkend. A v té chvíli je na to za prvé nasvíceno a za druhé je to koncentrováno do pár dnů, ale za mě je to hrozně nefér, protože oni, kdyby nám dali ten prostor, jako měli oni sami, tak by ty obstrukce vypadaly jinak,“ vysvětluje poslanec.

„Normálně je to tak, že když se Sněmovna chce domluvit, koalice a opozice, tak ten zákon trvá maximálně, a to musí být velmi komplikované, půl roku,“ uvedl ve studiu České televize Patrik Nacher a následně chtěl vyjmenovat čtyři zákony, jejichž projednání trvalo půl roku či rok, ale moderátorka ho přerušila. „Počkejte, počkejte, já tomu vůbec nerozumím… Vy tu opravdu chcete po vládě, aby byla vůči opozici fér a dávala vám prostor a prosazovala nějakou normu třeba rok? Vážně to chcete?“ podivovala se moderátorka. „Když současná koalice toto dělala jako opozice v předchozím volebním období, tak teď má mít jako paměť akvarijní rybičky, že si na to nevzpomene a bude chtít najednou během týdne prosadit něco ve stavu legislativní nouze, co vůbec pod stav legislativní nouze nespadá?“ odpověděl poslanec Nacher. „A my jako opozice se na to máme koukat a mlčet?“ následně dodal.

Vláda podle Nachera s návrhem na snížení valorizace důchodů dlouho vyčkávala kvůli prezidentským volbám a proto si nakonec v časové tísni vypomohla vyhlášením stavu legislativní nouze, ačkoliv pro to prý neměla legitimní důvod. Tento postup považuje za protiústavní.

V diskusním pořadu také přišla řeč na incident, který se odehrál v noci z pátku na sobotu, kdy předsedající schůze Jan Bartošek (KDU-ČSL), s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) za zády, odebral slovo poslanci Andreji Babišovi (ANO), ačkoliv ten, jakožto předseda hnutí, vystupoval s přednostním právem. Následně se opoziční poslanci z řad hnutí ANO i SPD shromáždili okolo řečnického pultíku, aby protestovali proti umlčení poslance Babiše vedením Sněmovny. Patrik Nacher prý dosud nikdy nezažil, aby byla předsedajícím takto omezena obecná rozprava. „Koalice se poprvé v historii rozhodla omezit i přednostní práva. Pak ta opozice nemá vůbec nic,“ kritizoval Nacher postup vládních politiků. Některým změnám jednacího řádu Poslanecké sněmovny by se však nebránil, pokud budou zaváděny konzervativně a umírněně.

