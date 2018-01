V sedmi obcích začnou s prezidentskými volbami místní referenda

Aby bylo referendum platné, musí v něm podle zákona hlasovat aspoň 35 procent oprávněných voličů. Závazné je pak v případě, že konkrétní odpověď označila nadpoloviční většina hlasujících v referendu a zároveň aspoň 25 procent všech voličů.

V Karlových Varech budou lidé rozhodovat o tom, jestli chtějí na místo dnešní Vřídelní kolonády postavit repliku z konce 19. století a zastavit havarijní opravy současné kolonády. Pokud by lidé obnovu kolonády podpořili, podle organizátorů by stavba litinové repliky přišla na asi 250 milionů korun, je to ale jen o odhad. V případě neúspěchu referenda by město pokračovalo v opravě havarijního stavu současné kolonády za desítky milionů korun a připravovalo by dál architektonickou soutěž na podobu celého okolí pramene Vřídla.

V Jablonci nad Nisou budou tématem referenda výherní automaty, organizátoři požadují úplný zákaz pro všechny druhy hracích automatů na území pětačtyřicetitisícového Jablonce.

Obyvatelé vesnice Lhota Rapotina na Blanensku budou hlasovat o tom, zda si přejí stavbu boskovické spojky, což je železniční trať, která umožní přímé vedení vlaků mezi Brnem a Boskovicemi, a na níž vznikne zastávka 600 metrů od obce. Zároveň budou rozhodovat, zda se má technologické zázemí kamenolomu přesunout blíže obci.

Může rozhodnout jeden jediný hlas

V opavské městské části Suché Lazce se lidé vyjádří k obchvatu sousedního Komárova, který má vést přes katastrální území Suchých Lazců. O stejné věci se referendum v obci už konalo. V roce 2012 téměř 100 procent hlasujících plánovanou trasu obchvatu odmítlo. Opavský magistrát ale tehdy pro formální nedostatky referendum neuznal.

O stavbě krytého bazénu budou již potřetí hlasovat v Zubří. Naposledy o něm rozhodovali loni v říjnu, kdy se lidé původně těsně vyslovili pro stavbu. O výsledku rozhodl jeden hlas. Podle odpůrců bazénu nebyly obálky s odevzdanými hlasy řádně zapečetěny a chybně se posuzovaly neplatné hlasy. Krajský soud v Ostravě vyhověl námitkám odpůrců stavby a rozhodl o neplatnosti hlasování.

V Brušperku na Frýdecko-Místecku se rozhodne o využití prostor restaurace Národního domu i k jiným účelům, například pro potřeby společenských organizací nebo města. Ve Všenorech u Prahy budou voliči hlasovat o možnostech výstavby v několika lokalitách.

autor: mp