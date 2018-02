VIDEO Antizeman? Spousta věcí nebyla z Drahošovy hlavy. A na co se teď připravit od odpůrců Zemana... Horké téma s analytičkou Ryšánkovou

Hostem pořadu PL TV Horké téma bude tuto sobotu politická a mediální analytička Irena Ryšánková. Odpůrci Miloše Zemana podle ní v žádném případě nepoleví a budou v nenávistné kampani pokračovat celých pět let.

První Horké téma po prezidentských volbách, v nichž svůj post na druhé pětileté období obhájil stávající prezident Miloš Zeman, se pochopitelně týkalo pouze tohoto tématu.

Jiří Drahoš byl podle Ireny Ryšánkové do neustálého vymezování se vůči Zemanovi tlačen. „Domnívám se, že spousta věcí nebyla z jeho hlavy, byl nasunut do antizemana a sám o sobě by takový nebyl,“ míní.

„Vody se neuklidní, bude to trvat celých pět let,“ sdělila analytička k antizemanovské kampani. „Pořád vidíme rozdělování na ‚hloupé a nevzdělané‘ venkovany, kteří nestojí za jediný pohled, a na ty ‚báječné, chytré a vzdělané‘, aniž si ti báječní, chytří a vzdělaní uvědomují, že ti ‚hloupí nevzdělaní‘ venkované na ně vydělávají a bez nich by nemohli mít svůj životní standard,“ upozornila Ryšánková.

Celý dvacetiminutový rozhovor uvidíte na serveru ParlamentníListy.cz již v sobotu večer. Nenechte si ujít rozbor kampaně a chyb neúspěšného kandidáta Drahoše a odhad, jakým způsobem změní prezident Zeman své vystupování ve svém druhém mandátu.

autor: Radim Panenka