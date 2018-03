VIDEO Desítky těžkooděnců, slzný plyn, granáty. Albánci v Kosovu začali řádit, západní média i politici o tom mlčí

Patnáct set kilometrů jižně od Prahy, městečko Kosovská Mitrovica v severním Kosovu. Probíhá zcela poklidné jednání v jednom z městských sálů, na kterém zástupci bělehradské vlády s místními představiteli, plně v souladu s tzv. bruselským memorandem, jednají o mírovém soužití Srbů s Albánci.

Během jednání do místnosti vpadá přes desítku těžkooděnců, hází zábleskové granáty a používá slzný plyn. Takzvaní speciální jednotka kosovské policie brutálně rozráží novináře, kamery padají na zem a rozbíjejí se. Shromáždění politici a další přítomní nehnutě stojí s rukama nad hlavou, přesto dostávají rány pažbami samopalů.

Jednotka těžkooděnců po chvíli odvádí jednoho z těch, kteří se schůze účastnili. Šéfa Kanceláře pro Kosovo a Metochii z Bělehradu Marka Djuriće. Kancelář spadá přímo pod srbskou vládu a lze říci, že její šéf je téměř na úrovni ministra. Přesto je demonstrativně odváděn, předtím patrně schytal také několik ran. Celkově v sále zůstává zhruba 30 zraněných.

Djurić je těžkooděnci převezen do Prištiny, centrálního města Kosova, odkud je „vyhoštěn“ do Srbska. Po opuštění tzv. administrativní linie s centrálním Srbskem byl ošetřen v nemocnici. Média, která o celém zásahu referovala, většinou příišla se suchým tvrzením, že Marko Djurić byl v Kosovské Mitrovici nelegálně, protože má zásah vstupu od tzv. kosovské vlády. Podobně se totiž vyjádřil kosovský ministr zahraničí, který v reakci na zásah uvedl, že „každý, kdo se do Kosova pokusí dostat ilegálně, bude zatčen“.

To však důrazně odmítl prezident Srbska Aleksandar Vučić na pozdější mimořádné tiskové konferenci s tím, že na základě již zmíněného bruselského memoranda o normalizaci vztahů představitelé vlády z Bělehradu mají kosovské orgány pouze informovat o své chystané cestě, nikoli žádat o povolení vstupu. A toto vyrozumění Bělehrad do Prištiny zaslal. Argument o vyhoštění na základě zákazu vstupu do Kosova tedy nemůže uspět.

„Mnozí novináři i politici lžou, když tvrdí, že potřebujeme povolení ke vstupu do Kosova, jsme povinni pouze podávat oznámení, že se tam někdo chystá. Tak je psáno v podepsaném memorandu,“ dodal Vučič.

Srbská média i nejvyšší političtí představitelé se podivují nad tím, že Evropská unie na celou věc nijak nereagovala. Podle tamních médií jde o další důkaz toho, že si Priština může dělat co chce a mezinárodní společenství nebude uplatňovat sankce ani z toho vyvozovat žádné důsledky.

VIDEO ZE ZÁSAHU:

Deník Blic dále připomíná, že k incidentu došlo dva měsíce po vraždě předáka kosovských Srbů Olivera Ivanoviće s tím, že dosud nebylo vyšetřeno, kdo vraždu provedl, ani kdo ji nařídil.

„Jde o brutální provokaci a nejtěžší kriminální čin, který prištinská moc, očividně podpořená některými zeměmi, na Kosovu a Metochii provedla,“ uvedl prezident Vučić.

Podle svých slov nechápe, že kosovským představitelům vadili lidé, kteří klidně seděli a bavili se spolu. „Někteří západní představitelé nám říkají – jen buďte klidní, my všechno vyřešíme. Mezitím ale ta teroristická banda vpadne na jednání a brutálně zmlátí několik lidí, nejen Marka Djuriće, kterého pak zatkli a fotili se s ním jako s nějakou trofejí. A proč? Protože má názory, které nepodporují jejich teroristický režim? Chtěli ho ponížit, ale ponížili sami sebe a ukázali, jací jsou chudáci. My tohle jenom tak nepřejdeme. Všichni ti albánští teroristé se budou za svůj čin zpovídat před srbskými orgány z několika trestných činů,“ sdělil novinářům Aleksandar Vučić (celé vyjádření prezidenta Srbska v originále ZDE).

Srbská média později dokonce přišla se zprávou, že v reakci na brutální zásah kosovské moci prezident Aleksandar Vučić zvažoval, že na jih země pošle armádu. Pro přesnost na konci článku přikládáme titulní stranu tamního deníku Večernje Novosti.

Stranou nezůstalo ani srbské velvyslanectví v Praze. Konzul Stefan Tomašević napsal pro ParlamentníListy.cz obsáhlé vyjádření a komentář.

„Ozbrojení a speciálně vycvičení teroristé, ti stejní, co brutálně vraždili srbské civilisty a odebírali jim orgány, ti, co stále nebyli předvedeni před Zvláštní soud, který stále nezahájil činnost, neboť o jeho osudu rozhodují právě ti stejní zločinci, se v pondělí dopustili hrozného teroristického činu a brutálního násilí nad bezbranným srbským národem,“ píše Tomašević.

Připomíná, že v městském sále v Kosovské Mitrovici probíhalo mírové jednání, pro jehož úspěch srbská strana dělá všechno. „Avšak ozbrojení banditi pseudostátu, neuznaného většinou zemí světa – a postrádajícího mezinárodněprávní subjektivitu anebo ozbrojené síly dočasných institucí samosprávy v Prištině, představované teroristy – zaútočili na nevinný národ. Srbům se nedostalo pomoci ze strany mezinárodních vojenských jednotek, jejichž úkolem již roky je ochrana civilistů, ale teroristům se dostalo jejich přímé či tiché podpory. Bilance útoku je více než 30 zraněných, mezi kterými byli političtí předáci kosovských Srbů, ředitel Vládní kanceláře pro Kosovo a Metochii, novináři a ostatní občané účastníci dialogu u kulatého stolu,“ uvádí srbský konzul v Praze.

„Podle všech přijatých a platných norem je tento akt svého druhu příkladem teroristického činu s únosem představitele vlády suverénního státu. To, že po únosu nenásledovala brutální poprava, jaké provádí ISIS, ale ‚pouze‘ týrání oběti, je ve skutečnosti varovným a výhrůžným vzkazem pro Srby, co je čeká v budoucnu. Tato vyhrůžka sama o sobě není to nejděsivější, mnohem nebezpečnější je to, že představitelé členských zemí EU, která je současně patronem bruselského dialogu, ani jediným slovem neodsoudili násilí a torturu Srbů,“ je přesvědčen.

Na Kosovu a Metochii jsou podle jeho slov ohrožena základní lidská práva srbského národa, jako svoboda pohybu, shromažďování, projevu. „Podpora teroristů ze strany klíčových zemí EU, Spojeného království a USA, není omezena a nemá účinky a následky pouze na území Republiky Srbsko, ale představuje podporu všech teroristů a žene vodu na mlýn k novým útokům na nevinné lidi ve světě. Srbsko je zemí, jejíž národ mnohokrát při obraně evropských a křesťanských hodnot, respektive svobody jiných evropských národů, byl nezřídka prvním terčem současných barbarů a zločinců, okupantů a kolaborantů. V poměru na celkový počet obyvatel od středověku až dosud nejvíce při obhajobě Evropy umírali právě Srbové. Srbsko se dnes ptá, kdo bude chránit jeho národ,“ dodává konzul Stefan Tomašević.

„Krize na Kosovu. VUČIĆ CHTĚL POSLAT ARMÁDU“:

autor: Radim Panenka