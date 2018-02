VIDEO Drahoše do voleb nahnali, ty věci nebyly z jeho hlavy. Agresivní elitáři mu udělali medvědí službu. Analytička Ryšánková rozebrala na kameru PL, proč vyhrál Miloš Zeman

HORKÉ TÉMA Prezident Miloš Zeman obhájil mandát a na Hradě zůstává dalších pět let. V čem bude jeho druhé funkční období jiné a jak se vůči hlavě státu budou chovat média? To prozradila v pořadu Horké téma s Radimem Panenkou na serveru ParlamentníListy.cz politická a mediální analytička Irena Ryšánková.

Úvodem Ryšánková sdělila, že nebylo jasné, že prezidentské volby vyhraje Miloš Zeman a svou funkci tak obhájí. „Zvlášť v druhém kole byly šance skutečně velmi vyrovnané. Jednotná fronta proti Zemanovi napovídala, že hlasy budou roztříštěné,“ řekla a dodala, že o jeho vítězství jistě rozhodla hlavně přehnaná antizemanovská kampaň, která byla mnohem vyhraněnější než před pěti lety.

„Zeman navíc moc dobře věděl, o čem mluví, jaká zvolit témata, má zkušenosti a mohl být klidný. Drahoše tam nahnali jako člověka, který se musí proti Zemanovi vymezit za každou cenu. Spousta věcí nebyla z jeho hlavy, byl tam nasunutý. Možná, že sám o sobě ani není takový, jak vystupoval. Bylo vidět, že nebyl vůbec připravený,“ uvedla analytička Ryšánková, podle které vše jasně ukázaly debaty, v nichž se proti sobě utkali a kde voliči mohli sledovat, jak moc je vše proti Zemanovi postavené.

Zemanův druhý mandát by mohl být podle Ryšánkové určitě uvolněnější. „Je to jeho poslední mandát, s nadsázkou říkám, že v tom si prezidenti dělaji tak nějak co chtějí,“ míní. Nejvíce podle ní jeho výhra zklamala tu část společnosti, jež se považuje za intelektuální, za elitu. „To byli právě ti, kteří dělali Drahošovi medvědí službu, ti nejvíce agresivní,“ řekla Ryšánková, která si je jistá tím, že vody se jen tak neuklidní a podobná atmosféra potrvá dalších pět let. „Zemanova lidovost je solí v očích pro elitu, pro kterou je nekomfortní,“ míní.

Po pěti letech úřadování Miloše Zemana se proti němu prý sice postavilo hejno nejrůznějších prikandidátů, ale chyběla mezi nima opravdová a velká osobnost. „Osobnosti se do politiky zaplétat nechtějí, až na vyjímky. Najít takovou osobnost bude za pět let problém,“ řekla a dodala, že zaregistrovala, že se možná budou chystat nějaké protesty proti výsledkům prezidentské volby, ale to je podle ní velký nesmysl. „Lid rozhodl a protestovat je vrcholně nedemokratické. Ti, co s tím nesouhlasí, mohou být kritičtí, ale ted už s tím stejně nic neudělají. Ale bavit je to nepřestane, pro některé lidi je to zkrátka způsob života,“ kroutí hlavou.

Nad vítězstvím Zemana by si podle Ryšánkové mohl premiér Babiš mnout ruce, jelikož tím, že Zeman obhájil funkci hlavy státu se pro Babiše věci radikálně zjednodušily. „Drahoš tam měl podmínky, a mimo Ústavu říkal, že by ho nejmenoval ani na třetí pokus, což je těžké. Babišovi se tak situace ulehčila, ale přesto musí sehnat 101 podpisů, to bude nelehké,“ sdělila a doplnila, že Babiš má výhodu v tom, že jeho vztah s prezidentem nebude tak vyhrocený, jako jej měl Zeman se Sobotkou. „Nemyslím si, že by Zeman nějak zásadně zasahoval do vlády, neumím si to představit. Jejich vztah bude paktem o neútočení.“ dodala Ryšánková.

Někteří tvrdí, že Zeman se chce pokusit natlačit ČSSD do vlády a jejím prostřednictvím do kabinetu dostat své lidi, to ale Ryšánková vylučuje, podle ní bude chtít pouze pomoct vrátit sociální demokracii tam, kde má být. „Nevím, kdo v sociální demokracii z těch, kteří se chtějí dostat do vlády, by mohl být na straně Zemana. On jí bude chtít akorát pomoct zpět k voličské základně a zvednout jí, to je jeho cíl,“ uvedla a dodala, že pro Zemana musí být nynější pohled na stranu, kterou vybudoval, naprosto tragický. „ČSSD odchází totiž tam, odkud on jí převzal a na sjezdu bude jistě apelovat na to, aby se vrátila zpátky na svou cestu,“ uzavřela.

