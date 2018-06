VIDEO Hit internetu: Kalousek dostal co proto, když tvrdil, že hlavní je držet krok s EU

"Jsem se střetl s poslancem Kalouskem, ohledně toho, co je klíčové při přijímání zákonů. Hájím stanovisko, že primární musí být zájem republiky a českých občanů. Kalousek hájí stanovisko, že klíčové je, co si o nás pomyslí v Evropě," poznamenal k videu Klaus mladší.

"V politice jsou symboly důležité. Takže logicky si spousta našich partnerů, z těch 26 zemí, které už přistoupily, položí otázku: No když to ti Češi nechtějí ratifikovat, úplně stejně jako ti Britové, nechtějí oni nakonec také vystoupit z EU? A já patřím k těm, kteří si nepřejí, aby si naši partneři tuto otázku kladli, protože je to znejisťuje, jaký jsme to my partner," sdělil Kalousek při schůzi Sněmovny týkající se předloženého vládního návrhu k vyslovení souhlasu s přístupem ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii podepsané v Bruselu 2. března 2012.

"Kromě rétorického cvičení, já jsem zaznamenal v projevu pana poslance Kalouska, že vlastně není důležité, jestli ten zákon je ve prospěch ČR a našich občanů, ale že to klíčové je, co si o nás pomyslí partneři z EU. A já bych si dovolil říct ne. Toto je svébytná Sněmovna, jsme zodpovědní této republice, nikoliv něčemu, co si o nás pomyslí kdokoliv z nadstátních útvarů," zmínil Klaus mladší. "Takhle přistupovat k zákonům mi přijde neuvěřitelné," dodal.

