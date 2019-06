VIDEO Miroslav Kalousek promluvil k národu: Shoďme vládu!

„Poslanecká sněmovna dnes bude projednávat předběžný návrh auditorů Evropské komise ke konfliktu zájmů premiéra. Dobře vím, co uslyšíme, že je to všechno lež, nesmysl a kampaň a Česká republika nic platit nebude. Je to neudržitelná pozice,“ sdělil Kalousek.

„Nepamatuji si za svoji praxi, že by se nějaké členské zemi podařilo zvrátit návrh auditorů na stoprocentní korekci, a i v tomto případě je výsledek zcela jasný. Čím déle budeme hájit nehajitelné a čím déle bude v čele vlády lupič společných evropských prostředků, tím více se bude prohlubovat škoda České republiky a ztráta její prestiže v zahraničí. Proto jsem přesvědčen, že musíme přistoupit k hlasování o nedůvěře vládě,“ vyzval.

