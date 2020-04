VIDEO Mladý aktivista varuje Británii: Když se nedohodnete s EU, bude to katastrofa. Nejen krach! Slova o rozpadu království

„Evropská unie je často rozhádanou rodinou. To není žádné tajemství,“ pronesl na téma brexitu v aktuálním videu na kanále Pulse TV, spojeném s občanským aktivistou Tomášem Peszynskim, prounijní aktivista Adam Trunečka. Pohrozil, že pokud se nepodaří Spojenému království vyjednat s EU dohodu, tak to pro Velkou Británii bude „katastrofické“. Mohla by se prý dokonce i rozpadnout. Závěrem došlo i na jednání Evropské rady v minulém týdnu, kde se řešila ekonomické obnova EU po koronavirové krizi a zdali má proběhnout „zeleně“. Premiér Andrej Babiš podle něj na „zelený“ plán kývnul.

reklama

Anketa Je Miloš Zeman a jeho okolí zodpovědný za smrt Jaroslava Kubery? Ano 3% Ne 95% Nevím 2% hlasovalo: 6301 lidí



A pak se jal zamýšlet, jestli je skutečně Velká Británie mimo EU. „Pravda je taková, že formálně sice v EU a v evropských institucích není, ale ekonomicky vzato v Evropské unii de facto zůstává. Zůstává totiž v celní unii a na společném trhu. A společný trh nemůže fungovat bez společných standardů, tudíž musí stále přijímat evropské standardy,“ podotkl.



Ohledně nové dohody, kterou chce administrativa premiéra Borise Johnsona vyjednat do konce letošního roku, Trunečka zmínil zejména obavy z toho, aby v budoucnu vlivem nové celní dohody Británie neposkytovala po úpravě svých norem levnější zboží oproti zbytku EU. Dalšími spory jsou taktéž kolem rybolovu a přístupu na evropské finanční trhy.



Celé video můžete zhlédnout zde:





„Kdo má ve vyjednávání lepší vyjednávací pozici?“ zeptal se aktivista, načež připustil, že „Evropská unie je často rozhádanou rodinou. To není žádné tajemství, ale v tomto případě se nám dařilo držet velmi pohromadě a obchodní dohody jsou vyjednávány jednotně Evropskou komisí z pověření Rady ministrů.“ Také podotkl, že Evropská unie je mnohonásobně větší ekonomicky i počtem obyvatel, a proto prý má lepší vyjednávací pozici.



Přišla však nečekaná komplikace. „Jednání se teď ale zkomplikovala, protože musela být oddálena kvůli koronavirové krizi. Ani tohle Johnsona nepřesvědčilo, že se možná nepodaří dohodu do konce roku uzavřít. A to ani poté, co se on a vyjednavač EU (Michel) Barnier koronavirem nakazili,“ shrnul Trunečka. Prý je více reálnější, že se uzavře více jednotlivých dohod.



Kdyby se obchodní dohodu do konce přechodného období nepodařilo dojednat, tak by to prý bylo „katastrofické“. Zejména by dle něj bylo ekonomicky postiženo Spojené království. Fotogalerie: - Senát o brexitu

A ekonomické problémy není to jediné, co u Velké Británie aktivista spatřuje. „Spojenému království už teď kvůli brexitu trochu hrozí rozpad. Ve Skotsku se teď velmi zvýšila podpora nezávislosti poté, co Skotsko hlasovalo pro setrvání v EU, ale Spojené království jako celek ne,“ zmínil.



Závěrem ještě Trunečka odbočil od tématu a věnoval se aktuálnímu tématu ekonomické obnovy EU po koronavirové krizi. „Zasedala Evropská rada, tedy setkání lídrů členských zemí EU, ale den předtím papež František požádal, aby se lidé za Evropu modlili a aby Evropa v této krizi zůstala jednotná, což před jednáním Evropské rady je, řekl bych, vždycky trochu namístě,“ podotkl.



Shrnul, že Evropská rada debatovala, jak má ekonomická obnova EU probíhat a zdali má proběhnout „zeleně“. „Náš premiér se k tomuto zelenému přístupu v českých médiích sice vyjadřoval negativně, ale v evropských institucích ji podpořil,“ pravil aktivista Trunečka. A popsal, jak jednání dopadlo: „Lídři států pouze stihli demonstrovat své pozice a pak pověřili Evropskou komisi, aby nějaký plán na základě těchto pozicí vypracovala za ně.“

„Komise se teďka bude snažit nějakým způsobem vyvodit kompromis, který by mohl projít,“ doplnil Trunečka a rozloučil se s pozdravem: „Evropě zdar!“ Psali jsme: Romové se vrací z Anglie. Petříček jim říká: Pozor, uvědomte si, co děláte VIDEO Albánie do EU? Švýcaři a Norové vstoupit nechtějí, posmutněl aktivista. Ale našel jiné kandidáty. A EU prý zamezí válce VIDEO Masakr od mladého aktivisty. Diktatura v Maďarsku! Prý musíme bedlivě sledovat i Babiše Vondra se pustil do EU, až lítaly třísky. Pozor, Češi, tohle vás bude stát peníze. Ursula bude zuřit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.