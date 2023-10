VIDEO Podzemní město Hamásu: Izrael jde do akce. Teroristé vybíhají ven

reklama

Útoky izraelské armády na podzemní cíle se zintenzivňují. Zneškodnění Hamásu však bude vyžadovat vyčištění jeho rozsáhlé sítě tunelů, což je noční můra, kterou komplikuje přítomnost rukojmích. V hustě obydleném pásmu se táhne rozsáhlý labyrint tunelů vybudovaných militantní skupinou Hamás, v němž se ukrývají bojovníci, jejich raketový arzenál a více než 200 rukojmí, které nyní drží po bezprecedentním útoku na Izrael ze 7. října.

„Přemýšleli jste někdy o tom, kde se skrývají teroristé? Kde se skladují rakety? Kde sídlí velitelství Hamásu? Pod ulicemi Gazy leží podzemní město. Složitý labyrint teroristické infrastruktury. V posledních několika letech Hamás přenesl městskou válku pod zem a teroristé se skrývají za každým rohem,“ dodává armáda Izraele.

„Dnes máme stovky kilometrů podzemních tunelů. Máme stovky a tisíce pastí,“ objevuje se ve videozáznamu z projevu, který pronesl Yahya Sinwar, vůdce Hamásu v Gaze.

„Díky této síti tunelů se zbraně volně pohybují po Gaze. V této síti tunelů vůdci Hamásu plánují a organizují útoky proti Izraeli. Zničit Hamás znamená zničit tuto síť tunelů,“ uzavírají izraelské obranné síly.

Pokud Izrael usiluje o likvidaci Hamásu, bude klíčové tyto tunely vyčistit a zničit. Boj v hustě obydlených městských oblastech a přesun do podzemí by však mohl izraelskou armádu připravit o některé technologické výhody a zároveň by Hamásu poskytl výhodu jak nad zemí, tak pod zemí.

V noci na sobotu izraelská armáda uvedla, že její bojová letadla zasáhla 150 podzemních cílů Hamásu v severní Gaze, přičemž je označila za tunely, bojové prostory a další podzemní infrastrukturu. Údery – které se zdály být dosud nejintenzivnějším bombardováním tunelů – přišly v době, kdy Izrael zintenzivnil své pozemní operace v Gaze.

Teroristé vylézají z tunelů, kde jsou likvidováni

Zahraniční korespondent portálu Times of Israel Emanuel Fabian na sociální síti X doplnil informace pocházející od izraelské armády. Ta tvrdí, že vojáci už zabili několik radikálů z hnutí Hamás, kteří opustili tunelový komplex v severní části Pásma Gazy, poblíž přechodu Erez. Nedaleko místa pak došlo k dalším několika přestřelkám a bojům, při kterých byli zabiti další palestinští ozbrojenci. Jak izraelská armáda také uvedla, pomocí dronu zasáhla základnu Hamásu a zabila několik operativců.

Válka v tunelech je v historii známá od římského obléhání starověkého řeckého města Ambracia až po ukrajinské bojovníky, kteří v roce 2022 po dobu 80 dní zadržovali ruské síly v 24 kilometrech tunelů ze sovětské éry pod mariupolskými železárnami Azovstal, uvedla agentura AP.

Důvod je prostý: bitvy v tunelech jsou považovány za jedny z nejobtížnějších pro armády. Odhodlaný nepřítel v tunelu nebo jeskynním systému si může vybrat, kde boj začne – a často i určit, jak skončí – vzhledem k bohatým možnostem přepadení. To platí zejména pro Pásmo Gazy, kde se nachází systém tunelů Hamásu, který Izrael nazval „metro“.

