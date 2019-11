VIDEO Putin potřebuje čas. Ať není válka! Gorbačov o minulosti i dnešku

Michail Sergejevič Gorbačov, bývalý vůdce Sovětského svazu, poskytl rozhovor BBC. Tématem bylo napětí mezi Ruskem a Západem, zhroucení železné opony či politický režim v Rusku. „Všechny národy by měly deklarovat, že jaderné zbraně musí být zničeny,“ urgoval. „Náš současný prezident zdědil obrovský chaos. Každý viděl, že ten chaos zastavil a doslova to vše vzal na sebe,“ informoval o Putinovi. Kdo chtěl zastavit znovusjednocení Německa a povede Brexit k rozpadu Velké Británie?

Na kanálu britské stanice BBC na YouTube se objevil rozhovor mezi bývalým lídrem Sovětského svazu Michailem Gorbačovem a moderátorem BBC. Michail Sergejevič Gorbačov vládl Sovětskému svazu mezi lety 1985 až 1991. Během své vlády zaváděl změny, kterými byla glasnosť a perestrojka neboli ekonomická přestavba. Za poklidné ukončení tzv. studené války obdržel v roce 1990 Nobelovu cenu za mír.

„Jak nebezpečná je současná konfrontace mezi Ruskem a Západem podle vašeho názoru?“ položil moderátor první otázku. Gorbačov odpověděl: „Dokud budou existovat zbraně hromadného ničení, hlavně nukleární zbraně, tak nebezpečí je kolosální. Nehledě na jakékoliv politické rozhodnutí, které může být přijato. Podívejte se, kolik je zlomyslných lidí, kteří jdou a odpálí se. Mohli by ovládnout některé z těchto zbraní. Pokud jsou rakety vypáleny, tak to vyvolá odplatu. To se nesmí stát. Všechny národy by měly deklarovat, všechny národy, že jaderné zbraně musí být zničeny. To je, jak zachráníme sami sebe a naši planetu,“ odpověděl Gorbačov.

„Byl jsem v Japonsku, v Nagasaki. Místo, kde Američani shodili jejich první atomovou bombu, je stále zasaženo. Proč to Američané udělali? Jako varování každému: podvolte se nám, nebo na vás hodíme malou bombu, tak jako jsme to udělali v Japonsku. To je, jak to vidím já. Proč jinak by použili atomové zbraně? Bojím se, že lidé, kteří se chovají takto, jsou stále mezi námi. Nezbavili jsme se jich.

Pokud toto nastane, tak zareagujeme velmi silně. V zemi, jako je ta naše, kde válka způsobila takovou destrukci. V zemi, kde miliony zemřely, miliony lidí, cítíme to jako žádná jiná země. Když jsem se stal generálním tajemníkem sovětské komunistické strany, tak jsem cestoval do měst a vesnic napříč zemí, kde jsem se setkával s občany. Představil jsem se jim a povídali jsme si. Byla zde jedna věc, o které každý mluvil. Říkali mi: ‚Michaile Sergejeviči, jakékoliv problémy můžeme mít, jakékoliv nedostatky jídla, nebojte, i tak budeme mít dost jídla. Zvládneme to. Jen zajistěte, aby nebyla žádná válka.‘ Byl jsem ohromen. To je, jací lidi byli. To je, jak moc trpěli během poslední války.“

„Dřív jsme používali označení studená válka. Jak byste popsal současnou konfrontaci mezi Ruskem a Západem? Je to studená válka, nebo něco jiného?“ položil moderátor bývalému lídrovi velmoci další otázku. Gorbačov se pousmál a řekl, že je to chladná, ale pořád válka. „Podívejte se, co se stalo. Na různých místech jsou potyčky, kde se střílí. Letectvo, loďstvo jsou tam posílány. To není situace, kterou chceme. Musíme bez krveprolití najít cestu ven ze situace, která existovala po desetiletí,“ ostře pronesl Gorbačov. Poté následovala ukázka videa pádu Berlínské zdi, u kterého byl připojen popisek, že když se železná opona hroutila, tak Gorbačov odmítl intervenovat.

„Rozhodli jsme se. Nesmělo dojít ke krveprolití. Nesměli jsme to dopustit, kvůli Německu, kvůli celé Evropě, kvůli celému světu,“ vysvětlil Gorbačov. „To bylo vaše rozhodnutí?“ zeptal se moderátor BBC. Odpovědí bylo, že to bylo rozhodnutí politbyra. „Nesměli jsme to dopustit. Měl bych říct, že někteří lidé byli proti znovusjednocení Německa. Dokonce Margaret Thatcherová. A Francouzi samozřejmě. Ale my jsme deklarovali, že do toho nebudeme nijak zasahovat. Byla to věc Německa, nechme je se rozhodnout.“

„Co si myslíte o tom, co se děje nyní v Rusku? Vypadá to, že demokracie je ohrožená. Jste znepokojen Ruskem?“ byla další otázka. „Ano, jsem,“ připustil Gorbačov. „Měli bychom se mít lépe, pohybovat se rychleji a více efektivně, ale víte, je jednoduší o tom mluvit, když sedíte a dáváte interview a natáčíte to,“ řekl.

„Ve vaší knize píšete o potřebě změny vůdců, ale ruský systém je postaven okolo jednoho muže. Okolo Putina. Jaké je nebezpečí tohoto systému?“ zněl další dotaz. Gorbačov řekl, že stále věří v potřebu změny vůdců, což má i ústava říkat. „Ale jsou doby, kdy se země mění z jedné periody do jiné, kdy noví lidé nejsou připraveni na převzetí zátěže. V krátkosti, náš současný prezident zdědil obrovský chaos. Každý viděl, že ten chaos zastavil a doslova to vše vzal na sebe. Z tiskových zpráv slyšíme, že lidé chtějí, aby zůstal a dokončil práci, je stále hodně práce. Jsem pro dodržování zákona, ale vzkážu vám, že bych nikdy nebyl proti něčemu, pro co jsou všichni občané.“

„Stal jste se svědkem rozpadu vaší země, SSSR. Ve Velké Británii se někteří lidé bojí toho, že Brexit povede k rozpadu státu. Myslíte si, že je tu takové nebezpečí?“ položil moderátor poslední otázku bývalému nejvyššímu sovětskému představiteli. „Vyřešíte to sami. Vy Britové jste chytří. Respektuji Británii. Je to talentovaná a silná země. Nebudu vám radit, Vy rozhodněte,“ zakončil Gorbačov rozhovor.

