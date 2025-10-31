„I Gates to doporučuje.“ Miroslav Ševčík otevřel zásadní téma

Ředitel úřadu maďarského premiéra Balázs Orbán pro Politico sdělil, že Budapešť plánuje po nástupu Andreje Babiše k moci posílit svá spojenectví v Bruselu. Věří ve vznik aliance Praha-Bratislava-Budapešť. „Během migrační krize to fungovalo velmi dobře. Tímto způsobem jsme se mohli bránit,“ uvedl. Uvítal byste návrat k tomuto modelu spolupráce?
Naše země historicky leží ve střední Evropě. Jsem přesvědčený o tom, že nemáme směřovat na východ, ale ani ne na dnešní tzv. západ. Daleko lepší je hlídat si středoevropský prostor, spolupracovat jak s našimi bývalými „bratry“ ze Slovenska, tak s Maďary a zapojil bych do toho ještě i Polsko. Zvláště pak teď, po prezidentských volbách, kdy se zdá, že se i tam vrací zdravý selský rozum. K tomu bychom mohli připojit ještě i Rakousko, kde taky došlo k určitým změnám v politické situaci a myslím si, že ty změny jsou nezbytné i pro jiné země. To znamená ano, jsem pro to, aby se obnovila osa Praha, Bratislava, Budapešť, Vídeň a i Varšava.
Spojené státy jsou na nejlepší cestě k tomu, aby v míře zadlužení překonaly i Řecko a Itálii, informují The Financial Times. Jaké důsledky bude mít americká předluženost pro Evropu?
Ano, Spojené státy jsou extrémně zadlužené, v podstatě jejich dluh dosahuje historicky nejvyšších hodnot. Podle posledních údajů je to 38 biliónů amerických dolarů. Nutno podotknout, že pokud bychom to vztahovali k hrubému domácímu produktu, tak musíme vzít v úvahu to, že známe hrubý domácí produkt USA za rok 2024, ale fiskální rok ve Spojených státech končí v podstatě 30. září každý rok. A tak ten údaj ve vztahu k HDP se vztahuje k HDP roku 2024, a to by činilo 130,2 %. Ano, Řecko má ve vztahu k HDP zadlužení za rok 2024 154,2 % a Itálie 134,9 %. Dá se očekávat, že Spojené státy dost brzo mohou Itálii předběhnout v ukazateli výše dluhu ve vztahu k HDP. Nominálně jsou USA nejzadluženější ekonomikou na světě.
Energetik Vladimír Hlavinka, který dříve řídil JE Dukovany i JE Temelín, pro Novinky.cz uvedl, že Česko bude v souvislosti se změnami v energetice v příštích desetiletích potřebovat další jaderné bloky s výkonem zhruba 3 až 6 bloků JE Temelín nad rámec probíhající dostavby bloků v Dukovanech. Je energetická soběstačnost Česka tím zásadním tématem pro příští roky?
Energetická soběstačnost Česka i přesto, že dochází k poklesu průmyslové výroby v České republice, respektive neroste tak rychle, jak bychom potřebovali, tak je naprosto zásadním tématem pro příští období, dá se říci pro příští dekády. Myslím si, že je chybné to, že se Česká republika odklonila od výroby elektrické energie a tepla pomocí uhlí, notabene když máme relativně slušné zásoby této suroviny a mohli jsme využívat stávající elektrárny, které jsou dostatečně odsířené a jsou technologicky v dobrém stavu.
To je zásadní chyba a myslím si, že se k uhlí stejně budeme muset vrátit, protože dostavba jaderných bloků je spíše na delší období, to znamená řádově 10 let. Národohospodářská fakulta, respektive katedra hospodářské a sociální politiky zpracovala již více konceptů rozvoje energetiky. Již v roce 2021 jsme předložili kvalifikovaný odhad dopadů dostavby jaderné elektrárny Dukovany českým průmyslem na vládní rozpočty a hrubý domácí produkt České republiky, kde jsme se zaměřili na to, aby české firmy měly co největší podíl na dostavbě těchto jaderných bloků. Počítali jsme, že se budou stavět dva jaderné bloky v Dukovanech a zároveň jsme doporučovali, aby se začala připravovat výstavba jaderných bloků v Temelíně.
V této souvislosti málokdo ví, že v Temelíně jsou už některé stavební prvky pro dostavbu dalších bloků připraveny a dají se použít. Tuto práci jsme rozpracovali v roce 2025, kdy jsme ekonomické dopady a multiplikační efekty výstavby nových jaderných zdrojů za účasti českého průmyslu vztahovali především k Dukovanům, ale tak, jak už v té předchozí vědecké studii jsme počítali s tím, že by se tyto poznatky daly použít i pro dostavbu v Temelíně. V současné době jsme na katedře hospodářské a sociální politiky připravili analýzu dopadů Green Dealu a emisních povolenek na Českou republiku, to znamená hlavně ETS2, ale zabývali jsme se i ETS1. Jsme přesvědčeni, že nesmyslná zelená ideologie by měla být zrušena a měli bychom se navrátit k normálu tak, abychom v příštích dvou dekádách netrpěli nedostatkem zdrojů elektrické energie, případně nedostatkem zdrojů pro výrobu tepla. Konec konců návrat k normálu doporučuje i dřívější klimatický alarmista Bill Gates.
Němci před týdnem slavnostně odstřelili chladící věže odstavené jaderné elektrárny v Bavorsku. Bez jaderné energie je země už dva a půl roku. Jak se podle vás na toto rozhodnutí budou dívat příští generace Němců?
Ano, je to tak, Němci si likvidují část energetiky sami. Mám bývalého spolužáka, který před více než 40 lety emigroval do tehdy Německé spolkové republiky. A ten mi sám posílal fotku 160 m vysokých chladících věží zavřené atomové elektrárny Gundremmingen, na které se díval každý den. A tyto věže minulý týden padly, byly zbourány a odstraněny. Sám píše, že to může být pro Němce velmi složité, že už teď mívají problémy s rovnovážnými dodávkami elektrické energie a občas se jim této energie nedostává. Zvláště pak, když nefouká a nesvítí slunce. Já osobně si myslím, že Němcům to dojde, až se jim bude častěji zhasínat. Bez jaderné energie jsou Němci už delší dobu, ale mimo jiné jim pomáháme vykrývat špičky i našimi dodávkami, respektive dodávkami z dalších zemí Evropské unie, a zvláště pak jaderně vybavené Francie.
28. října jsme oslavili vznik samostatného československého státu. Na co můžeme být hrdí a v čem se můžeme ještě zlepšit?
Tak nevím, jestli mohu použít slovo hrdi, ale jsem rád, že český národ, čeština, naše vlast přežila Rakousko-Uhersko, přežili jsme první světovou válku, přežili jsme druhou světovou válku, přežili jsme atak ze strany Sovětského svazu, okupaci vojsky Varšavské smlouvy, a zvláště pak dlouhodobou takzvanou „dočasnou“ účast vojsk tehdejšího Sovětského svazu. Přežili jsme i budování komunismu přes socialistickou epizodu. Využili jsme i dekádu obnovy hospodářství České republiky a myslím si, že těch deset let bylo správnou cestou, že jsme šli tržně konformním směrem. Nebyly tady tak rozšířené dotační tituly, dotační podvody a hlavně jsme nebyli v Evropské unii. Evropská unie se radikálně změnila oproti původnímu integračnímu projektu Evropského hospodářského společenství, které vznikalo na bázi snahy spolupracovat v obchodních a obecně ekonomických vztazích. Původní volný pohyb zboží, služeb, práce a kapitálu se změnil v dotační dostihy a v totalitní praktiky, které dneska můžeme klidně nazývat, že jsou eurosajúzové, a že je řídí nikým nevolené politbyro (Evropská komise) tak, jak tomu bylo v případě ÚV KSČ a ÚV KSSS.
Na co můžeme být ještě hrdí? A co musíme zlepšit? Musíme zlepšit boj za svobodu obecně, za svobodu slova a svobodu názoru obzvláště. A určitě by se mělo zlepšit právní prostředí a to tak, aby nebyli lidé postihováni za názory.
autor: Jan Novotný