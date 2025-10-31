ČSÚ: Cloudové služby nakupuje již více než polovina firem

01.11.2025 7:16 | Tisková zpráva

Rychlost pevného připojení k internetu v podnicích s deseti a více zaměstnanci se v Česku zvyšuje a roste i podíl zaměstnanců těchto podniků, kteří mají v práci přístup k internetu. Na vzestupu je také používání sociálních médií, placených cloudových služeb a umělé inteligence.

Podíl firem s 10 a více zaměstnanci, které se připojují k internetu rychlostí přesahující 100 Mbit/s, se zvýšil z 35 % v roce 2020 na 51 % v roce 2025. Superrychlý internet (1 Gbit/s +) měla v letošním roce desetina středních a pětina velkých podniků. Ze sledovaných odvětví takto rychlý internet využívaly především podniky působící v odvětvové sekci informační a komunikační činnosti, nejčastěji v telekomunikacích (63 %). 

Za posledních 10 let se podíl zaměstnanců, kteří mají v práci přístup k internetu z firemního zařízení, zvýšil o polovinu na 57 % v roce 2025. Stále se však jedná o jednu z nejnižších hodnot v zemích EU, v níž se odráží struktura českého hospodářství s vysokým zastoupením zpracovatelského průmyslu na celkové zaměstnanosti.

Mezi podniky roste podíl těch, které mají profil na sociálních sítích, jako je Facebook či LinkedIn. Mezi roky 2015 a 2025 jejich zastoupení vzrostlo z 24 na 55 %. „Platformy určené
ke sdílení fotografií a videí, například Instagram nebo YouTube, používala v roce 2025 v Česku třetina podniků s 10 a více zaměstnanci. Mezi velkými podniky to byly dokonce dvě třetiny. Svůj účet na těchto sociálních sítích mají nejčastěji cestovní agentury, firmy z mediálních odvětví či poskytovatelé ubytování,“ upřesňuje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Digitalizace se v podnicích projevuje i nakupováním cloudových služeb. V roce 2025 využívalo placený cloud 55 % podniků s 10 a více zaměstnanci. Nejčastěji šlo o cloudový e-mail s vlastní doménou, datová úložiště či kancelářské programy. Placená cloudová řešení volí především velké podniky, letos tak činilo 86 % firem s 250 a více zaměstnanci.

Polovina podniků uvedla, že v roce 2025 používala informační systém pro řízení a plánování podnikových zdrojů, tzv. ERP, a pětina využívala softwarové řešení ke snížení spotřeby energie, jako jsou například chytré systémy osvětlení nebo klimatizace. Mezi velkými podniky implementovalo systémy ERP dokonce 93 % a software ke snížení spotřeby energií 83 % firem. 

Umělou inteligenci (AI) letos používalo již 17 % podniků v porovnání s 11 % v roce předchozím. Stále platí, že AI si osvojily především velké podniky, letos jich bylo 54 %. „V roce 2025 byly ze strany podniků nejvíce využívány nástroje AI určené k vytváření nového obsahu, ať už textů, programovacích kódů, prezentací nebo obrázků na základě zadání nebo vstupních dat. Tyto nástroje generativní umělé inteligence používalo v letošním roce v průměru 14 % firem, mezi velkými to bylo 39 %,“ dodává Kamila Burešová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Tisková zpráva

