„To je ostuda.“ Němcová v ČT půl hodiny pálila do Babiše a Okamury

„Česká republika stojí na prahu období, kdy je nutné obnovit důvěru občanů ve stát, jeho instituce i schopnost zajistit spravedlivé, bezpečné a prosperující prostředí pro všechny.“ To jsou první slova návrhu programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů. Návrh počítá se znovuzavedením EET, zrušením koncesionářských poplatků nebo zastropováním důchodového věku v 65 letech. Vznikající vládní koalice podepíše smlouvu a do čela sněmovny zamíří předseda SPD Tomio Okamura. Vládní vyjednávání a obsazování postů v pořadu Interview ČT24 okomentovala někdejší předsedkyně Poslanecké sněmovny – senátorka Miroslava Němcová (ODS).
V úvodu rozhovoru moderátorka Tereza Řezníčková požádala političku, aby objasnila vlastní post, který zveřejnila na sociálních sítích: „T. Okamura, zcela nedůvěryhodná figura, předsedou sněmovny. Babišova koalice tím vědomě a účelově podrývá význam zákonodárného sboru jako klíčové ústavní instituce. Dobré jméno ČR je odhozeno do odpadkového koše v Průhonicích. Tak strašná je cena za beztrestnost pro AB.“
Němcová pak ve vysílání řekla: „Každá debata, kterou budeme otevírat o tom, jakou vládu budeme mít poté, co bude ustanovena a kdo v ní bude sedět, musí začít tou jednou jedinou základní věcí, a to jest vyvinění Andreje Babiše. Všechno se musí odvíjet od toho, aby on vyvázl bez vydání k trestnímu stíhání.“
Potom připomněla Okamuru, jenž má stanout v čele Poslanecké sněmovny. Za žalostné poznání označila, že Česká republika bude mít tolik vysokých politiků trestně stíhaných. „Je to bezprecedentní situace. Silná slova jsou na místě. Je jasné, že Babiš si proto vybral Okamuru. Kdyby mu pozici nedal, tak žádnou lepší mu nemůže nabídnout, aby získal poslušnost celého klubu SPD, a tudíž si zajistil nevydání.“
„Na druhou stranu, SPD je strana, která se dostala opět do Sněmovny. Okamura je zkušený poslanec, ostatně začíná své čtvrté období, je tam 12 let,“ charakterizovala moderátorka šéfa SPD.
Němcová namítla, že výsledky voleb nezpochybňuje. „Volby byly demokratické,“ řekla senátorka. Potom uvedla, že jsme mohli sledovat Okamurovu politickou kariéru, která se vyznačovala nekulturností a šířením nenávisti. „Jsem přesvědčená o tom, že toto není ten reprezentant. O tom, že se dostal do Sněmovny, rozhodli voliči. Ale je rozhodnutím dvou set poslanců, koho si chtějí zvolit za svou hlavu, která je bude reprezentovat u nás i v zahraničí,“ sdělila Němcová svůj názor.
Připomněla Okamurovu cestovní kancelář pro plyšové hračky. „Co všechno vymýšlel za nesmysly, hrubě se choval. Vzpomeňme na jeho výpady proti Markétě Pekarové Adamové, které byly za hranou všeho, co si může politik v civilizované zemi vůči kolegyni dovolit. Tohle by měl být náš reprezentant, třetí nejvyšší ústavní činitel? To je ostuda,“ soudí senátorka.
Moderátorka se pak zeptala, jaký by měl být předseda nebo předsedkyně Poslanecké sněmovny. Podle Němcové musí uhájit svou nestrannost. „Aby nebyl na té části politického spektra, která ho do křesla dosadila,“ zdůraznila politička a uvedla, že v některých zemích předseda Parlamentu dokonce nemůže hlasovat, což ho staví do nestranné pozice.
Dále vypočítávala, že by to měl být kultivovaný člověk, který se umí vyjadřovat i směrem k zahraničním partnerům. Má představovat respektovanou část české společnosti, vytvářet dobrý pozitivní dojem u zahraničních partnerů.
„Vždycky chcete patřit do dobré společnosti. To je role předsedy, který reprezentuje Poslaneckou sněmovnu navenek i dovnitř. Je to velmi těžký úkol,“ mínila senátorka a dodala, že podobné kvality u Okamury v minulosti nezaznamenala.
Moderátorka namítla, že Česko už prožilo a přežilo leccos. „Nejsou ty scénáře až moc černé?“ zeptala se Řezníčková.
„Prožili jsme leccos, to je bez debaty,“ souhlasila politička a zdůraznila, že poslanec je vázán pouze ústavním slibem. Ovšem dosazení Okamury do čela Sněmovny by podle ní mělo zajistit především nevydání Babiše k trestnímu stíhání. Tento postup označila za nedůstojný.
autor: Naďa Borská