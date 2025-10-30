Co to ČT pustila lidem v den státního svátku? Analytik se zhrozil

V prvním tématu Týdne v médiích se Petr Žantovský věnuje informacím o dalším kole debat kolem koncesionářských poplatků České televize a možné budoucí fúze České televize s Českým rozhlasem. V médiích se objevily zprávy o tom, že zatímco slučování obou institucí se zřejmě odsouvá, nad pokračováním systému koncesionářských poplatků visí otazník. Na způsobu financování veřejnoprávních médií se totiž programy hnutí ANO, SPD a Motoristů neshodují.
Petr Žantovský upozorňuje, že postoje, které politici prezentovali v předvolebních kampaních, se dnes značně liší od těch, které slyšíme po volbách. „Vypadá to na klasickou českou plichtu,“ říká Petr Žantovský. „Uděláme dva kroky vzad, pak jeden vpřed, pak zase dva vzad, pak jeden vpřed – a budeme tomu říkat pokrok,“ dodává mediální analytik.
Žantovský se proto věnoval samotnému obsahu České televize v poslední době, a to především v hlavním vysílacím čase. Připravil několik ukázek toho, na co veřejnoprávní televize v současnosti vyžaduje zvýšené koncesionářské poplatky.
Například v pátek 24. října mohli diváci v prime timu na ČT2 sledovat asi 190. reprízu francouzské kriminálky z roku 1987 s názvem Samotář. Hned po ní následoval na stejném programu americký krimi thriller Deset minut do půlnoci z roku 1983. Zatímco na ČT1, tedy „vlajkové lodi“ veřejnoprávní televize, běžel po osmé hodině večer pořad Minuty ze StarDance Tour, po němž následovalo opakování estrády Všechnopárty. Petr Žantovský k tomu poznamenává: „Asi to není úplně ideální příklad veřejnoprávního programu.“
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Anketa
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Co je však o to více zarážející, že Česká televize 28. října, tedy v den státního svátku – Dne vzniku samostatného československého státu – kromě tradičního přímého přenosu z předávání státních vyznamenání prezidentem republiky zařadila do vysílání také celovečerní film Prezidentka. „Proč se na český státní svátek musíme dívat na oslavný dokument o paní Čaputové?“ pokračuje Žantovský. „Čím se paní Čaputová zasloužila o české dějiny? Mám za to, že vůbec ničím – pokud se dobře pamatuji,“ řekl na adresu bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.
Podle Petra Žantovského tvoří přibližně polovinu vysílání České televize v hlavních časech pořady, které už diváci viděli mnohokrát, nebo pořady s pochybným smyslem a přínosem. Takové programové schéma označuje za skutečnou katastrofu.
Další zbytečné oddělení za peníze koncesionářů
Jako druhý bod svého přehledu mediálních zajímavostí Petr Žantovský uvádí novinku z České televize. Generální ředitel Hynek Chudárek jmenoval k 1. listopadu 2025 ředitelkou strategického rozvoje a umělé inteligence České televize kreativní producentku a scenáristku Alenu Obermann Müllerovou působící v ČT třicet let. Jde o nově vzniklou divizi v rámci ČT, která se má zabývat rozvojem inovací, využitím umělé inteligence a strategickým směřováním televize v době digitální transformace.
Petr Žantovský se nad touto novinkou pozastavuje a dodává, že ho poněkud překvapilo, že paní Müllerová je odbornicí právě na umělou inteligenci. Jako „soubor bizarních frází nedávající téměř žádný smysl“ mu znělo vyjádření ředitele divize korporátních vztahů a marketingové komunikace České televize Michala Fily: „Náplní této divize bude zejména rozvoj inovací, využití umělé inteligence a strategické směřování České televize v éře digitální transformace,“ uvedl Fila na jednání Rady České televize.
Alena Obermann Müllerová ve svém vyjádření uvedla, že se mediální prostředí rychle mění, a transformace je podle ní „ještě turbulentnější než přechod z analogového na digitální vysílání“. Hovořila o tom, že ustupuje lineární vysílání, zatímco roste digitální a personalizovaná distribuce, a že umělá inteligence zásadně ovlivňuje výrobu, vývoj pořadů i správu obsahu. Petr Žantovský k tomu dodává, že jde o „další ranec frází“ – pronesených jen proto, aby se zdůvodnil vznik nového, zatím devítičlenného týmu, který se má v České televizi zabývat umělou inteligencí.
Evropská média veřejné služby, jako jsou BBC, ARD či ZDF, již zřídila obdobné divize nebo útvary, a proto je podle Aleny Obermann Müllerové třeba jít s dobou. „Za naše koncesionářské poplatky se tu vytváří další, podle mého názoru zbytečné oddělení – jen proto, abychom tam přesunuli lidi, které už televize nepotřebuje, nebo abychom uvolnili jejich místa pro nějaké kamarády,“ konstatuje k tomu mediální analytik Petr Žantovský.
„Dnes už je možnost třeba upravovat záběry, aby na nich nebyla loga. Dá se na nich například také upravit nebo doplnit dobový kostým, čímž se dá hodně ušetřit,“ vysvětlila Alena Obermann Müllerová konkrétnější náplň nového útvaru. Petr Žantovský zpochybňuje, že využití umělé inteligence přinese ČT úspory? „Nemluví se o tom, že tu umělou inteligenci musí také někdo programovat, musí to tam někdo sázet, musí někdo rozhodovat o tom, který dobový kostým to bude a jak bude vypadat,“ upozorňuje. „Zdá se mi, že ta umělá inteligence, která má České televizi údajně ušetřit peníze, bude stát zhruba třikrát tolik, než když se dříve braly kostýmy z fundusu. Nezlobte se na mě, ale myslím si, že tohle je naprosto ryzí kocourkov – a navíc placený z našich vlastních kapes,“ uzavírá tuto linku mediální expert.
Překvapivá výstava Jana Dobrovského
Mediální týden zakončuje tématem ze světa kultury. Do konce října probíhala v pražské galerii 400 ASA Gallery výstava známého fotografa Jana Dobrovského Families, která tematicky čerpá z prostředí romské komunity.
Petr Žantovský k výstavě vyjádřil obdiv a uznání. Podle něj se autorovi podařilo mimořádně citlivým, civilním, a přitom velmi sdělným způsobem nahlédnout do komunity, které většinová společnost stále příliš nerozumí – a která zase nerozumí jí. „Možná se navzájem nechceme nebo nepotřebujeme pochopit, ale to nic nemění na tom, že snímky působí mimořádně autenticky,“ poznamenává.
I když Petr Žantovský původně předpokládal, že jde jen o shodu jmen, později zjistil, že autorem snímků je skutečně Jan Dobrovský, syn chartisty a bývalého ministra obrany Luboše Dobrovského, který je v mediálním světě známý jako lobbista s poněkud stinnou pověstí, přesto mu adresoval uznalá slova. „Jane Dobrovský, smekám před vašimi fotografiemi. Před tím ostatním, co děláte, nesmekám – ale to je moje soukromá věc. Ty fotky jsou naprosto famózní a zasloužil byste si za ně nějakou opravdu vážně míněnou novinářskou cenu,“ uvedl Žantovský.
Lidem doporučil, aby se po fotografiích z Krásné Lípy od Jana Dobrovského sami podívali. „Opravdu to stojí za to – pro každého, kdo má rád černobílou dokumentární fotografii, je to skutečná lahůdka,“ dodává.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Novotný