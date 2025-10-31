Jana Jochová: Selhání rodiny stát nenapraví

Podle Jochové vznikla Aliance pro rodinu před zhruba patnácti lety z iniciativy rodičů, kteří nesouhlasili s některými vzdělávacími reformami. „Začínali jsme jako rodičovské sdružení, když se nám jako rodičům nelíbily nějaké nové osnovy tehdejší vlády. Dneska už je to 15 let, ale začínali jsme takhle úplně zdola, jako obyčejní rodiče,“ popsala.
Obavy z redefinice rodiny
Aliance se podle Jochové začala aktivně zapojovat do veřejné debaty ve chvíli, kdy se v politice začalo hovořit o změně definice rodiny. „Nejvíce jsme ze začátku řešili, že se chystá nějaká redefinice toho, co je to rodina. Že by rodina mohla být jakékoliv uskupení a soužití a bude to mít stejné výhody jako rodina s dětmi,“ vysvětlila. „Proto jsme zvolili název Aliance pro rodinu, protože nám přišlo, že tradičních rodin s dětmi se v této republice nikdo nezastává.“
Jochová zdůrazňuje, že organizace neodmítá jiné formy soužití, ale nesouhlasí s tím, aby byly legislativně postaveny na roveň manželství muže a ženy. „Nám nevadí, jak lidé žijí, jaké tvoří páry a podobně,“ řekla. „Určitě je i lepší, když například dítěti zemřou nějak tragicky rodiče, tak aby šlo třeba ke strýčkovi, který je homosexuál, než aby šlo do dětského domova. Ale to se děje málo často a na to nepotřebujeme měnit legislativu a upozaďovat normální rodinu založenou na matce a otci. To je pro děti to nejlepší.“
Právo dítěte na biologické rodiče
Zároveň se vyjádřila proti adopci dětí stejnopohlavními páry. „Ti aktivisté tady vytvořili nějaký názor ve společnosti, že dětské domovy jsou plné dětí čekajících na adopci a že když povolíme adopci u stejnopohlavních párů, tak se ty děti dostanou do rodin. Ale to není pravda,“ řekla. „Těch dětí čekajících na adopci je minimum, ti žadatelé převyšují počty dětí vhodných pro adopci nebo pěstouny.“
Rodina jako základní emocionální opora
V závěru rozhovoru se Jochová dotkla i širších společenských témat, například duševního zdraví mladých lidí. Podle ní se zvyšující výskyt psychických potíží u dospívajících souvisí s oslabováním funkce rodiny. „V poslední době velmi narůstá počet duševních chorob a to speciálně u mladých lidí. Proč to tak asi je?“ položila řečnickou otázku.
„Rodina má základní funkci, která je nenahraditelná, a to je emocionální rovina. O to se stát nedokáže postarat. Ty emoce jsou jiné od matky i od otce a v tom ta rodina dnes selhává,“ uvedla. „A to se samozřejmě bavíme i o heterosexuálních rodinách. To potřebujeme posílit a sdělovat všem, že fungující rodina je nenahraditelná.“
autor: Jakub Makarovič