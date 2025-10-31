Jana Jochová: Selhání rodiny stát nenapraví

31.10.2025 18:40 | Rozhovor

Předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz uvedla, že cílem organizace, kterou vede, je hájit tradiční pojetí rodiny a především práva dětí. „Hájíme základní lidské právo, a to je právo dětí, aby měly maminku a tatínka,“ prohlásila Jochová, podle níž je třeba chránit tradiční rodinu, která má nezastupitelnou roli ve vývoji člověka.

Jana Jochová: Selhání rodiny stát nenapraví
Foto: Archiv
Popisek: Předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová

Podle Jochové vznikla Aliance pro rodinu před zhruba patnácti lety z iniciativy rodičů, kteří nesouhlasili s některými vzdělávacími reformami. „Začínali jsme jako rodičovské sdružení, když se nám jako rodičům nelíbily nějaké nové osnovy tehdejší vlády. Dneska už je to 15 let, ale začínali jsme takhle úplně zdola, jako obyčejní rodiče,“ popsala.

Obavy z redefinice rodiny

Aliance se podle Jochové začala aktivně zapojovat do veřejné debaty ve chvíli, kdy se v politice začalo hovořit o změně definice rodiny. „Nejvíce jsme ze začátku řešili, že se chystá nějaká redefinice toho, co je to rodina. Že by rodina mohla být jakékoliv uskupení a soužití a bude to mít stejné výhody jako rodina s dětmi,“ vysvětlila. „Proto jsme zvolili název Aliance pro rodinu, protože nám přišlo, že tradičních rodin s dětmi se v této republice nikdo nezastává.“

Jochová zdůrazňuje, že organizace neodmítá jiné formy soužití, ale nesouhlasí s tím, aby byly legislativně postaveny na roveň manželství muže a ženy. „Nám nevadí, jak lidé žijí, jaké tvoří páry a podobně,“ řekla. „Určitě je i lepší, když například dítěti zemřou nějak tragicky rodiče, tak aby šlo třeba ke strýčkovi, který je homosexuál, než aby šlo do dětského domova. Ale to se děje málo často a na to nepotřebujeme měnit legislativu a upozaďovat normální rodinu založenou na matce a otci. To je pro děti to nejlepší.“

Právo dítěte na biologické rodiče

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
95%
2%
hlasovalo: 6256 lidí
Podle předsedkyně Aliance má dítě „právo na biologické rodiče“. Jak dodává, v případech rozvodů nebo úmrtí se toto právo nenaplňuje, ale tyto situace označuje za výjimečné. „Dítě má podle nás jednoduše právo na biologické rodiče a samozřejmě v případě nějakých tragédií, nebo třeba rozvodu, což je také tragédie, tak to právo není zcela naplňováno, ale to jsou situace, které jsou tragické a nestandardní a neměla by se z toho dělat ještě nějaká přednost,“ uvedla Jochová.

Zároveň se vyjádřila proti adopci dětí stejnopohlavními páry. „Ti aktivisté tady vytvořili nějaký názor ve společnosti, že dětské domovy jsou plné dětí čekajících na adopci a že když povolíme adopci u stejnopohlavních párů, tak se ty děti dostanou do rodin. Ale to není pravda,“ řekla. „Těch dětí čekajících na adopci je minimum, ti žadatelé převyšují počty dětí vhodných pro adopci nebo pěstouny.“

Rodina jako základní emocionální opora

V závěru rozhovoru se Jochová dotkla i širších společenských témat, například duševního zdraví mladých lidí. Podle ní se zvyšující výskyt psychických potíží u dospívajících souvisí s oslabováním funkce rodiny. „V poslední době velmi narůstá počet duševních chorob a to speciálně u mladých lidí. Proč to tak asi je?“ položila řečnickou otázku.

„Rodina má základní funkci, která je nenahraditelná, a to je emocionální rovina. O to se stát nedokáže postarat. Ty emoce jsou jiné od matky i od otce a v tom ta rodina dnes selhává,“ uvedla. „A to se samozřejmě bavíme i o heterosexuálních rodinách. To potřebujeme posílit a sdělovat všem, že fungující rodina je nenahraditelná.“

Psali jsme:

Prague Pride zapojena do školství. Ohrožení mravní výchovy mládeže, varuje sociolog
Gayové a lesby budou léčeni na neplodnost. Odsouhlaseno
To mají dětem vysvětlit rodiče, ne stát. Gender už v mateřské škole? Obránce rodiny Gregor to odmítá
Českou školu překopou od základů. Genderové pexeso a dějepis na přeskáčku

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

adopce , rodina , LGBT , Jochová , Aliance pro rodinu

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte, že by stát měl více chránit tradiční rodinu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Makarovič

Můžu se zeptat na to, jaká ministryně to byla?

Nevím, co je to ta Eurodžungle, proč to nezveřejníte rovnou, když o tom píšete? https://www.parlamentnilisty.cz/profily/JUDr-Ondrej-Dostal-Ph-D-LL-M-156529/clanek/Pri-statni-hymne-si-natacela-videa-na-mobil-142504

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Generace „Zvládnu to sama“ se potýká se syndromem vyhořeníGenerace „Zvládnu to sama“ se potýká se syndromem vyhoření V kadeřnictví může čekat život ohrožující nebezpečíV kadeřnictví může čekat život ohrožující nebezpečí

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jana Jochová: Selhání rodiny stát nenapraví

18:40 Jana Jochová: Selhání rodiny stát nenapraví

Předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz uvedla, že cílem org…