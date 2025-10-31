Lesy ČR: Výchovné zásahy a obnova jedle bělokoré

01.11.2025 16:14 | Tisková zpráva

Odborné setkání členů České lesnické společnosti, pobočného spolku Krnov, se 22. října uskutečnilo v porostech spravovaných Lesní správou Šternberk Lesů ČR. Tématem byla jedle bělokorá a možnosti její přirozené obnovy.

Lesy ČR: Výchovné zásahy a obnova jedle bělokoré
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Kdysi bývala součástí našich lesů, dnes čelí klimatickým změnám, emisím, holosečnému hospodaření i tlaku zvěře. Právě na Šternberku nachází vhodné podmínky pro svůj návrat: hluboké půdy, střední polohy a smíšené porosty s bukem a dalšími dřevinami. Součástí programu byly i praktické ukázky výchovných zásahů a obnovních postupů v genové jedlové základně „Svatý Kopeček“. Lesy České republiky zde zasahují citlivě a mladé jedlové porosty přímo chrání.

Článek obsahuje štítky

Lesy ČR , TZ

autor: Tisková zpráva

