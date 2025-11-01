Udělení řádu Svěrákovi zvedlo ze židle Knížáka. Vytažen film Kolja

01.11.2025 8:58 | Monitoring

Profesor Milan Knížák napsal pár řádek k oslavám 28. října. Tvrdě se vymezil proti Václavu Havlovi, zkritizoval rozhodnutí prezidenta Petra Pavla předat státní vyznamenání Zdeňku Svěrákovi a poznamenal, co je podle jeho názoru opravdu důležité.

Udělení řádu Svěrákovi zvedlo ze židle Knížáka. Vytažen film Kolja
Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Knížák a Václav Klaus

U příležitosti 107. narozenin naší republiky uděloval prezident republiky – v tomto případě prezident Petr Pavel – státní vyznamenání. Pavel ocenil 48 osobností za záchranu lidských životů, za zásluhy o stát v oblasti kultury, za vojenskou službu vlasti, případně za podnikatelkou aktivitu, která posunuje Česko do moderní éry.

Za svůj výběr vyznamenaných osobností si prezident vysloužil vlnu pochval, ale také kritik. Vyznamenání pro Zdeňka Svěráka část lidí uvítala jako ocenění úspěšného herce, scenáristy i publicisty. Část společnosti naopak Pavlovi vyčetla, že vyznamenává své kamarády a podporovatele, a upozornila, že jen jeden bývalý komunista vyznamenal dalšího bývalého komunistu.

K letošním oslavám 28. října napsal pár slov i profesor Milan Knížák, výtvarník a hudebník, jenž se nikdy netajil tím, že z dosavadní čtveřice prezidentů z porevolučních dob si nejvíce váží druhého prezidenta Václava Klause. Naproti tomu proti prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi se tvrdě vymezil.

„Národní svátek udělování medailí, který založil Václav Havel, považuji za frašku. Podle mého názoru by mělo být prezidentské ocenění něčím výjimečným, vzácným a důstojným. Mělo by jít o zcela výjimečné jedince. Kdybych se měl vyjádřit čísly, tak nejvíc 10 lidí ročně,“ poznamenal Knížák.

Václav Havel uděloval kolem šedesáti ocenění ročně. Václav Klaus kolem dvaceti ocenění ročně, třetí český prezident Miloš Zeman uděloval kolem čtyřiceti ocenění. Petr Pavel uděloval vyznamenání třikrát a ve dvou předchozích letech šlo zhruba o šest desítek ocenění.

„Zvláště v oblasti kultury je to problematické. Urazilo mě udělení Řádu bílého lva Zdeňku Svěrákovi. Jeho film Kolja je podbízivá agitka nalíčená na získání Oscara. Nejurážlivější scéna je česká matka, učitelka hudby, inteligentní stará dáma, která se odmítne bavit s dítětem jen proto, že mluví rusky. Žádná normální česká matka by to neudělala,“ pokračoval Knížák.

„Zajímavé je, že z oblasti kultury byli nejvíce oceněni herci, kteří se pohybují blízko Hradu a EU. Ve výběru medailovaných by neměla hrát roli politika a není to ani odměňování kamarádů, i když to Václav Havel tak založil,“ zlobil se dál Knížák.

V obecné rovině dal najevo, že lidé ocenění prezidentem by mnohdy mohli být oceněni např. zvýšením platu či povýšením. Ale státní vyznamenání podle profesora Knížáka mají sloužit něčemu jinému.   

„Význam 28. října jako začátku naší samostatnosti je nesporný a je třeba se k němu vracet. Všechno ostatní může probíhat jindy a jinak,“ uzavřel svou úvahu Knížák.

autor: Miloš Polák

