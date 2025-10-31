Pražské služby jsou na zimu připravené ze dne na den

Stovky osob a speciálních vozů společnosti povedou i letos kolegové z Technické správy komunikací hlavního města Prahy, která zadává a řídí údržbu z pozice organizátora. Kromě oranžovo-zelených profesionálů se však o čistotu, sjízdnost silnic, schůdnost chodníků a další související činnosti napříč metropolí postarají i jiné firmy.
Pracovníci Pražských služeb mají v rámci zimní údržby komunikací podobné povinnosti jako po zbytek roku. Zajišťují čistotu a pořádek v některých částech města, pečují o svěřenou zeleň, vyvážejí určené odpadkové koše, obsluhují dopravní značení a provádějí různé jiné činnosti. V závislosti na počasí, přesněji na pokynech Technické správy komunikací hlavního města Prahy, která zadává a řídí údržbu z pozice organizátora, se starají také o sjízdnost silnic, schůdnost chodníků či stezek a plní další související povinnosti stanovené smlouvou.
Z vozů, které v létě čistily metropoli, se zjednodušeně řečeno takřka přes noc staly sypače s pluhy. Technici společnosti sundali letní nástavbu a místo ní namontovali zimní na posypový materiál a sněhové radlice. „Veškerou techniku i vybavení jsme museli upravit před nástupem zimní sezony. Ta začíná 1. listopadu a končí posledním březnem. Do termínu je naše flotila vždy nejen perfektně připravená, ale i odzkoušená,“ přibližuje tiskový mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický a dodává: „I letos pak proběhne ještě v listopadu cvičný výjezd. Během něho provedeme simulované sypání a také si krátce vyzkoušíme pluhování tak, aby nedošlo k poškození radlice.“ Přestože jde o běžnou praxi, často se nad tím lidé dodnes pozastavují.
Na zimu mají Pražské služby k dispozici téměř dvě stě kusů techniky. V případě sněžení vyjedou na základě pokynů TSK sypače, pluhy nebo frézy a další speciální vozy na odklízení bílé pokrývky, odstraňování náledí, zdrsňování povrchů, solení, sypání a podobně. Kromě toho se budou o sjízdnost silnic a schůdnost chodníků starat jak menší mechanismy, tak i skoro tři stovky pracovníků ručního čištění s košťaty a hrably. „Důležité je ale zdůraznit, že jsme jen jedním z dodavatelů služeb zimní údržby. Kromě našich spolupracovníků a strojů uvidíte po městě i jiné firmy, řízené přímo Technickou správou komunikací. Proto prosíme veřejnost, aby se s připomínkami obracela rovnou na kolegy z TSK, kteří nás všechny budou organizovat a zodpovídat za celek,“ říká ředitel závodu Úklid a čištění komunikací František Hodan.
S přestavbami začaly Pražské služby před více než dvaceti lety. Tento proces se postupně zjednodušoval a zdokonaloval, dnes už jde o naprostou samozřejmost. Potřebná úprava jednoho takového vozu zabere třem až čtyřem pracovníkům zhruba dvě hodiny. Modularita nástaveb umožňuje efektivní celoroční využití vozového parku, ulehčuje pravidelné posezónní kontroly techniky a významně snižuje náklady na provádění zimních prací.
autor: Tisková zpráva