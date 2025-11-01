Babiš zruší poplatky pro ČT. Bouře už zuří. Na nohou i disidenti

Nově vznikající vláda předložila své programové prohlášení prezidentu Petru Pavlovi. Dokument, který má 38 stran a je rozdělen do klíčových kapitol jako energie, zdravotnictví nebo bezpečnost, obsahuje řadu slibů, mezi nimiž jedním z nejvíce diskutovaných je zrušení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní média. Tento krok, který by měl občanům ušetřit 150 korun měsíčně za televizi a 55 korun za rozhlas, vyvolal okamžité reakce od nadšení až po varování před likvidací demokracie.
Programové prohlášení, které bylo oficiálně zveřejněno v pátek 31. října a má být podepsáno v pondělí, jasně stanovuje zrušení koncesionářských poplatků jako jeden z klíčových bodů.
„Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média,“ uvádí se v textu, který zdůrazňuje, že tento krok splňuje předvolební sliby koalice.
Podle Karla Havlíčka, prvního místopředsedy ANO, jde o naplnění očekávání občanů: „Budou tam mít to, co jsme slíbili, tedy že nebudou dál platit koncesionářské poplatky.“
Dokument zároveň zavazuje k zachování nezávislosti České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) a navrhuje kontrolu jejich hospodaření Nejvyšším kontrolním úřadem. Nezmíněno je slučování médií s Českou tiskovou kanceláří (ČTK), což bylo uvedeno v předvolebních programech ANO a SPD, ani přímé financování ze státního rozpočtu – místo toho se píše o transparentním řešení.
Koncesionářské poplatky přitom od letošního května vzrostly kvůli novele zákona schválené vládou Petra Fialy, navíc se rozšířil okruh poplatníků na držitele mobilů, tabletů či počítačů. Zrušení by tedy znamenalo roční úsporu kolem 2 500 Kč pro typickou domácnost, ale zároveň výpadek příjmů pro ČT a ČRo v řádu 6–8 miliard Kč ročně.
Podle Havlíčka byla mediální novela špatně napsána. „Koncesionářské poplatky budí obrovské emoce a ty nejsou dány tím, jestli někdo zaplatí o sto korun měsíčně víc nebo méně, ale tím, že lidé jsou s tou službou do značné míry nespokojeni. A pochopitelně nejde jen o občany, ale také o firmy, protože my těžko vysvětlujeme podnikatelům, že když mají několik set zaměstnanců, musí za každého platit za jeho chytrý telefon. Jako kdyby od rána do večera nedělali nic, než se dívali na Českou televizi nebo někde u pásu poslouchali Český rozhlas,“ dodal první místopředseda ANO.
Zrušení poplatků je vnímáno jako vítězství pro voliče koalice, kteří hlasovali proti skrytým daním. „K místní debatě o koncesionářských poplatcích. Ve většině evropských zemích jsou veřejnoprávní média financována z rozpočtu. A přibývá jich,“ vyjádřil se na síti X novinář Michal Půr.
K místní debatě o koncesionářských poplatcích. Ve většině evropských zemích jsou veřejnoprávní média financována z rozpočtu. A přibývá jich. https://t.co/o3g3ZyFV0T— Michal Půr (@michalpur) October 31, 2025
Předlistopadoví disidenti varují
Objevují se však i kritické hlasy, které upozorňují na nebezpečí ztráty nezávislosti veřejnoprávních médií. Nejostřejší reakce přicházejí od známých osobností, které varují před zestátněním ČT nebo ČRo. Devět předlistopadových disidentů, včetně Anny Šabatové, Petra Pitharta, Václava Malého a Ivana Gabala, vydalo prohlášení, že zrušení poplatků a přechod na státní financování je návrhem likvidace veřejnoprávních médií a s tím spojené destrukce pilíře demokracie.
Končící ministr kultury Martin Baxa (ODS) na X napsal: „Programové prohlášení budoucí vlády ANO – SPD – Motoristé skrývá nenápadnou větu: ‚Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média...‘ O tom, jak budou financována, se hlasitě mlčí. Zdá se, že zápas o nezávislost a ekonomickou udržitelnost médií veřejné služby právě začal.“
Poslanec Matěj Gregor (Motoristé) mu odpověděl: „Jako ministr kultury jste udělil dotaci 300 tisíc korun na knihu ‚Zrušte rodinu‘ a pak donutil každého majitele telefonu platit poplatky. Nevím tedy, zda jste v otázkách ekonomické udržitelnosti uvěřitelným odborníkem.“
Jako ministr kultury jste udělil dotaci 300 tisíc korun na knihu “Zrušte rodinu” a pak donutil každého majitele telefonu platit poplatky. Nevím tedy, zda jste v otázkách ekonomické udržitelnosti uvěřitelným odborníkem.— Matěj Gregor (@matesgregor) October 31, 2025
„Nikdo ovládnout veřejnoprávní média nechce a nechtěl. Strašili jste před volbami, a pokračujete v tom i nyní. Pokud narážíte na placení ze státního rozpočtu místo koncesionářských poplatků, takhle to funguje ve většině zemí EU, možná jsou tedy pro Vás také vládami extrémistů,“ vyjádřil se k rušení koncesionářských poplatků už dříve poslanec Patrik Nacher (ANO).
Nikdo ovladnout veřejnoprávní média nechce a nechtěl. Strašili jste před volbami, a pokračujete v tom i nyní. Pokud narážíte na placení ze státního rozpočtu místo koncesionářských poplatků, takhle to funguje ve většině zemí EU, možná jsou tedy pro Vás také vládami extrémistů.…— Patrik Nacher (@PatrikNacher) October 7, 2025
autor: Naďa Borská