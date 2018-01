VIDEO „Sto sedmdesát tisíc lidí rozhodlo, že prezidentem bude usvědčený lhář! “ Mladý příznivec Drahoše pokřikoval ve štábu

Mnoho podporovatelů Jiřího Drahoše z řad celebrit a osobností kulturní scény bylo k vidění v jeho volebním štábu v Kongresovém centru. Zahlédnout se dal například muzikant Varhan Orchestrovič Bauer, zpěvák Adam Mišík v hloučku přátel, z herců pak například Bolek Polívka, Milan Šteindler, ale i další. Z tváří byznysu se dala zahlédnout dvojice miliardářů Dalibor Dědek a Karel Janeček. Nepřehlédnutelným dojmem působil novopečený poslanec za TOP 09 Dominik Feri s přítelkyní, zčásti zcela určitě i kvůli svému extravagantnímu účesu. Zahlédnout se dal i dlouholetý šéf knihovny Václava Havla Michael Žantovský.

Nálada byla nejdříve rozverná. Ve vzduchu byla cítit naděje, že by akademik Jiří Drahoš kritizovaného Miloše Zemana přece jen mohl porazit. Atmosféra postupně ochladla spolu s tím, jak se zveřejňovaly stále přesnější a přesnější volební výsledky. Po sečtení všech hlasů, kdy již bylo evidentní, že Drahoš, byť těsně, ale přece jenom prohrál, již hůře být nemohlo.

Přesto když profesor Jiří Drahoš vystoupil na pódium, kde jej okamžitě obklopil hlouček prezidentských kandidátů, kteří neuspěli v prvním kole, aby mu ve druhém vyslovili podporu, působil pozitivně. V reakci na zveřejnění volebních výsledků mluvil o nahromaděné energii a o tom, že bude ve svém snažení pokračovat. O jeho projevu již ParlamentníListy.cz informovaly například zde.

Po Drahošově projevu se příznivci rozutekli. Mezi nadšenci bylo vidět například i skauty ve stejnokrojích. Na některých tvářích bylo ale znát zoufalství. Nespokojenost visela ve vzduchu i proto, že Miloš Zeman nad Jiřím Drahošem zvítězil jen těsně, 51,4 ku 48,6 procenta sečtených hlasů. „Jeden a půl procenta, to je sto padesát tisíc debilů,“ zaznělo z fronty na občerstvení, která se rozrostla před jednou z televizních obrazovek, zatímco se čekalo na projev vítězného Miloše Zemana, který prezidentský mandát obhájil.

Přituhlo v okamžiku, kdy se na obrazovce objevil Zeman a začal mluvit. „Pozor na lháře, právě se chystá mluvit. Právě se chystá mluvit populista a lhář,“ pustil se do Zemana svérázně a nahlas mladík a Drahošův příznivec, který se odhodlal ke krátkému manifestu.

„Sto sedmdesát tisíc lidí rozhodlo, že dalším prezidentem bude lhář,“ začal deklamovat mladík a poté, co jeho slova zaregistrovali přítomní novináři, ochotně svůj projev zopakoval před objektivy kamer (viz video). „170 tisíc lidí rozhodlo, že lhář je prezident. Tuto informaci šiřte. Poprosím všechny občany této země, aby si uvědomili, že pouze 170 tisíc lidí rozhodlo o tom, že usvědčený lhář je dále prezidentem České republiky. Je to katastrofa v této zemi. 170 tisíc lidí rozhodlo o vývoji a dalším směřování této země. Dalším prezidentem bude lhář, usvědčený lhář. „Je potřeba reflexe, vnitřní reflexe v této zemi,“ zahromoval mladý muž.

„Má pravdu ten chlapec,“ ozvalo se v reakci na jeho slova ze strany jednoho z okolostojících. „V této zemi je problém, že se lidé bojí věci říkat nahlas,“ zaslechl ještě reportér ParlamentníchListů.cz slova, která po skončení svého vystoupení mladík sdělil slečně, jež jej doprovázela.

