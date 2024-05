VIDEO Tak Fialovi zkazili uvedení knihy o tom, jak dobře vládne

reklama

Zatímco čeští občané ve velkém slavili zlatou medaili našeho národního hokejového týmu, premiér Petr Fiala v pražském knihkupectví Academia zorganizoval autogramiádu své nové knihy.

Publikaci „Vládnutí v čase krizí 2022–2023“ o 460 stranách předseda vlády Fiala naplánoval podepisovat v kavárně knihkupectví Academia na pražském Václavském náměstí. V plánu bylo i Fialovo krátké vystoupení a debata a lidmi.

Celá akce nakonec dopadla naprosto odlišně, než jak si ministerský předseda, příchozí zájemci o podpis, ale i policisté z ochranné služby představovali.

Vše začalo poklidně. Do prvního patra známého knihkupectví v srdci Prahy se před šestou hodinou začali pomalu scházet lidé. Míst v tamní kavárně je zhruba dvacítka, ta byla zaplněna rychle. Následné zhruba dvě až tři desítky dalších hostů musely zůstat stát mezi regály knih s více či méně omezeným výhledem k nejvíce vzdálenému stolu, za který po šesté usedl premiér Petr Fiala spolu s Františkem Mikšem, ředitelem nakladatelství Books & Pipes, které mu knihu vydalo.

Mikš ve své úvodní řeči vyzdvihoval osobu premiéra coby předního intelektuála, který je zvyklý věci důkladně promýšlet a nejednat ukvapeně. Vychválil i jeho vyjadřovací schopnosti. Podle něho je šéf vládního kabinetu schopen užívat „krásné a poetické věty“.

Nechyběla ani zmínka o Fialově největším politickém soupeři, Andreji Babišovi. Mikš hovořil o rozdílu v komunikačních schopnostech obou lídrů, s tím, že Fialovy věty prý na rozdíl od těch Babišových dávají smysl.

Kniha o vládnutí v krizích z pera Petra Fialy není dle slov jeho nakladatele publikací na jeden nebo dva večery, ale bude muset u každého nějakou dobu ležet. Důvod je prostý. Lidé prý knihu docení až později, kdy si uvědomí, čeho všeho současná vláda dosáhla.

Po úvodních několika minutách se slova ujal hlavní řečník. Jenže – premiér Fiala nedořekl ani půlku první věty a začala nečekaná akce. Skupina lidí začala velmi hlasitě a pronikavě skandovat hesla o tom, že Fiala a vláda podporují izraelskou genocidu v Pásmu Gazy. Postupně se skupina utišila, až na jednu ženu, která vydržela svým mimořádně pronikavým hlasem křičet protiizraelská hesla na premiéra zhruba 15 minut.

Fiala pochopil, že nemá se svým klidným hlasem šanci aktivistku překřičet, lidé by nerozuměli jedinému jeho slovu. Premiér raději v klidu seděl a vyčkával, zda provolávání „Free Palestine“ a „Stop genocidě“ skončí. Nehnul ani brvou a sledoval dění v místnosti.

Mezitím se prostory knihkupectví plnily policisty. Jak příslušníky ochranné služby premiéra, tak uniformovanými členy sboru. Hosté, kteří si přišli poslechnout premiéra a koupit jeho knihu, začali přicházet o trpělivost a pokoušeli se ženu překřičet. Ta postupem času polevovala a po asi čtvrt hodině odešla ven spolu s příslušníky policie.

Než si premiér a lidé stihli ulevit, ozval se z davu další aktivista. Muž navázal a pokřikoval totožná hesla. Fiala prý podporuje genocidu Palestinců, vraždění dětí apod. Situace se opakovala, a zdaleka ne naposled. Poté, co uplynulo dalších asi 10 minut, muž odešel ven, ale klid opět nenastal. Začal křičet další. Opět stejná hesla. Tentokrát šlo o cizince, který vykřikoval o „genocidní historii“ Izraele a skandoval známé antisemitské heslo „From the River to the Sea, Palestine will be free“, což v překladu znamená „Od řeky k moři, Palestina bude svobodná“. Doprovázely to pokřiky o české vládě mající snad podporovat nacismus v podobě demokratického Izraele.

Situace se takto opakovala nějakých 40 minut, takže z jakéhokoli projevu premiéra nebo z diskuse s lidmi sešlo. Fiala začal knihu zájemcům rovnou podepisovat, do toho se ozývaly protiizraelské pokřiky aktivistů a posměch nebo naštvané reakce zastánců premiéra i Izraele, kteří si přišli nechat podepsat knihu.

